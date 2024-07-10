₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Стал известен размер фиксированных вносов на 2025 год и новый срок уплаты. Изменятся правила учета взносов для УСН «доходы минус расходы». ⚡«Ночной бухгалтер» №1721

Кроме новости дня о принятии в 3-ем чтении изменений по налоговой реформе, еще одним событием стали фиксированные взносы ИП. По ним сразу три важных изменения: изменится размер взносов на 2025 год, поменяется срок уплаты и правила учета взносов для УСН 15%. А еще бухгалтеры ругаются на новый порядок расчета выходного пособия.
Стал известен размер фиксированных вносов на 2025 год и новый срок уплаты. Изменятся правила учета взносов для УСН «доходы минус расходы». ⚡«Ночной бухгалтер» №1721
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Сегодня в выпуске:

  • Три важных изменения в фиксированных взносах ИП.

  • В третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.

  • А ФНС — не спит!

    Научитесь опережать их сами.

  • Выходное пособие при увольнении придется считать из СДЗ для больничных.

  • Как судятся по отпускам — подборка судебной практики.

  • Летняя школа для взрослых. А тихий час будет?

  • Мем дня.

Внимание, ИП!

Со следующего года буду важные изменения по взносам. Всего их три:

  1. Изменится размер взносов. В 2025 году взносы в совокупном фиксированном размере составят 53 658 (на 4 158 рублей больше, чем в 2024 году).

    Взносы

    1% с дохода свыше 300 000 будут ограничены максимальным размером — 300 888 рублей (в 2024 году — 277571 руб.).

  2. Изменится срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас это 31 декабря, а будет — 28 декабря. Кстати, такой же срок (28 декабря) установят и для уплаты платежа по патенту на ПСН, срок действия которого — до конца года.

  3. На УСН Д-Р нужно будет учитывать взносы ИП в расходах независимо от факта их уплаты.

    В расходы будут включаться взносы, подлежащие уплате в текущем году, даже если срок уплаты переносится на первый рабочий день следующего года.

Третье чтение пройдено

Закон, вносящий изменения в НК по основным налогам — НДС, НДФЛ и налогу на прибыль принят в третьем чтении. Эмоции у бухгалтеров зашкаливают.

Следить за всеми изменениями можно в нашем обзоре.

А ФНС — не спит! Научитесь опережать их сами

Город засыпает, просыпается… ФНС, которая придумывает очередные требования к отчётности. Так, в 2024 году уже вступили в силу более 100 изменений в законодательство по налогам и взносам. Корпоративные налоги вырастут, платить их станет сложнее — особенно сильно это ударит по малому бизнесу на «упрощёнке».

Но не всё так страшно: налоговую нагрузку можно оптимизировать, причём «в белую», без серых схем. О том, как это сделать, вы узнаете на бесплатном вебинаре с представителем «Ростеха» 13 июля в 13:00 мск.

Спикер: Ярослав Малиновский, который:

  • работает в департаменте стратегии и инвестиций структуры ГК «Ростех»;

  • сэкономил компании более 20 млрд руб. посредством выявления неокупаемых проектов;

  • работал в аудите в компаниях KPMG и БДО «Юникон»;

  • работал в инвестиционном анализе ПАО «МегаФон».

Узнайте, какие налоговые льготы вам доступны и где искать подсказки по ведению финансов — зарегистрируйтесь на вебинар 13 июля.

🎁 В подарок вы получите шаблон по составлению отчётов о прибылях и убытках, который сможете сразу внедрить его в работу!

Л — логика

Интересный вариант расчета выходного пособия при увольнении решили внедрить законодатели.

Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера – шестикратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но в НК не сказано, как именно считать средний заработок.

Законопроект с очередными поправками в НК устанавливает правила — от НДФЛ освобождается трехкратный размер среднего месячного заработка, исчисляемого в порядке, аналогичном применяемому при назначении пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.

Работодателям придется делать два расчета:

  • для начисления – по нормам ТК (по ПП №922, где годовую зарплату делят на рабочие дни за год);

  • для лимита по НДФЛ – по нормам для декретных (по ПП №1540, где 2-годовую зарплату делят на 730).

Если второй результат будет меньше, то разница будет облагаться НДФЛ.

Бухгалтеры не понимаю, какой логикой руководствовались законотворцы и высказывают гипотезы.

Удачи желаем и бухгалтерам и HR-ам. Последние и так борются с проблемой кадрового голода, а им теперь разбираться еще и с вопросами как принимаемых, так и увольняющихся сотрудников, которых наверняка будет немало. Фактически работодателю придется запасться целым пакетом документов, на все случаи жизни, а сотрудникам, вероятно, готовится к росту налогов.

Между прочим исследования говорят, что происходит рост предложений по зарплате (т.е. работодатели готовы платить больше), а это значит, что под те же повышенные ставки по НДФЛ будет попадать больше работников, особенно топов и высококлассных специалистов.

В отпуск и точка! Как сотрудники отсуживают себе право на отпуск

Наш шеф-редактор собрала интересную подборку судебной практики по отпускам.

О чем прочитаете:

  • Можно ли уволить работника, который решил догулять неиспользованную часть отпуска по собственному усмотрению, без согласия работодателя?

  • Если компания не может договориться с сотрудником о том, как поделить отпуск на части, что делать?

  • Работник в отпуске решил выйти поработать, надо ли оплачивать выход на работу?

Для бухгалтеров открылась летняя школа!

Не шутим, правда. Вы сможете начать учиться уже 15 июля. Главное — до 12 июля включительно приобрести курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах, ВЭД и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до 78%.

Уникальная возможность провести лето с пользой.

Старт потоков на курсах — 15 июля. Не опаздывайте на занятия!

Вы также можете выбрать и другие курсы из каталога.

Мем дня

Посвящается налоговой реформе 2025

Спасибо, что дочитали выпуск № 1721 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша очень устала, хочет кушать и спать редакция

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

Стал известен размер фиксированных вносов на 2025 год и новый срок уплаты. Изменятся правила учета взносов для УСН «доходы минус расходы». ⚡«Ночной бухгалтер» №1721

Кроме новости дня о принятии в 3-ем чтении изменений по налоговой реформе, еще одним событием стали фиксированные взносы ИП. По ним сразу три важных изменения: изменится размер взносов на 2025 год, поменяется срок уплаты и правила учета взносов для УСН 15%. А еще бухгалтеры ругаются на новый порядок расчета выходного пособия.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
Наталия Лукина
Бухгалтеры

«Копирайтер-маркетолог-таргетолог-инфлюенсер» или бухгалтер с нуля?

Наш новый маркетолог собрал отзывы по нашему курсу, но есть сомнения. Напишите настоящие, за лучшие отзывы мы подарим «Клерк.Премиум».

«Копирайтер-маркетолог-таргетолог-инфлюенсер» или бухгалтер с нуля?
1
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений (обзор обновляется).

9

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Необлагаемые НДФЛ доходы

🙆 Выходное пособие при увольнении надо будет пересчитать по правилам расчета больничных

Трехкратный размер среднего месячного заработка (для Крайнего Севера– 6-кратный) при увольнении работника не облагается НДФЛ. Но как именно высчитать этот необлагаемый лимит, сейчас в НК не сказано. Эту норму конкретизируют.

14
Фиксированные взносы ИП

💥 Фиксированные взносы надо будет по-новому учитывать при УСН

Сейчас ИП на УСН «доходы» учитывают «фиксы» при расчете налога независимо от факта их уплаты, а на УСН «доходы минус расходы» – с учетом факта уплаты. Эту норму исправят.

5
Трудовые отношения

За год количество занятых увеличилось до 74 млн человек

В мае 100 тысяч человек нашли работу, общее число трудоустроенных выросло до 74,1 млн.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
ФСБУ

Топ-5 самых сложных ФСБУ: как избежать частых ошибок

Рассказываем о трудностях применения пяти обязательных федеральных стандартов: ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капвложения», ФСБУ 5/2019 «Запасы» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
Малый и средний бизнес

За год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%

Всего в стране ведут бизнес 6,2 млн представителей малого и среднего бизнеса, из них 4 млн зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

1
Валюта

Санкт-Петербургская валютная биржа начала торговать иностранной валютой

За первую неделю работы СПВБ провела сделок на 1,4 млн рублей.

Бесплатно с Отчетность в СФР

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс
Банки

20 сентября перестанут работать дебетовые карты Ситибанка

Клиенты Ситибанка не смогут переводить средства и оплачивать покупки через СБП с 25 сентября.

Обучение для бухгалтеров

Пройдите бесплатный тест-драйв популярного курса «Профессия бухгалтер с нуля»

Курс, который изменил жизнь многих людей к лучшему, помог им найти призвание и выйти на стабильный доход, теперь доступен каждому в режиме бесплатного тест-драйва. Воспользуйтесь уникальной возможностью — пройти обучение по специальной программе.

Индексация пенсий

Совет Федерации принял закон об увеличении военных пенсий

Больше 2,8 млн человек с 1 октября 2024 года будут получать повышенные военные пенсии на 5,1%.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

Новый подход к обучению бухгалтеров! Как проходит обучение на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»

Мы составили программу, которая поможет новичкам освоить необходимые навыки в короткие сроки и сразу после обучения выйти на первую работу с зарплатой от 50 тыс. рублей, а опытные бухгалтеры смогут актуализировать и расширить имеющиеся знания — получить повышение и увеличить свой доход.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: массажеры скупили, чтобы «тапать хомяка», работодатели ищут сотрудников на склад, 66% россиян отказались от покупки жилья

Подготовили обзор главных событий дня — 10 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

ПСН

Налог по ПСН надо будет платить пораньше

Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, его оплачивают двумя частями. И срок уплаты второй части – не позднее срока окончания действия патента. Эту норму уточнят для патентов, действующих до конца года.

Банки

Райффайзенбанк и Росбанк могут исключить из списка системно значимых

ЦБ собирается изменить список системно значимых кредитных организаций. Росбанк уберут из перечня после интеграции с Т-банком, а Райффайзенбанк по причине сокращения деятельности в стране.

Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
7
РесурсРазвития
Самозанятые

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом

Новые правила при работе с самозанятыми не на шутку перепугали всех, включая онлайн-образование, где процент привлеченных самозанятых существенно выше, чем в других отраслях. Мы решили, что не будем паниковать, а узнаем все подробности у юриста в формате интервью. На вопросы отвечает юрист Евгения Вольнова.

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом

Интересные материалы

Размер госпошлины

Госпошлина за развод вырастет до 5 тысяч рублей

Изменится размер госпошлин за смену имени, выдачу аттестата и за ходатайства в антимонопольную службу.

1