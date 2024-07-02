₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в ЕФС-1 обратить внимание и почему ФНС интересуется деньгами ИП.
В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Как я на работу устраивалась — трэш истории от автора Трибуны.

  • Как ФНС доводит бухгалтеров до ручки.

  • Как повысить доверие аудитории к компании?

  • Почему налоговая интересуется деньгами ИП, перечисленными по зарплатному проекту.

  • Частые ошибки в ЕФС-1.

  • Минфин не уменьшит количество отчетов ПСФЛ.

  • Что эксперт думает о налоговой реформе — интервью с Надеждой Самковой.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Время удивительных историй

Наш постоянный автор Трибуны, аудитор Ольга Ульянова рассказала о том, как несколько раз проходила собеседования и даже успела поработать в очень странных компаниях, правила в которых порой походили на крепостное право.

Например, один раз собеседование длилось 2,5 часа, отвечать пришлось не только на вопросы в профтесте, но и на множество личных, а также проявить эрудицию.

В другой раз автор проработала в компании ровно день, оказалось, что для сотрудников не просто жесткие, а даже бесчеловечные правила — ходить в туалет и вообще хоть как-то отвлекаться от работы можно только 5 минут в конце каждого часа. Очередь в общий клозет не показалась слишком приятной, а отношение руководства даже к топ-сотрудникам было такое, что Ольга предпочла уйти оттуда сразу же.

А вам попадались такие горе-работодатели?

Ошибочка вышла

Налоговики прислали бухгалтеру требование, которое порядком напугало — ФНС утверждало, что организация должна включить в доходы кредиторку по ликвидированной компании. При этом контрагент успешно работал с организацией, выставлял документы и проводил оплату.

Мошенники, однодневка?! Нет. Выяснилось, что налоговики ошиблись в реквизитах и никаких проблем у налогоплательщика нет, но бухгалтер порядком понервничала.

Как повысить доверие аудитории к компании? Добавьте виджет с отзывами!

Отзывы на сайте помогают посетителям оценить качество ваших услуг. Разместите на сайте компании виджеты с отзывами из 2GIS, Яндекс, Flamp, IRecommend. Пусть о вас расскажут довольные клиенты!

Вам не нужно отдельно заказывать дизайн и вкладываться в разработку виджета. Компания SmartWidgets предлагает более 20 готовых решений.

Получите бесплатный тестовый доступ на 14 дней

Реклама: ООО СмартВиджетс, ИНН 9723220974

Где деньги?

ИП перечисляет себе деньги на карту, используя зарплатный проект. Такой вариант часто предлагают сами банки. Ничего странного тут нет, важно только правильно ставить код платежа. Но налоговая просит у ИП пояснения, что может быть не так?

Бухгалтеры сделали несколько предположений:

  • Неверно указан код.

  • ИП зачем то сдает пустой РСВ, хотя и не должен (только в ООО с одним директором — учредителем, даже если он не получает зарплату, сдавать РСВ обязательно). Может отчет смутил ФНС и они думают, что ИП скрывает сотрудников.

  • Просто рассылают запросы «на авось».

В любом случае пояснения дать придется, РСВ больше не сдавать и вредных советов не слушать.

ЕФС-1 топ ошибок

Налоговики рассказали о частых ошибках в отчете. Кстати, они вероятно скорее технические, потому что касаются не правильности заполнения данных сотрудников, а разных кодов:

  • указание недействующих ОКТМО;

  • несоответствие отчетных периодов — например, при подаче в 2024 году указываются периоды 2023 года или еще не наступивших периодов;

  • несоответствие ОКТМО и КПП организации.

Меньше не будет

Минфин не станет сокращать количество сдаваемых персонифицированных сведений. Сейчас их нужно подавать раз в месяц, а бизнес хотел бы делать это раз в квартал.

Также ежемесячно приходится сдавать уведомление по ЕНП и в короткие сроки ЕФС-1 при увольнении или найме сотрудников и при заключении и расторжении (прекращении) договоров ГПХ.

Это сильно влияет на работу бухгалтеров и кадровиков, которым порой невозможно спокойно выйти в отпуск или даже находиться на больничном —
нужно следить, чтобы отчет был сдан вовремя.

Эксперт о налоговой реформе — паниковать не надо, но начинайте готовиться к предстоящим изменениям

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, хорошо знакома бухгалтерам. Надежда выступит спикером на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 12 сентября в Москве.

Наш шеф-редактор взяла у нее интервью и расспросила, что именно эксперт думает о налоговой реформе и попросила рассказать об отдельных изменениях.

Полезности бухгалтеру

Не пропустите важные статьи, курсы и вебинары. Сегодня полезностей больше, чем обычно.

А еще расскажем, что интересного произошло на «Клерке».

Сервис Клерк.Консультации для подписчиков окончательно переехал на новую платформу. Здесь удобно задавать вопросы, в том числе анонимные, искать ответы в базе, общаться с экспертами и видеть статус консультаций.

Напомним, что мы увеличили количество консультаций, входящих в подписку Клерк.Премиум, а кроме того купить пакет консультаций экспертов можно отдельно.

Вышел новый курс повышения квалификацииВосемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность. По традиции на старте купить курс можно с большой скидкой — 65% за 8 400 руб. (обычная цена 24 000 руб.). Не пропустите — первый поток стартует 15 июля.

Можно пройти демо-урок бесплатно.

Вышел новый выпуск подкаста «Тот еще разговор», на этот раз гостем стал Алексей Петров, основатель и генеральный директор платформы встроенных финансов APIbank.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1714 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша не поняла, как пролетел понедельник редакция

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в ЕФС-1 обратить внимание и почему ФНС интересуется деньгами ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Приложения Альфа-банка снова работают

Клиенты не могли зайти в личные кабинеты из-за технических работ.

Экономика России

Кабмин думает об отмене регулирования цен на газ внутри страны

Зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Юрий Станкевич (фракция «Единая Россия») сообщил, что в правительстве обсуждают отмену регулирования цен на газ внутри страны.

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

😱 ФНС чуть не довела бухгалтера до инфаркта!

Налоговики прислали компании требование по деятельности контрагентов, в адрес которых отправлялись платежи, а самих партнеров сняли с учета. Оказалось, что ФНС ошиблась и прислала неправильное требование.

1
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года.

Госзакупки

Предприниматели по фальшивым документам получили госконтракты на 6,5 млрд рублей

Чтобы набрать максимальное количество баллов для получения тендера, подрядчики прибегают к подложным документам с подтверждением опыта работы. Чаще всего этим занимаются строительные компании.

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
IT-компании

Две IT-компании получили 90% всех субсидий

В 2023 году две IT-компании оформили льготные кредиты, на которые пришлось 90% от всех субсидий для отрасли.

Общество

Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

У инструкторов-проводников по сложным маршрутам появится нагрудный знак с QR-кодом, который позволит проверить, что специалист прошел аттестацию и готов сопровождать туристические группы.

Бесплатно с Банкротство

Как оспорить сделки банкрота

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Как оспорить сделки банкрота
Общество

В Госдуме заговорили о бесплатном жилье для молодых семей

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») считает, что основой молодежной политики должна быть статистика новых семей и рождаемости.

Маркетплейсы

СберМаркет теперь называется «Купер». Компания провела ребрендинг

Сервис по доставке сменил название и фирменный стиль, чтобы дистанцироваться от конкурентов и привлечь новых пользователей.

3
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: закончилась льготная ипотека на новостройки, за мат и клевету в домовом чате можно получить штраф, а Яндекс будет предлагать идеи для покупок

Подготовили обзор главных событий дня — 1 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3

Разборы законов

1 339
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

ПВЗ и маркетплейсы: партнеры или противники

Летом 2023 года были приняты Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), чтобы в рамках саморегулирования стороны могли наладить отношения.

ПВЗ и маркетплейсы: партнеры или противники
Инвестиции

Альфа-банк запустил инвестиционный торговый терминал для пользователей ПК

Теперь инвесторам не обязательно вести дела через мобильное приложение. У «Альфа-Инвестиции Онлайн» появилась версия для компьютеров.

3-НДФЛ

С 16 июля начнутся бездекларационные проверки 3-НДФЛ

2 мая завершилась декларационная кампания по сдаче 3-НДФЛ за 2023 год. Однако налоговики проводят камеральные проверки не только сданных 3-НДФЛ, но и не сданных.

Валерия Кобракова
Ведение бизнеса

Типовые настройки «Битрикс24» для бухгалтерской компании. Обзор для бухгалтера

Подготовила для вас список функций, которые обычно мы с командой настраиваем для бухгалтерских компаний.

Экономика России

Есть признаки, которые могут повлиять на снижение инфляции

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков заявил, что видит признаки для снижения инфляции.

Красный уголок бухгалтера

Может ли отец ребенка получить декретное пособие и продолжить работу?

Добрый день! Огромная просьба подскажите по декретным. Пришел сотрудник и говорит, что хочет пойти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, при этом у него жена не работает и никогда не работала.

17

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Efsol_1Ссервисы

Как 1С:Кабинет Сотрудника упрощает управление персоналом

В современном бизнесе управление персоналом играет ключевую роль. От того, насколько эффективно организован процесс управления сотрудниками, зависит успех всей компании. Для облегчения этой задачи был создан сервис 1С:Кабинет Сотрудника. В данной статье мы рассмотрим его основные функции и возможности, а также приведем практические примеры использования.

Как 1С:Кабинет Сотрудника упрощает управление персоналом

Интересные материалы

Многодетные семьи

Многодетным семьям предложили бесплатное санаторно-курортное лечение

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести с 2025 года сертификат на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей.