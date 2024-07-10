Стал известен размер фиксированных вносов на 2025 год и новый срок уплаты. Изменятся правила учета взносов для УСН «доходы минус расходы». ⚡«Ночной бухгалтер» №1721

Сегодня в выпуске:
Три важных изменения в фиксированных взносах ИП.
В третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.
А ФНС — не спит!
Научитесь опережать их сами.
Выходное пособие при увольнении придется считать из СДЗ для больничных.
Как судятся по отпускам — подборка судебной практики.
Летняя школа для взрослых. А тихий час будет?
Мем дня.
Внимание, ИП!
Со следующего года буду важные изменения по взносам. Всего их три:
Изменится размер взносов. В 2025 году взносы в совокупном фиксированном размере составят 53 658 (на 4 158 рублей больше, чем в 2024 году).
Взносы
1% с дохода свыше 300 000 будут ограничены максимальным размером — 300 888 рублей (в 2024 году — 277571 руб.).
Изменится срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас это 31 декабря, а будет — 28 декабря. Кстати, такой же срок (28 декабря) установят и для уплаты платежа по патенту на ПСН, срок действия которого — до конца года.
На УСН Д-Р нужно будет учитывать взносы ИП в расходах независимо от факта их уплаты.
В расходы будут включаться взносы, подлежащие уплате в текущем году, даже если срок уплаты переносится на первый рабочий день следующего года.
Третье чтение пройдено
Закон, вносящий изменения в НК по основным налогам — НДС, НДФЛ и налогу на прибыль принят в третьем чтении. Эмоции у бухгалтеров зашкаливают.
Следить за всеми изменениями можно в нашем обзоре.
А ФНС — не спит! Научитесь опережать их сами
Город засыпает, просыпается… ФНС, которая придумывает очередные требования к отчётности. Так, в 2024 году уже вступили в силу более 100 изменений в законодательство по налогам и взносам. Корпоративные налоги вырастут, платить их станет сложнее — особенно сильно это ударит по малому бизнесу на «упрощёнке».
Но не всё так страшно: налоговую нагрузку можно оптимизировать, причём «в белую», без серых схем. О том, как это сделать, вы узнаете на бесплатном вебинаре с представителем «Ростеха» 13 июля в 13:00 мск.
Спикер: Ярослав Малиновский, который:
работает в департаменте стратегии и инвестиций структуры ГК «Ростех»;
сэкономил компании более 20 млрд руб. посредством выявления неокупаемых проектов;
работал в аудите в компаниях KPMG и БДО «Юникон»;
работал в инвестиционном анализе ПАО «МегаФон».
Узнайте, какие налоговые льготы вам доступны и где искать подсказки по ведению финансов — зарегистрируйтесь на вебинар 13 июля.
🎁 В подарок вы получите шаблон по составлению отчётов о прибылях и убытках, который сможете сразу внедрить его в работу!
Л — логика
Интересный вариант расчета выходного пособия при увольнении решили внедрить законодатели.
Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера – шестикратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но в НК не сказано, как именно считать средний заработок.
Законопроект с очередными поправками в НК устанавливает правила — от НДФЛ освобождается трехкратный размер среднего месячного заработка, исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.
Работодателям придется делать два расчета:
для начисления – по нормам ТК (по ПП №922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);
для лимита по НДФЛ – по нормам для декретных (по ПП №1540, где 2-годовую зарплату делят на 730).
Если второй результат будет меньше, то разница будет облагаться НДФЛ.
Бухгалтеры не понимаю, какой логикой руководствовались законотворцы и высказывают гипотезы.
Удачи желаем и бухгалтерам и HR-ам. Последние и так борются с проблемой кадрового голода, а им теперь разбираться еще и с вопросами как принимаемых, так и увольняющихся сотрудников, которых наверняка будет немало. Фактически работодателю придется запасться целым пакетом документов, на все случаи жизни, а сотрудникам, вероятно, готовится к росту налогов.
Между прочим исследования говорят, что происходит рост предложений по зарплате (т.е. работодатели готовы платить больше), а это значит, что под те же повышенные ставки по НДФЛ будет попадать больше работников, особенно топов и высококлассных специалистов.
В отпуск и точка! Как сотрудники отсуживают себе право на отпуск
Наш шеф-редактор собрала интересную подборку судебной практики по отпускам.
О чем прочитаете:
Можно ли уволить работника, который решил догулять неиспользованную часть отпуска по собственному усмотрению, без согласия работодателя?
Если компания не может договориться с сотрудником о том, как поделить отпуск на части, что делать?
Работник в отпуске решил выйти поработать, надо ли оплачивать выход на работу?
Для бухгалтеров открылась летняя школа!
Не шутим, правда. Вы сможете начать учиться уже 15 июля. Главное — до 12 июля включительно приобрести курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах, ВЭД и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до 78%.
Уникальная возможность провести лето с пользой.
Старт потоков на курсах — 15 июля. Не опаздывайте на занятия!
Вы также можете выбрать и другие курсы из каталога.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1721 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша очень устала, хочет кушать и спать редакция
Начать дискуссию