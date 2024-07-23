Селлеры наблюдают с тревогой за ситуацией с Wildberries. Приняли закон с изменениями в налоговой политике. 💣«Ночной бухгалтер» № 1730

День вышел насыщенным - обсуждали скандал вокруг объединения Wildberries и Russ, обсуждали налоговые проверки, приняли в третьем чтении закон по реализации основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы.

Сегодня в выпуске:

Владелица Вайлдберриз разводится с мужем или компанию разводят рейдеры? Селлеры запаслись попкорном.

Принят закон с изменениями в налоговой политике. Это не совсем про налоговую реформу, но тоже важно.

При проверке НДС могут запросить даже штатное расписание. Экс-налоговик: оно может подтвердить наличие сотрудников, которые участвуют в процессах, связанных с НДС.

Вырастут судебные пошлины: закон уже принят.

Дайджест других новостей дня.

Шпаргалки для бухгалтера: заполняем 6-НДФЛ и ЕФС-1 правильно.

Мем дня.

Wildberries объединяется с Russ

Кипят нешуточные страсти. Объединение занимающего первые места в топах маркетплейса и крупнейшего оператора наружной рекламы в России проходит с большим фурором.

Для начала появилось сообщение, что это не объединение, а рейдерский захват, за помощью в решении проблемы совладелец маркетплейса (1%) Владислав Бакальчук обратился зачем-то к Рамзану Кадырову. Но позднее информацию опровергла Татьяна Бакальчук, она заявила, что речь идет о бракоразводном процессе.

Тем временем селлеры уже получили сообщение об изменении наименования юридического лица — теперь объединенная компания будет носить имя ООО «РВБ».

В телеграм-каналах поставщики обсуждают обновления, и шутят по поводу сложившейся ситуации.

Между тем у селлеров и так проблем по горло — маркировка и сертификация, требования к которым ужесточают, усложняют выход на платформы представителей малого бизнеса. Компании задумываются о возвращении к активному использованию собственных сайтов для продажи товаров, хотя бывалые селлеры считают, что содержание собственного сайта обойдется дороже, чем комиссии маркетплейсов.

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Госдума приняла закон с изменениями в налоговой политике 2023-2025

Тезисно о некоторых изменениях:

Пени будут считать по пониженной ставке до конца 2024 года.

Повысят стандартный вычет по НДФЛ гражданам, на обеспечении которых недееспособные дети-инвалиды.

Физлицам не-ИП дали право на профессиональный налоговый вычет в размере 20% общей суммы доходов в случае невозможности документального подтверждения своих расходов.

На 2025-2027 годы продлен особый порядок учета курсовых разниц, который действует в 2022-2024 годах.

До 1 января 2027 регионы могут продолжать устанавливать налоговые каникулы по УСН и ПСН для новых зарегистрированных ИП.

Для ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» дали право учитывать в расходах страховые взносы без учета факта уплаты.

Применять АУСН смогут те, кто получает доходы на основе договоров поручения, комиссии либо агентских — доверители, комитенты, принципалы.

Подробнее об этих и других изменениях мы расскажем в наши новостях и статьях — следите за лентой.

Проверяющие могут просить разные документы, связанные с учетом и уплатой НДС

Суд подтвердил, что ФНС вправе запросить даже штатное расписание компании, при проведении проверки по НДС.

Специально для «Клерка» комментарий дала Наринэ Беглярова — eх-руководитель в налоговых органах, методолог правоприменительной практики по налоговым спорам и дипломированный специалист по налоговому администрированию ВЭД.

«Налоговая инспекция действительно имеет право запрашивать штатное расписание у компании для проверки правомерности вычета НДС. Оно может подтвердить наличие сотрудников, которые непосредственно участвуют в процессах, связанных с начислением и уплатой НДС.»

Пройти любые проверки без стресса и с понимаем своих прав и обязанностей поможет наш новый онлайн-курс «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты». Мы подробно разбираем основные формы налоговых, полицейских и трудовых проверок, рассказываем о разных процедурах проверок — как к ним подготовиться и как вести себя во время проверки.

Подача заявления в суд станет дороже

Проиндексируют госпошлины для рассмотрения судебных исков.

Например, за подачу заявления о банкротстве физлица придется заплатить вместо 300 рублей — 10 тыс. Для компаний сумма госпошлины вырастет с 6 тыс. до 100 тыс. рублей.

При подаче апелляционной жалобы организации заплатят в 10 раз больше — 30 тыс. рублей, а обращение в Верховный суд обойдется в 80 тыс. рублей, тогда как сейчас это стоит всего 3 тыс.

Дайджест других новостей дня

В России замедляют работу WhatsApp, но пока не блокируют. Пользователи «Клерка» проблем с мессенджером не отмечают и не понимают зачем вообще нужны блокировки.

20 июля 2024 года завершилась аккредитация УЦ «Калуга Астрал». В настоящее время УЦ «Калуга Астрал» проходит повторную процедуру аккредитации. В переходный период, пока старая аккредитация уже не действует, а новая еще не принята, электронные подписи пользователей потеряют силу. УЦ «Калуга Астрал» бесплатно заменит электронные подписи физлиц, которые действительны на 20 июля 2024 года.

За участие в нежелательных иностранных организациях можно получить уголовную ответственность. Срок дадут за участие в работе юрлиц, которые учредили зарубежные госорганы, за сбор средств или оказание финансовых услуг нежелательным организациям.

В помощь бухгалтеру

Держите пару шпаргалок по заполнению отчетов.

Мем дня

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Ваша следить за Wildberries — все равно что смотреть бразильский cериал редакция