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Обзоры для бухгалтера

Два ЕНП-уведомления по НДФЛ бизнес попросил сам, и вообще это удобно, говорят налоговики. 😡«Ночной бухгалтер» № 1715

Бухгалтеры возмущены: ФНС говорит, что бизнес сам жаловался на неудобный период по НДФЛ, вот и упростили, сделав два уведомления. И это точно не нарушает права бухгалтеров на отдых, ведь они и так считают два раза в месяц зарплату.
Два ЕНП-уведомления по НДФЛ бизнес попросил сам, и вообще это удобно, говорят налоговики. 😡«Ночной бухгалтер» № 1715
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Письмо ФНС о двух уведомлениях по НДФЛ вывели бухгалтеров из себя.

  • Даже при добровольном переводе денег мошенникам, средства можно вернуть.

  • Законопроект по налоговой реформе продолжат рассматривать 9 июля. То-то еще будет!

  • Айтишникам пересмотрят льготы.

  • Как не превратить передачу дел между главбухами в битву.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Да вы ж сами просили

Бухгалтеры весь день обсуждают на «Клерке» новости о письме ФНС о налоговых уведомлениях по ЕНП для НДФЛ.

Налоговики отвечают в письме на запрос. Главные тезисы такие:

  • Бизнес сам жаловался на не соответствующий календарному месяцу отчетный период по НДФЛ и вот, пожалуйста, служба пошла налогоплательщикам навстречу. Вообще-то бизнес имел в виду не разбивать периоды кусками, а платить за определенный месяц в целом, но кого это волнует.

  • Уведомление многострочное, в него можно упихать информацию сразу по всем налогам и взносам и заполнить минимум реквизитов, причем делается это автоматизировано, а раньше было хуже — была куча платежек. Кажется ФНС забыла, что платежки бухгалтера тоже делали не на коленке, а в программах или онлайн-банке.

  • И самое главное, процитируем: «Доводы о том, что подача уведомлений каждые 2 недели нарушает право бухгалтера на отпуск, предусмотренный Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) в размере 28 календарных дней, не могут быть приняты во внимание, так как коррелируют в том числе с обязанностью работодателя выплачивать заработную плату 2 раза в месяц (статья 136 ТК РФ).» Если перевести на человеческий язык — бухгалтеры и так не могли ходить нормально в отпуск, потому что считали зарплату, так что два уведомления ничего не изменили. Заботушка!

Вот, что сами бухгалтеры думают на этот счет:

Кстати, о птичках — в июле бухгалтерам нужно не забыть сдать уведомления: до 25 июля включительно с авансом по УСН за 2 квартал, взносами за июнь, авансом по УСН, НДФЛ с 01.07 по 22.07 и другими платежами, а до 3 июля включительно — по НДФЛ за период с 23.06 по 30.06.

Новые правила для банков с 25 июля

С 25 июля вступает в силу закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ, он позволяет банкам приостанавливать мошеннические операции, даже если клиент их подтвердил, возвращать обманутым гражданам средства и отключать дистанционное обслуживание мошенников.

Банки обязаны проверять транзакции приостанавливать явно мошеннические операции на срок два дня. Если банк будет пренебрегать правилами и допустит перевод, то обязан будет вернуть средства клиенту.

Новость-шок! Мы отдали все онлайн-курс нашим подписчикам

Подписчики Клерк.Премиум получили доступ ко всем онлайн-курсам. Всего их 56 штук!

Один из самых новейших курсов — ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Его можно смотреть в подписке или купить отдельно со скидкой 77% за 2 990 рублей (обычная цена — 12 900 рублей).

Нужно больше… времени

Госдума хочет перенести рассмотрение проекта по налоговой реформе на 9 июля, очень много всего нужно изучить, боятся не успеть.

Руководитель комитета по бюджету Андрей Макаров сказал: «У нас уже сейчас более 200 поправок, думаю, что количество вырастет. Я предлагаю начать рассматривать поправки в Налоговый кодекс в четверг после пленарного заседания и продолжить рассмотрение в пятницу.»

200 поправок в сам НК или 200 поправок уже навносили в сам законопроект не очень понятно. В любом случае нам еще их с вами изучать.

IT хотят лишить ряда льгот

Для начала доходы от ПО, предназначенного для рекламы услуг такси и общепита, созданного для заказчиков-ИП, не будут идти в состав профильных доходов IT-компаний. Это даже не льгота была, а лазейка.

Мэр Москвы предлагает пересмотреть льготирование айтишникам по налогу на прибыль и установить новые условия: применять льготы только к части прибыли, которые бизнес не направляет на выплату дивидендов, а еще они должны вкладываться в НМА и ОС в размере не меньше 30% от прибыли, на которую распространяется льгота.

Как передать дела? Советы для директора

Да, мы не ошиблись, советы в посте именно директору — на что он должен обратить внимание. Советы дает Наталья Горячая популярный бухгалтерский блогер и автор блога на «Клерке».

По мнению автора, руководитель в первую очередь должен решать, в каком порядке передать дела, а фразу «Я в учете ничего не понимаю» навсегда убрать из своего лексикона, ведь именно директор отвечает за учет.

Полезности бухгалтеру

Подборка важных писем Минфина и ФНС за июнь — читаем новый разбор. В этот раз, кажется, больше всего разъяснений было по НДФЛ.

Бесплатный чек-лист для выбора правильной системы кадрового ЭДО. Советуем брать на вооружение. Главный редактор «Клерка» пообщался с несколькими экспертами и те уверены, что КЭДО, который пока активно внедряется в госструктурах, скоро станет обязательным и для бизнеса, кстати, как и налоговый мониторинг.

А вот самозанятых уже мониторит Минтруд. Не пропустите вебинар 11:00 мск 3 июля (среда), где эксперт не только расскажет, какие риски есть у бизнеса, как их предотвратить, но и поделится практическим кейсом, когда из-за ошибок в оформлении самозанятого компании пришлось платить большие штрафы.

Мем дня

Как «отдыхает» бухгалтер

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Обзоры для бухгалтера

Два ЕНП-уведомления по НДФЛ бизнес попросил сам, и вообще это удобно, говорят налоговики. 😡«Ночной бухгалтер» № 1715

Бухгалтеры возмущены: ФНС говорит, что бизнес сам жаловался на неудобный период по НДФЛ, вот и упростили, сделав два уведомления. И это точно не нарушает права бухгалтеров на отдых, ведь они и так считают два раза в месяц зарплату.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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