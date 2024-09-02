У работника есть право получать зарплату на любую карту, даже не свою.«Ночной бухгалтер» № 1759

Если в трудовом договоре предусмотрена возможность платить сотруднику на карту, например, его родственника, то перевод будет в рамках закона. Также в выпуске: хотят ввести экспериментально-правовой режим для таксистов, адвокатам-ИП разрешили УСН, почему отклоняют заявки на кредитные каникулы и другие новости.

Сегодня в выпуске:

Заплатим куда хотите — как правильно переводить деньги работникам.

Новые правила по сверхурочным уже действуют.

Предприниматели мигрируют в более благоприятные по налогам регионы.

Таксистам хотят облегчить работу.

Адвокаты-ИП получили право на УСН.

90% заявок на кредитные каникулы банки отклоняют — почему?

Новое уведомление для ИП на ПСН.

Полезное для бухгалтера.

Мем дня.

Как, не нарушив закон, переводить зарплату сотрудникам

Нередко работники просят перевести зарплату на счет супруга(-ги), родителей, других родственников или вообще знакомых. Причины могут быть разные: возвращают крупный долг, заблокированы собственные счета приставами, нет возможности получить карту и др.

Споры по поводу того, можно ли переводить зарплату сотруднику на другую карту, которая ему не принадлежит, ведутся уже давно. Роструд в письмах от 16.10.2019 № ТЗ/85985-6-1 и от 10.10.2019 № ПГ/25780-6-1 уже давал пояснения, то при условии, что работодатель указал такой способ в трудовом договоре он может переводить деньги вместо работника иному лицу.

Значит необходимо внести корректировки в трудовой договор идобавить в него:

способ выплаты зарплаты – путем перечисления на указанный работником счет третьих лиц;

лицо, которому должна быть произведена выплата;

платежные реквизиты.

Пройдите короткий опрос по ЭДО и получите в подарок месяц бесплатного доступа к сервису Платформа ЭДО для новых пользователей.

Не забудьте про новый порядок выплаты сверхурочных

С 1 сентября действуют правила, по которым при расчете сверхурочных нужно учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Это премии, выплаты за стаж работы, квалификацию.

В локальные акты (например, положение об оплату труда) работодатель должен внести изменения. Подробнее об оплате сверхурочных с 1 сентября читайтет тут.

Куда мигрируют предприниматели

По УСН региона могут устанавливать более низкие ставки по сравнению со стандартными 15% для упрощенки «доходы минус расходы». Учитывая предстоящие изменения, появление НДС на спецрежиме, с 2025 года бизнес может начать мигрировать между регионами, выбирая те, где ставка по налогу ниже.

В 2024 году наиболее привлекательными для перевода бизнеса на упрощенке считают Калмыкию, Курганскую область, Мордовию, Удмуртию и Чечню.

Какой экспериментальный режим введут для таксистов

Хотят запустить экспериментально-правовой режим (ЭПР) в сфере перевозок легковыми такси.

ЭПР позволит упростить оформление европротоколов, проводить дистанционный осмотр автомобилей при небольших ДТП, упростить в целом ведение споров в рамках ОСАГО.

Напоминание: таксисты с 1 сентября обязаны иметь не только полис ОСАГО, но и ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика.

Адвокатам-ИП разрешили применять УСН

От Минфина и ФНС уже есть разъяснения, что адвокаты могут применять ОСНО для профессиональной деятельности, а для других услуг УСН. См. письмо от 12.08.2024 № 03-11-09/75324.

При этом в НК пока изменения внесены, но это недоразумение обещают исправить.

Почему банки не дают кредитные каникулы

В первом полугодии банки отклонили девять из 10 заявок на предоставление кредитных каникул. Причины отказа — в заявке размер ссуды превышает установленный в законе максимум или банки не признают, что заявитель находится в трудной жизненной ситуации.

Например, Сбербанк заявил, что отказы связаны с некорректным предоставлением документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию.

ИП на ПСН из новых регионов должны подавать новое уведомление

ИП на УСН и ПСН из новых регионов могут получить вычет за покупку ККТ. Для вычета по ПСН надо будет сдать уведомление. Уменьшить налог можно за 2024 или 2025 годы — по выбору налогоплательщика.

На УСН подавать уведомление не нужно, но будет новая декларация за 2024 год.

Полезное для бухгалтера

Осень —время начинать учиться не только для детей и студентов. Самое время повышать квалификацию, прокачивать профессиональные навыки.

На «Клерке» новый поток обучения стратовал уже 1 сентября. Но у вас есть еще возможность приобрести курсы с выгодой до 83% и присоединиться к обучению. Выбирайте курсы в каталоге прямо сейчас.

А теперь несколько полезных ссылок для тех, кто хочет учиться.

Почему методы обучения взрослых отличаются от детского образования — узнайте, почему для обучения детей и взрослых используют разные методы.

Осень. Пора учиться — о налогообложение расходов на обучение, требования к документам, что делать, если сотрудник отучился за счет компании и решил уволиться.

Если работа стала втягость и вам кажется, что настпуило выгорание, советуем посмотреть вебинар Эмоциональное выгорание бухгалтера: что это и как с ним справиться 5 сентября 2024 г. в 14.00.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1759 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша собрала фул-хауз из банковских карт редакция