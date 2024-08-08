Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами из-за изменений в НК. «Ночной бухгалтер» № 1742

Плательщики НДС давно знакомы с понятием налоговой оговорки, она страхует от ситуации, когда, например, ФНС снимет вычеты по НДС и покупатель понесет убытки. Теперь с ним придется познакомиться и плательщикам УСН.

Сегодня в выпуске:

Налоговая оговорка — чем грозит упрощенцам.

При некоторых условиях самозанятых надо включать в ЕФС-1.

Налоговики больше не будут необоснованно штрафовать импортеров.

Подписан закон о майнинге.

Можно будет «договориться» об освобождении от ответственности по КоАП.

Как платить фиксированные взносы ИП в 2025 году.

Приняли в штат ИП-сотрудника, убедитесь, что он указал правильный счет для зарплаты.

Приключения «Клерка» на выходных.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Налоговая оговорка — страшилка или правда?

На «Клерке» пользователь опубликовал пост, в котором рассказал о предстоящих в 2025 году изменениях, связанных с введением НДС на УСН. Контрагентам компаний на упрощенке настоятельно рекомендуется включать в договоры налоговую оговорку, чтобы уменьшить риски.

Проще всего будет пояснить на примере: В 2025 году компания-продавец на УСН со ставкой 5% продает товар компании на ОСНО. Покупатель имеет право на вычет НДС. Но и сам упрощенец может оказаться недобросовестным и не заплатит НДС в бюджет, или его контрагенты могут оказаться недобросовестными и может возникнуть цепочка с разрывами по НДС. При наличии налоговой оговорки в договоре с продавцом-плательщиком УСН и в случае, если ФНС снимет вычет у покупателя, последний может взыскать убыток с продавца.

Есть и некоторые непонятные моменты в пост пользователя, например, он пишет «Оговорка о невозможности уменьшения налоговой базы: предусматривает, что упрощенец не может уменьшать налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, на суммы расходов, понесенных в рамках договора с контрагентом, если контрагент применяет общую систему налогообложения (ОСНО).»

Читатели задают вопросы, на которые автор пока не ответил.

Мы обязательно подробно разберем вопрос налоговых оговорок для УСН в 2025 году. Следите за новыми выпусками Разборов.

Пока вы можете познакомиться и с другими авторами Трибуны, новичками, которые совсем недавно начали писать на «Клерке». И даже сами можете стать автором, получать донаты, подписчиков и продвигать свои статьи. О вас тоже обязательно расскажем ;)

Павел Леваков — предприниматель, инвестор, строит свою IT-компанию и делится ценным опытом.

Виктория Зверева — профессиональный журналист с более чем 10-летним опытом работы в анализе и интерпретации медийных данных.

Дмитрий Романов — управляющий директор IT-компании.

Когда самозанятого придется включить в ЕФС-1

Самозанятые это те же физлица, но с особым статусом. С ними заказчики заключают договоры ГПХ. В договорах может быть условие о страховании от травматизма, а может не быть.

Если вы включите в договор с самозанятым условие уплаты взносов от несчастных случаев и профзаболеваний, то данные по нему придется включать в отчет ЕФС-1. Сведения заполняются в подразделе 1.1 – сведения о трудовой деятельности, а выплаты в подразделе 2.1.

Штрафов для импортеров за несданные расчеты по агентскому налогу на прибыль не будет

Налоговики начали требовать сдачу расчетов по выплатам иностранным организациям со всех, кто сотрудничает с ними. Но российская организация не является налоговым агентом по налогу на прибыль при импорте, ведь доходы от такой сделки не являются доходами, полученными от источников в РФ.

Если речь об услугах и работах, то все немного сложнее, но если источник доходов не в РФ, сдавать расчет не нужно. Например, в случае, если иностранная компания оказывает услуги по обучению персонала не на территории России. И в других случаях.

Такие разъяснение ФНС дала в письме от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@.

Президент подписал закон о майнинге

Президент подписал закон о легализации деятельности по добыче криптовалют. Право вести такую деятельность будет у компаний и ИП, которых внесли в специальный реестр.

Физлицам разрешено добывать крипту без нахождения в реестре, но при этом они обязаны соблюдать лимиты потребления электроэнергии.

Не смогут заниматься майнингом:

Лица, которых внесли в список террористов и экстремистов.

Те, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления и преступления против государственной власти.

Компании, учредителями которых являются указанные выше лица.

Майнерам придется сдавать отчеты, которые необходимы для отслеживания Росфинмониторингом потоков криптовалюты.

Изменения в КоАП помогут избежать штрафов

Минюст разработал законопроект, который вносит изменения в КоАП, они предусматривают механизм заключения соглашения с уполномоченным государственным органом, исполнение которого будет основанием для освобождения лица от административной ответственности.

Соглашение позволит приостановить производство по делу об административном правонарушении и течение сроков давности.

По комментарию юриста Елены Гудиной в ее практике бывали случаи, когда копании допускали нарушения неумышленно, у них не хватало ресурсов на изучение всех положений закона, например, при выходе на новые рынки. Новшество поможет таким компаниям скорректировать процессы и исправится, не понеся при этом больших финансовых затрат на штрафы.

Некоторые штрафы достигают крупных размеров, до сотен тысяч рублей, например, за нарушения правил охраны труда. Поэтому решив вопрос по нарушению мирно, устранив непорядок, можно достаточно много сэкономить.

Как платить фиксированные взносы в 2025 году

Для ИП вырос размер фиксированных взносов. Кроме того, уплатить взносы в следующем году нужно не до 31, а до 28 декабря включительно.

Мы подготовили таблицу с размерами взносов на период 2025-2027 годов в сравнении с 2024 годом.

ИП-сотрудник способен наделать бухгалтеру проблем

Когда вы принимаете на работу обычного работника, то он дает вам реквизиты собственного счета для перевода зарплаты, а вот работник, который к тому же зарегистрирован как ИП, может преподнести сюрприз.

Бухгалтер в телеграм-канале КУБ рассказала, что сотрудник указал реквизиты своего предпринимательского счета (расчетного), но даже не предупредил об этом.

Коллеги и наш эксперт предупреждают, что перечисления на счет ИП сочтут доходом от предпринимательской деятельности и ему придется оправдываться перед ФНС. Налоговики сравнят доход ИП, указанный в декларации, и поступления на счет, увидят расхождения.

Так что стоит убедится, что ваш сотрудник точно указал нужные реквизиты в заявлении на перечисление зарплаты.

Как «Клерк» отдыхает командой

В выходные сотрудники «Клерка» из краснодарского офиса (те, кто порисковее) собрались и отправились в настоящее путешествие. Горы, водопад, неожиданное купание (вместе с рюкзаком) в реке, утомительный переход по лесу, и даже приключения в стиле триллера «хижина в лесу».

Отчет о поездке и живописные фото тут.

Полезности для бухгалтера

Мем дня

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Ваша разбирает НК по косточкам, а хотелось бы по камешкам редакция