⏰ Изменения в законодательстве с 1 июля: что нужно знать бухгалтеру

НДС
При продаже товаров иностранным физлицам в ЕАЭС не надо платить НДС в России
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ЖКУ
Четырем категориям граждан с 1 июля отменили комиссии при оплате ЖКУ
Ипотека и кредиты
С 1 июля — новый порядок выплаты задолженности по ипотеке и иным кредитам
Пенсионные накопления
С 1 июля распоряжаться пенсионными накоплениями можно онлайн
С лета на Госуслугах будут формы документов для распоряжения пенсионными накоплениями
Социальный фонд упростит способ получения пенсионных накоплений
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Промышленность
Российскую промышленность поддержат дополнительно: новый закон
Об инжиниринге и промышленном дизайне принят отдельный закон
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