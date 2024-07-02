В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в ЕФС-1 обратить внимание и почему ФНС интересуется деньгами ИП.

Сегодня в выпуске:

Как я на работу устраивалась — трэш истории от автора Трибуны.

Как ФНС доводит бухгалтеров до ручки.

Как повысить доверие аудитории к компании?

Почему налоговая интересуется деньгами ИП, перечисленными по зарплатному проекту.

Частые ошибки в ЕФС-1.

Минфин не уменьшит количество отчетов ПСФЛ.

Что эксперт думает о налоговой реформе — интервью с Надеждой Самковой.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Время удивительных историй

Наш постоянный автор Трибуны, аудитор Ольга Ульянова рассказала о том, как несколько раз проходила собеседования и даже успела поработать в очень странных компаниях, правила в которых порой походили на крепостное право.

Например, один раз собеседование длилось 2,5 часа, отвечать пришлось не только на вопросы в профтесте, но и на множество личных, а также проявить эрудицию.

В другой раз автор проработала в компании ровно день, оказалось, что для сотрудников не просто жесткие, а даже бесчеловечные правила — ходить в туалет и вообще хоть как-то отвлекаться от работы можно только 5 минут в конце каждого часа. Очередь в общий клозет не показалась слишком приятной, а отношение руководства даже к топ-сотрудникам было такое, что Ольга предпочла уйти оттуда сразу же.

А вам попадались такие горе-работодатели?

Ошибочка вышла

Налоговики прислали бухгалтеру требование, которое порядком напугало — ФНС утверждало, что организация должна включить в доходы кредиторку по ликвидированной компании. При этом контрагент успешно работал с организацией, выставлял документы и проводил оплату.

Мошенники, однодневка?! Нет. Выяснилось, что налоговики ошиблись в реквизитах и никаких проблем у налогоплательщика нет, но бухгалтер порядком понервничала.

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Где деньги?

ИП перечисляет себе деньги на карту, используя зарплатный проект. Такой вариант часто предлагают сами банки. Ничего странного тут нет, важно только правильно ставить код платежа. Но налоговая просит у ИП пояснения, что может быть не так?

Бухгалтеры сделали несколько предположений:

Неверно указан код.

ИП зачем то сдает пустой РСВ, хотя и не должен (только в ООО с одним директором — учредителем, даже если он не получает зарплату, сдавать РСВ обязательно). Может отчет смутил ФНС и они думают, что ИП скрывает сотрудников.

Просто рассылают запросы «на авось».

В любом случае пояснения дать придется, РСВ больше не сдавать и вредных советов не слушать.

ЕФС-1 топ ошибок

Налоговики рассказали о частых ошибках в отчете. Кстати, они вероятно скорее технические, потому что касаются не правильности заполнения данных сотрудников, а разных кодов:

указание недействующих ОКТМО;

несоответствие отчетных периодов — например, при подаче в 2024 году указываются периоды 2023 года или еще не наступивших периодов;

несоответствие ОКТМО и КПП организации.

Меньше не будет

Минфин не станет сокращать количество сдаваемых персонифицированных сведений. Сейчас их нужно подавать раз в месяц, а бизнес хотел бы делать это раз в квартал.

Также ежемесячно приходится сдавать уведомление по ЕНП и в короткие сроки ЕФС-1 при увольнении или найме сотрудников и при заключении и расторжении (прекращении) договоров ГПХ.

Это сильно влияет на работу бухгалтеров и кадровиков, которым порой невозможно спокойно выйти в отпуск или даже находиться на больничном —

нужно следить, чтобы отчет был сдан вовремя.

Эксперт о налоговой реформе — паниковать не надо, но начинайте готовиться к предстоящим изменениям

Надежда Самкова — эксперт-консультант по налогообложению, член палаты налоговых консультантов, хорошо знакома бухгалтерам. Надежда выступит спикером на V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 12 сентября в Москве.

Наш шеф-редактор взяла у нее интервью и расспросила, что именно эксперт думает о налоговой реформе и попросила рассказать об отдельных изменениях.

Полезности бухгалтеру

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А еще расскажем, что интересного произошло на «Клерке».

Сервис Клерк.Консультации для подписчиков окончательно переехал на новую платформу. Здесь удобно задавать вопросы, в том числе анонимные, искать ответы в базе, общаться с экспертами и видеть статус консультаций.

Напомним, что мы увеличили количество консультаций, входящих в подписку Клерк.Премиум, а кроме того купить пакет консультаций экспертов можно отдельно.

Вышел новый курс повышения квалификации — Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность. По традиции на старте купить курс можно с большой скидкой — 65% за 8 400 руб. (обычная цена 24 000 руб.). Не пропустите — первый поток стартует 15 июля.

Вышел новый выпуск подкаста «Тот еще разговор», на этот раз гостем стал Алексей Петров, основатель и генеральный директор платформы встроенных финансов APIbank.

Мем дня

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