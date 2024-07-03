Испытательный срок для главного бухгалтера

При приеме на работу нового главбуха или его заместителя работодатель может установить испытательный срок. Это тестовый период, когда руководство на практике оценивает деловые и профессиональные качества работника, а тот решает, подходят ли ему условия работы в компании. Рассказываем в статье, сколько может длиться испытательный срок главбуха, и по каким правилам он должен проходить.

Сколько длится испытательный срок

Работодатель имеет право установить вам тестовый период при трудоустройстве, чтобы проверить ваши деловые качества (ст. 70 ТК). Это касается как основной работы, так и совместительства. Условие об испытании работодатель указывает в приказе о приеме, если тот издается, и в трудовом договоре.

«Пробный» период не может превышать:

3 месяца — для рядового бухгалтера;

6 месяцев — у главных бухгалтеров и их заместителей;

2 недели — при заключении срочного трудового договора на 2–6 месяцев.

Это же подтверждает Минтруд в письме от 28.02.2019 № 14–2/ООГ-1398.

Приведенные выше периоды — это максимальная длительность испытательного срока. Работодатель не может тестировать вас дольше. Зато он вправе сократить испытание (письмо Роструда от 02.03.2011 № 520-6-1).

Длительность испытательного срока считают по правилам из ст. 14 ТК — в календарных днях, включая общие выходные и праздники. Но если вы уйдете на больничный, то он в тестовый период не войдет. Также работодатель может продлить проверку на другие дни, в которые вы фактически не работали. Например, если вы брали дополнительные выходные как родитель ребенка-инвалида.

Срок испытания в месяцах или неделях заканчивается в соответствующее число или день крайнего периода. Если последний день выпадает на нерабочую дату, то датой окончания будет следующий за ней первый рабочий день.

Пример. Бухгалтер Иванова принята на работу 4 сентября 2023 года с испытательным сроком два месяца. Она отработала полное рабочее время, без перерывов. Ее тестовый период должен закончиться 4 ноября, но это выходной день. Ближайший рабочий — 7 ноября 2023 года. Именно в эту дату закончится испытательный срок для Ивановой.

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Кому нельзя назначать испытание

Условие об испытательном сроке можно установить только вновь принимаемому на работу кандидату. Это следует из ст. 70 ТК. Если вас переведут на другую должность или на другое место работы, то никаких испытательных сроков уже быть не может.

Кроме того, есть отдельные категории «льготников», которых берут на работу без тестирования. Это по ст. 70 ТК:

лица, избранные по конкурсу на замещение соответствующей должности;

беременные женщины и женщины, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

несовершеннолетние работники;

выпускники колледжей и вузов, впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения диплома;

лица, избранные на оплачиваемую выборную должность;

работники, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;

лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев;

иные лица в случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами, коллективным договором.

Кадровик не должен выяснять, относитесь ли вы к «льготникам». Если вы не представите ему подтверждающих документов при оформлении на работу, например, справку о беременности, то установление испытательного срока будет законным.

Когда испытание завершают досрочно

До окончания тестового периода работодатель может решить, что вы не справляетесь с порученной работой и показали неудовлетворительный результат. В этом случае он может досрочно расторгнуть трудовой договор, не дожидаясь окончания испытательного срока.

Вас должны письменно предупредить об этом за 3 дня до увольнения и указать причины, по которым вы не прошли испытание. У вас есть право обжаловать решение работодателя в суде.

Учтите, что вас могут предупредить об увольнении как не выдержавшего испытания без соблюдения срока в 3 дня. Это может случиться, если вы, например, нарушите трудовую дисциплину за один–два дня до окончания тестового периода. В похожей ситуации суд признал обоснованным расторжение трудового договора с сотрудником, провалившим испытание (определение СК по гражданским делам ВС от 14.08.2017 № 74-КГ17-13).

Увольнение работника с неудовлетворительными результатами должно пройти в период испытательного срока. Если работодатель не успеет издать приказ, то сотрудник считается по ст. 71 ТК выдержавшим испытание. Уволить его можно только по общим основаниям.

Также вы сами можете решить, что новая работа вам не подходит и письменно предупредить работодателя за три дня до увольнения. Отрабатывать две недели в период испытания вам не придется.

Работодатель обязан завершить тестирование, если вы принесете справку о беременности. В этом случае он должен издать приказ об отмене пункта об испытании в приказе о приеме на работу и подписать с вами допсоглашение к трудовому договору без испытательного срока (письмо Роструда от 13.07.2023 № ПГ/14397-6-1).

Если в «пробный» период вас переведут на другую должность, то вы тоже будете считаться выдержавшим испытание. В допсоглашении к трудовому договору по новому месту работы условие о тестировании не включают, так как это не предусмотрено ст. 70 ТК.

Как правильно оформить испытательный срок и его результаты

Если в вашем трудовом договоре нет условия об испытании, значит, вы приняты на работу без него. Установить тестовый период задним числом нельзя — это не предусмотрено ст. 70 ТК.

Если вы фактически приступили к работе без трудового договора (ч. 2 ст. 67 ТК), то условие об испытании обговаривают «на берегу». До начала работы с вами должны подписать соглашение сторон с тестовым периодом. Иначе условие об испытании потом нельзя включать в подписываемый позже трудовой договор.

Если же вам установили тестовый период, то вас должны ознакомить:

с критериями, по которым будут оценивать результаты вашей работы;

порядком принятия решения о том, выдержали вы испытание или нет.

В Трудовом кодексе не регламентировано, как именно проверять работника в «пробный» период, поэтому у каждого работодателя могут действовать свои правила. Главное, чтобы вы их знали и понимали.

Пример из практики. В компании действовало положение об оценке персонала. В нем был закреплен порядок для прохождения испытательного срока:

Непосредственный руководитель вновь принятого работника составлял ему программу подготовки и проверки знаний на тестовый период. Еще до начала работы новичка ознакамливали с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и другими локальными нормативными актами, которые тот должен был знать. В конце испытательного срока начальник заполнял оценочный лист, в котором обосновывал, справился работник с испытанием или нет. На его основании он готовил служебную записку на имя директора.

На основании служебной записки непосредственного руководителя о том, что сотрудник показал неудовлетворительный результат, кадровик оформлял уведомление и последующий приказ об увольнении.

Повторим, что если вам не обосновали причины расторжения трудового договора в период испытательного срока, то вы всегда сможете обратиться за защитой своих прав в суд. В такой ситуации уже работодатель будет доказывать законность увольнения.

Что еще нужно знать работнику про испытательный срок

В тестовый период на вас распространяются все положения трудового законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов. Это значит, что работодатель не сможет заставить работать вас сверхурочно или в выходные дни без соблюдения установленной процедуры.

Также вам должны платить обычную, а не уменьшенную зарплату (определение СК по гражданским делам ВС от 19.08.2019 № 18-КГ19-77). Это касается в том числе премиальных выплат.

Нахождение на испытательном сроке не является основанием лишения работника стимулирующих выплат и может расцениваться как «зарплатная» дискриминация. Она запрещена ч. 2 ст. 132 ТК.

Некоторые работодатели не дают работникам на испытании корпоративных «плюшек» в виде ДМС, матпомощи, оплаты спортзала и других бонусов, не предусмотренных Трудовым кодексом. Но инспектор по труду или прокуратура могут расценить это как дискриминацию. Поэтому, как правило, грамотные компании пишут в локальных актах минимальный стаж для получения льгот от фирмы — например, в 3–6 месяцев. В этом случае вы в период испытания будете работать без них.