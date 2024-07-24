₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731

Минимальную зарплату поднимут на 16,6%, а в изменениях по налогам на 2025 год есть даже позитив (не все же нам вас пугать и расстраивать).
МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • МРОТ вырастет, а значит вырастет и нагрузка на бизнес.

  • Приняли несколько позитивных изменений по АУСН.

  • Льготы и послабления по НДФЛ по новому закону.

  • Изменения по налогу на прибыль (как ни странно тоже хорошие, в отличие от повышения ставки по налоговой реформе).

  • Как открыть бизнес в другой стране или вести ВЭД в РФ.

  • Нужно ориентироваться на новый размер безопасной доли вычетов по НДС — налоговики обновили свои данные.

  • Три главные причины, по которым работники подадут на вас в суд.

  • Мем дня.

МРОТ 2025

С 1 января 2025 года Минтруд повысит минимальный размер оплаты труда до 22 440 рублей. Это значит, что если заработная плата ваших сотрудников ниже этого уровня, необходимо с 1 января изменить условия трудовых и коллективных договоров и повысить оплату.

Для регионов, где установлен районный коэффициент и / или северная надбавка, их нужно «накручивать» на МРОТ сверху.

С изменением минимальной зарплаты связан также расчет социальных пособий, их размер тоже изменится.

Что изменится в АУСН

Обзор изменений по АвтоУСН мы написали здесь.

Большее количество компаний сможет применять спецрежим — снимают запрет на применение АУСН доверителями, комитентами и принципалами — теми, кто получает доход по посредническим договорам. При этом поверенные, комиссионеры и агенты, т.е. сами посредники применять АУСН по прежнему не смогут.

Расходы, произведенные в натуральной форме разрешили учитывать при расчете налога.

Для новых организаций и ИП период с момента регистрации до конца месяца, в котором подано заявление на АУСН станет первым налоговым периодом.

На АУСН можно будет перейти с УСН в течение календарного года. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Подписка + участие в конференции

Завтра последний день сдачи отчетности за второй квартал — уверены, что сделали все без ошибок? Столкнулись с трудностями? Много полезной информации, которая поможет подготовить идеальный отчет без стресса, ждет вас в подписке «Клерк.Премиум».

Всю нужную информацию для того, чтобы вы без проблем справлялись со всеми рабочими задачами — правильно вели учет, составляли квартальную и годовую отчетность, отвечали на требования налоговой и т. д., мы собрали в Клерк.Премиум.

Кроме того, в подписку входит онлайн-участие в V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025». Так что самое время подписаться!

Что меняется по НДФЛ

Мы рассказывали, что физлицам, не зарегистрированным в качестве ИП, дали право применять профессиональный вычет по НДФЛ в размере 20% от общей суммы доходов. Вычет можно использовать, если нет документов, подтверждающих расходы.

Произошли и другие изменения, в основном позитивные.

Социальный вычет распространят на расходы по медуслугам, оказанным детям и подопечным любого возраста, признанным судом недееспособными;

От НДФЛ освободили:

  • материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с господдержкой;

  • доходы в виде жилого помещения или земельного участка, полученного бесплатно из государственной или муниципальной собственности, когда такое недвижимое имущество получено с частичной оплатой.

Зато НДФЛ будет облагаться доход в виде материальной выгоды от приобретения долей в уставном капитале по цене ниже рыночной.

Что меняется по налогу на прибыль

Буквально все налоги в НК подверглись изменениям с 2025 года. Налог на прибыль исключением не стал.

Про некоторые перемены мы уже успели рассказать в прошлых выпусках, вот еще несколько:

  • Для применения нулевой ставки налога на прибыль при реализации акций или долей участия отменили требование о составе активов эмитента (не более 50% недвижимости в РФ) в отношении реализации сравнительно небольших пакетов обращающихся акций.

  • Для поддержки российских компаний до 31.12.2026 учет доходов в виде санкций, присужденных после 05.03.2022 судом к взысканию с инофирм из недружественных стран, а также с российских организаций — солидарных ответчиков этих инофирм разрешено вести по мере поступления денежных средств (имущества, имущественных прав).

  • Для применения пониженных ставок по налогу на прибыль российскими IT-организациями и российскими компаниями, включенными в реестр радиоэлектронной промышленности, ограничили круг лиц, входящих в одну группу с той или иной организацией, только российскими лицами.

Открыть бизнес: миссия выполнима

В условиях санкций нелегко продолжать работать с зарубежными партнерами, а тем более открывать бизнес в другой стране. Но при желании и участии профессионалов возможно все.

Юристы помогут разобраться в особенностях налогового резидентства и международных поставок. А специально для наших читателей проведут и бесплатную консультацию.

Какой НДС безопасно брать к вычету

Безопасная доля вычетов — только рекомендация, но налоговики обращают внимание на то, насколько большую долю налога собирается вернуть организация или ИП.

Сводный отчет, на основании которого рассчитывается показатель безопасного вычета, опубликовали 18 июля на сайте ФНС.

Учесть данные стоит уже при сдаче декларации за 2 квартал 2024 года.

Пример безопасной доли вычетов: Москва — 90,4%, Санкт-Петербург — 91,1%.

В случае, если вы решите в Москве, к примеру, показать вычеты в 95%, то налоговики, скорее сего, заинтересуются и могут направить требование представить дополнительные документы или даже инициировать выездную проверку (все зависит, конечно от суммы).

Вот кстати можете посмотреть отрывок вебинара об НДС на УСН в 2025 году. Полностью вебинар посвящен налоговой реформе и амнистии по дроблению.

Трудовые споры: на что чаще подают в суд работники

Интересный обзор споров вышел на «Клерке». Юрист разбирает три причины, по которым работники чаще всего обращаются в суд. Работодатели, берите на заметку.

  1. Невыплата зарплаты, сверхурочных и компенсаций — задержка или невыплата в принципе положенных сотруднику доходов служит одним из самых частых оснований для исков.

  2. Отсутствие индексации зарплаты — если вы не повышаете, как обязаны по ТК зарплаты сотрудникам, они вправе защитить свои интересы.

  3. Дискриминация в выплате премии — положение о премировании должно быть составлено справедливо и учитывать реальный вклад работников в дело, выполнение и перевыполнение ими плана и другие показатели. Выплат премии не может зависеть от ого, с какой ноги сегодня встал с кровати.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1731 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша будет жить на МРОТ, если вы перестанете нас читать редакция

Начать дискуссию

Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

События в налоговой сфере.

Обзоры для бухгалтера

МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731

Минимальную зарплату поднимут на 16,6%, а в изменениях по налогам на 2025 год есть даже позитив (не все же нам вас пугать и расстраивать).

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Обучение для бухгалтеров

🔥 Все включено! Онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации + онлайн-доступ к V Всероссийской бухгалтерской конференции в подписке «Клерк.Премиум»

Подписка «Клерк.Премиум» стала еще выгоднее! Вы можете повышать квалификацию на онлайн-курсах, следить за изменениями в законодательстве по разборам и актуальным вебинарам, задавать вопросы нашим экспертам на консультациях, а также посещать ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате без дополнительной оплаты.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Любовь Романова
Право

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚

Что такое договор. Как его можно заключить. Что нужно знать о договоре. Как вы окажетесь стороной договора, ничего не подписывая.

📝 Договоры в бизнесе: подробное руководство 📚
Валютный контроль

Названы страны-лидеры, куда незаконно вывозят валюту

ФТС выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан.

2
Малый и средний бизнес

Для МСП упростили подключение к платежному сервису «Долями»

Небольшие торговые предприятия смогут установить на своих кассах оплату «Долями». Это позволит увеличить средний чек.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Валютные операции

Станет дороже купить юани у брокера Райффайзенбанка

Клиенты «Райффайзен Инвестиции» заплатят 1,9% за покупку китайской валюты. Комиссия за продажу останется прежней — 0,3%.

НДПИ

В НК скорректировали рентные налоги

Федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025, внес поправки в том числе по НДПИ и НДД.

Банки

ВТБ: банки подверглись DDoS-атаке

Зарубежные хакеры атаковали российские банки. Некоторые клиенты столкнулись с ограничениями в работе мобильных приложений.

Бесплатно с Налоговые требования

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона

ИФНС из другого региона требует представить информацию. Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование?

Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона
2
Счета-фактуры

Как исправить счет-фактуру

Счет-фактура — важный документ, на основании которого покупатель принимает предъявленные продавцом товары, работы или услуги, а также имущественные права. В этой статье рассмотрим, что делать, если в счете-фактуре допущена ошибка.

Как исправить счет-фактуру
ЭДО в кадровом учете

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом

Популярность цифровых сервисов в управлении персоналом растет с каждым годом. По данным аналитического агентства Smart Ranking, по итогам 2022 года российский HR-tech рынок вырос на 21,8%, причем лидером роста стал сегмент КЭДО. Одно из передовых решений в этом сегменте сегодня — цифровой личный кабинет. Этот инструмент помогает компаниям взаимодействовать с сотрудниками на разных этапах: от приема на работу до различных кадровых процессов. 

Цифровой личный кабинет сотрудника: «единое окно» для управления персоналом
АУСН

Спецрежим АУСН усовершенствовали

В рамках основных направлений налоговой политики на 2023-2025 годы в нормы федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ о специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН, АвтоУСН) внесено множество изменений, улучшающих этот спецрежим.

Криптовалюта

Законопроект о майнинге прошел первое чтение

Центробанк займется созданием экспериментальной площадки для международных расчетов в криптовалюте.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: чеснок и арбуз подорожают, глава Wildberries разводится с мужем, а АвтоВАЗ будет продавать подержанные автомобили

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3
Трудовое право

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд
Блокировка счетов

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться

Банки будут чаще блокировать переводы. С 25 июля 2024 года финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества. Рассказываем, как это будет работать. 

С 25 июля банки обязаны отслеживать все переводы клиентов. Какие платежи будут блокироваться
6-НДФЛ

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ

В статье расскажем, как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ, как правильно заполнить расчет и не допустить ошибок.

Как отразить отпускные в форме 6-НДФЛ
Общество

В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

В небольших поселках без стационарных аптек продавать лекарства будут в участковых больницах.

1

Интересные материалы

НДФЛ

👓 Основные изменения по НДФЛ по новому закону

23 июля Госдума окончательно приняла федеральный закон, который реализует отдельные положения основных направлений налоговой политики 2023-2025. И большая его часть посвящена изменениям и новшествам по НДФЛ.