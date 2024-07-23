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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерам придется чаще сдавать отчет ЕФС-1. «Куда уж чаще?» — недовольны бухгалтеры. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1729

По мнению законодателей настоящий бухгалтер не ходит в отпуск, не спит, не ест, ну вы поняли. Иначе зачем укорачивать срок для сдачи ЕФС-1 еще для парочки кадровых мероприятий до одного дня. И еще плюс два важных изменения в отчете.
Бухгалтерам придется чаще сдавать отчет ЕФС-1. «Куда уж чаще?» — недовольны бухгалтеры. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1729
Иллюстрация: Вера Ревина Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Сообщить незамедлительно — о каких изменениях в кадрах придется сообщать в течение дня.

  • ИП будут уменьшать налог на взносы на УСН Д-Р по новым правилам.

  • Эксперты рекомендуют бизнесу заранее заняться поисками компетентных бухгалтеров.

  • Несовершеннолетние не смогут открывать счета в банке.

  • Часть материнского капитала выплатят единовременно.

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Новое в ЕФС-1 и почему бухгалтеры негодуют

В отчете ЕФС-1, который по факту состоит из нескольких отчетов сразу внесут важные изменения.

К слову, из практики экспертов нашей редакции, такие договоры попадаются очень редко, работодателям неинтересно возиться с уплатой взносов по разовому договору. Теперь же есть такое условие в договоре или нет — информацию в Фонд придется передавать.

  • Расширят список тех, кого надо включать в отчет в части сведений о стаже. Новые правила требуют подавать данные на сотрудники, которые были в отпуске

    по уходу за ребенком (без уточнения возраста ребенка) и

    по беременности и родам. Но это не весь список, его также дополнят:

    северными работниками с районным коэффициентом к зарплате,

    директоров-единственных учредителей, работающих по трудовому договору и еще рядом работников.

  • Вишенка на торте подоспела — законопроект предусматривает изменение сроков сдачи ЕФС-1 по кадровым мероприятиям. Об установлении неполного рабочего времени и

    о переводе на надомную или дистанционную работу придется сообщать не позднее следующего рабочего дня. Т.е. также, как сейчас при приеме и увольнении.

Это последнее нововведение особенно рассердило бухгалтеров.

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ИП на УСН Д-Р получат те же права на уменьшение взносов, что и усн-щики на «доходах»

ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы» уменьшают налог на фиксированные взносы, даже если они не уплачены. Теперь такая же возможность будет и доходно-расходных предпринимателей, только они уменьшают не сам налог, а налогооблагаемую базу.

Ищите бухгалтера, да не простого, а золотого

Наш шеф-редактор взяла интервью у Оксаны Кавериной, руководителя аутсорсинговой компании, практикующего бухгалтера и налогового консультанта с 20-летним стажем. Оксана — будущий спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Эксперт отмечает, что для бизнеса в следующем году будет важна квалификация бухгалтера, ведь даже для малого бизнеса очень многое изменится — появится НДС на УСН.

Можно сделать вывод, что услуги бухгалтера будут особенно востребованы в 2025 году. О профессии бухгалтера, кстати можно почитать здесь. Рассказали как и где можно выучиться на бухгалтера, сколько получают специалисты, чем отличаются категории бухгалтеров по стандарту.

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Онлайн-курсы по 3 290 рублей

За 5 лет в школе «Клерка» мы обучили тысячи бухгалтеров и помогли им изменить свою жизнь к лучшему — получить новую специальность, повысить квалификацию, чтобы сделать рывок в карьере, найти для себя более интересную сферу работы, выйти на новый уровень дохода, реализоваться и просто быть счастливым, занимаясь любимым делом.

В честь первого юбилея школы «Клерка» мы устраиваем суперакцию на популярные онлайн-курсы! Они пригодятся каждому бухгалтеру, чтобы построить успешную карьеру в компании или получить достаточно знаний, отточить свои софт-скилы и выйти на аутсорс.

Нет 18 — нет счета

Сейчас открыть в банке вклад или счет можно уже с 14 лет. Как пишут в комментариях бухгалтеры — с вкладом есть проблемы, положить на него деньги не сложно, а вот получить можно только с разрешения органов опеки.

А вот со счетом все проще — и класть, и снимать, и переводить деньги можно свободно. Этим нередко пользуются мошенники. Поэтому открытие счетов несовершеннолетним могут запретить.

Остатки сладки

У некоторых семей после использования семейного капитала остается некоторая сумма, которую уже фактически некуда потратить. Чтобы деньги не оставались «болтаться» в подвешенном состоянии, остаток маткапитала менее 10 000 рублей хотят выдавать как единовременную выплату.

Ожидается, что проект рассмотрят оперативно и воспользоваться правом на выплату семьи смогут уже к 1 сентября. Для получения остатка маткапитала нужно будет подать заявление.

Полезности бухгалтеру

Хотите освободить себе рабочее время от рутины? Есть выход — вводить первичку в 1С автоматизировано. Да, почти без вашего участия. Хотите узнать больше — вам сюда.

Не самая популярная тема для бухгалтера — маркировка. Строго говоря, бухгалтер ее касаться не должен, но на практике работу с ней могут поручить кому угодно. Да и руководитель может просто попросить бухгалтера разобраться в теме и научить сотрудников — как делать правильно. Поэтому стоит изучить хотя бы самые важные аспекты по маркировке товаров. Вам поможет ликбез — Маркировка: 10 часто задаваемых вопросов.

Мем дня

А вы наотчетились или еще сдаете?

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Ваша предлагает каждый отчет сдавать ежедневно, чего уж там… редакция

Комментарии

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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерам придется чаще сдавать отчет ЕФС-1. «Куда уж чаще?» — недовольны бухгалтеры. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1729

По мнению законодателей настоящий бухгалтер не ходит в отпуск, не спит, не ест, ну вы поняли. Иначе зачем укорачивать срок для сдачи ЕФС-1 еще для парочки кадровых мероприятий до одного дня. И еще плюс два важных изменения в отчете.

Иллюстрация: Вера Ревина Клерк.ру
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