Стал известен размер фиксированных вносов на 2025 год и новый срок уплаты. Изменятся правила учета взносов для УСН «доходы минус расходы». ⚡«Ночной бухгалтер» №1721

Кроме новости дня о принятии в 3-ем чтении изменений по налоговой реформе, еще одним событием стали фиксированные взносы ИП. По ним сразу три важных изменения: изменится размер взносов на 2025 год, поменяется срок уплаты и правила учета взносов для УСН 15%. А еще бухгалтеры ругаются на новый порядок расчета выходного пособия.

Сегодня в выпуске:

Три важных изменения в фиксированных взносах ИП.

В третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.

А ФНС — не спит! Научитесь опережать их сами.

Выходное пособие при увольнении придется считать из СДЗ для больничных.

Как судятся по отпускам — подборка судебной практики.

Летняя школа для взрослых. А тихий час будет?

Мем дня.

Внимание, ИП!

Со следующего года буду важные изменения по взносам. Всего их три:

Изменится размер взносов. В 2025 году взносы в совокупном фиксированном размере составят 53 658 (на 4 158 рублей больше, чем в 2024 году). Взносы 1% с дохода свыше 300 000 будут ограничены максимальным размером — 300 888 рублей (в 2024 году — 277571 руб.). Изменится срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас это 31 декабря, а будет — 28 декабря. Кстати, такой же срок (28 декабря) установят и для уплаты платежа по патенту на ПСН, срок действия которого — до конца года. На УСН Д-Р нужно будет учитывать взносы ИП в расходах независимо от факта их уплаты. В расходы будут включаться взносы, подлежащие уплате в текущем году, даже если срок уплаты переносится на первый рабочий день следующего года.

Третье чтение пройдено

Закон, вносящий изменения в НК по основным налогам — НДС, НДФЛ и налогу на прибыль принят в третьем чтении. Эмоции у бухгалтеров зашкаливают.

Следить за всеми изменениями можно в нашем обзоре.

А ФНС — не спит! Научитесь опережать их сами

Город засыпает, просыпается… ФНС, которая придумывает очередные требования к отчётности. Так, в 2024 году уже вступили в силу более 100 изменений в законодательство по налогам и взносам. Корпоративные налоги вырастут, платить их станет сложнее — особенно сильно это ударит по малому бизнесу на «упрощёнке».

Но не всё так страшно: налоговую нагрузку можно оптимизировать, причём «в белую», без серых схем. О том, как это сделать, вы узнаете на бесплатном вебинаре с представителем «Ростеха» 13 июля в 13:00 мск.

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работает в департаменте стратегии и инвестиций структуры ГК «Ростех»;

сэкономил компании более 20 млрд руб. посредством выявления неокупаемых проектов;

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Л — логика

Интересный вариант расчета выходного пособия при увольнении решили внедрить законодатели.

Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера – шестикратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но в НК не сказано, как именно считать средний заработок.

Законопроект с очередными поправками в НК устанавливает правила — от НДФЛ освобождается трехкратный размер среднего месячного заработка, исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.

Работодателям придется делать два расчета:

для начисления – по нормам ТК (по ПП №922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

для лимита по НДФЛ – по нормам для декретных (по ПП №1540, где 2-годовую зарплату делят на 730).

Если второй результат будет меньше, то разница будет облагаться НДФЛ.

Бухгалтеры не понимаю, какой логикой руководствовались законотворцы и высказывают гипотезы.

Удачи желаем и бухгалтерам и HR-ам. Последние и так борются с проблемой кадрового голода, а им теперь разбираться еще и с вопросами как принимаемых, так и увольняющихся сотрудников, которых наверняка будет немало. Фактически работодателю придется запасться целым пакетом документов, на все случаи жизни, а сотрудникам, вероятно, готовится к росту налогов.

Между прочим исследования говорят, что происходит рост предложений по зарплате (т.е. работодатели готовы платить больше), а это значит, что под те же повышенные ставки по НДФЛ будет попадать больше работников, особенно топов и высококлассных специалистов.

В отпуск и точка! Как сотрудники отсуживают себе право на отпуск

Наш шеф-редактор собрала интересную подборку судебной практики по отпускам.

О чем прочитаете:

Можно ли уволить работника, который решил догулять неиспользованную часть отпуска по собственному усмотрению, без согласия работодателя?

Если компания не может договориться с сотрудником о том, как поделить отпуск на части, что делать?

Работник в отпуске решил выйти поработать, надо ли оплачивать выход на работу?

Для бухгалтеров открылась летняя школа!

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Мем дня

Посвящается налоговой реформе 2025

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