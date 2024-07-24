МРОТ повысят до 22 440 рублей. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1731

Минимальную зарплату поднимут на 16,6%, а в изменениях по налогам на 2025 год есть даже позитив (не все же нам вас пугать и расстраивать).

Сегодня в выпуске:

МРОТ вырастет, а значит вырастет и нагрузка на бизнес.

Приняли несколько позитивных изменений по АУСН.

Льготы и послабления по НДФЛ по новому закону.

Изменения по налогу на прибыль (как ни странно тоже хорошие, в отличие от повышения ставки по налоговой реформе).

Как открыть бизнес в другой стране или вести ВЭД в РФ.

Нужно ориентироваться на новый размер безопасной доли вычетов по НДС — налоговики обновили свои данные.

Три главные причины, по которым работники подадут на вас в суд.

Мем дня.

МРОТ 2025

С 1 января 2025 года Минтруд повысит минимальный размер оплаты труда до 22 440 рублей. Это значит, что если заработная плата ваших сотрудников ниже этого уровня, необходимо с 1 января изменить условия трудовых и коллективных договоров и повысить оплату.

Для регионов, где установлен районный коэффициент и / или северная надбавка, их нужно «накручивать» на МРОТ сверху.

С изменением минимальной зарплаты связан также расчет социальных пособий, их размер тоже изменится.

Что изменится в АУСН

Обзор изменений по АвтоУСН мы написали здесь.

Большее количество компаний сможет применять спецрежим — снимают запрет на применение АУСН доверителями, комитентами и принципалами — теми, кто получает доход по посредническим договорам. При этом поверенные, комиссионеры и агенты, т.е. сами посредники применять АУСН по прежнему не смогут.

Расходы, произведенные в натуральной форме разрешили учитывать при расчете налога.

Для новых организаций и ИП период с момента регистрации до конца месяца, в котором подано заявление на АУСН станет первым налоговым периодом.

На АУСН можно будет перейти с УСН в течение календарного года. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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Что меняется по НДФЛ

Мы рассказывали, что физлицам, не зарегистрированным в качестве ИП, дали право применять профессиональный вычет по НДФЛ в размере 20% от общей суммы доходов. Вычет можно использовать, если нет документов, подтверждающих расходы.

Произошли и другие изменения, в основном позитивные.

Социальный вычет распространят на расходы по медуслугам, оказанным детям и подопечным любого возраста, признанным судом недееспособными;

От НДФЛ освободили:

материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, полученными сотрудниками от работодателей на условиях программ льготного кредитования с господдержкой;

доходы в виде жилого помещения или земельного участка, полученного бесплатно из государственной или муниципальной собственности, когда такое недвижимое имущество получено с частичной оплатой.

Зато НДФЛ будет облагаться доход в виде материальной выгоды от приобретения долей в уставном капитале по цене ниже рыночной.

Что меняется по налогу на прибыль

Буквально все налоги в НК подверглись изменениям с 2025 года. Налог на прибыль исключением не стал.

Про некоторые перемены мы уже успели рассказать в прошлых выпусках, вот еще несколько:

Для применения нулевой ставки налога на прибыль при реализации акций или долей участия отменили требование о составе активов эмитента (не более 50% недвижимости в РФ) в отношении реализации сравнительно небольших пакетов обращающихся акций.

Для поддержки российских компаний до 31.12.2026 учет доходов в виде санкций, присужденных после 05.03.2022 судом к взысканию с инофирм из недружественных стран, а также с российских организаций — солидарных ответчиков этих инофирм разрешено вести по мере поступления денежных средств (имущества, имущественных прав).

Для применения пониженных ставок по налогу на прибыль российскими IT-организациями и российскими компаниями, включенными в реестр радиоэлектронной промышленности, ограничили круг лиц, входящих в одну группу с той или иной организацией, только российскими лицами.

Открыть бизнес: миссия выполнима

В условиях санкций нелегко продолжать работать с зарубежными партнерами, а тем более открывать бизнес в другой стране. Но при желании и участии профессионалов возможно все.

Юристы помогут разобраться в особенностях налогового резидентства и международных поставок. А специально для наших читателей проведут и бесплатную консультацию.

Какой НДС безопасно брать к вычету

Безопасная доля вычетов — только рекомендация, но налоговики обращают внимание на то, насколько большую долю налога собирается вернуть организация или ИП.

Сводный отчет, на основании которого рассчитывается показатель безопасного вычета, опубликовали 18 июля на сайте ФНС.

Учесть данные стоит уже при сдаче декларации за 2 квартал 2024 года.

Пример безопасной доли вычетов: Москва — 90,4%, Санкт-Петербург — 91,1%.

В случае, если вы решите в Москве, к примеру, показать вычеты в 95%, то налоговики, скорее сего, заинтересуются и могут направить требование представить дополнительные документы или даже инициировать выездную проверку (все зависит, конечно от суммы).

Вот кстати можете посмотреть отрывок вебинара об НДС на УСН в 2025 году. Полностью вебинар посвящен налоговой реформе и амнистии по дроблению.

Трудовые споры: на что чаще подают в суд работники

Интересный обзор споров вышел на «Клерке». Юрист разбирает три причины, по которым работники чаще всего обращаются в суд. Работодатели, берите на заметку.

Невыплата зарплаты, сверхурочных и компенсаций — задержка или невыплата в принципе положенных сотруднику доходов служит одним из самых частых оснований для исков. Отсутствие индексации зарплаты — если вы не повышаете, как обязаны по ТК зарплаты сотрудникам, они вправе защитить свои интересы. Дискриминация в выплате премии — положение о премировании должно быть составлено справедливо и учитывать реальный вклад работников в дело, выполнение и перевыполнение ими плана и другие показатели. Выплат премии не может зависеть от ого, с какой ноги сегодня встал с кровати.

Мем дня

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