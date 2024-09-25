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Предельная база по взносам с 2025 года существенно вырастет. 📈«Ночной бухгалтер» № 1776

Опубликован проект постановления о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.
Предельная база по взносам с 2025 года существенно вырастет. 📈«Ночной бухгалтер» № 1776
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Сегодня в выпуске:

  • Новая предельная база по взносам.

  • Для госзакупок можно будет использовать банквские гарантии из ЕАЭС.

  • ПВЗ закрывают из-за отсутсвия кадров.

  • Минфин сделает невыгодной релокацию бизнеса в регионы с более выгодной ставкой по УСН.

  • Сотрудник сам отвечает за постановку на учет в военкомате при переезде.

  • Про дробление бизнес хотят предупреждать заранее.

  • Полезности для бухгалтера.

  • Мем дня.

Каким будет предельный размер взносов на 2025 год

На 2025 год лимит базы для исчисления взносов установят с учетом размера средней зарплаты в РФ, увеличенного в двенадцать раз, и применяемого к нему коэффициента 2,3.

Среднемесячная начисленная зарплата составит 99 952 рубля, таким образом размер взносов: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2 рубля. Увеличение на 24%.

‎С округлением предельная сумма: 2 759 000 рублей. Это значит, что возможность применить к начисленным доходам сотрудников пониженную ставку взносов стала менее доступна.

Проект пока будет проходить общественное обсудение — до 9 октября.

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Для госзакупок теперь подойдет банковская гарантия из ЕАЭС

Ратифицировано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Совет Федерации одобрил Федеральный закон, который обеспечит взаимное признание в ЕАЭС банковских гарантий, выдаваемых для таких закупок.

Теперь можно использовать для участия в закупках гарантии из ближнего зарубежья.

Установлен ряд требований:

  • об отсутствии в течении шести месяцев применения к гаранту мер по банкротству;

  • уровень кредитного рейтинга, предусмотренного законодательством государства-бенефициара;

  • размер капитала и нормативы его достаточности.

Магазины и ПВЗ в России закрываются из-за дефицита кадров

Розница страдает от недостатка кадров — не хватает около 1 млн сотрудников. Представители ретейла говорят, молодое поколение не готово много работать, при этом хотят много зарабатывать, а еще постоянно меняют работу.

ПВЗ, которых открывается много, также не могут укомплектовать штат работников. Одиночные точки не могут противиться сетям. Кстати, в Вайлдберрис недавно объявили, что создадут единую сеть пунктов.

Миграция бизнеса в регионы с низкой ставкой УСН станет не такой выгодной

Релокация бизнеса из региона с обычными ставками в более выгодный сейчас проходит просто — компания регистрируется на новом месте и сразу может рассчитывать на льготные услоовия.

Минфин считает, что этим правом массово злоупотребляют и зачастую «переезд» формальный, поэтому хочет обязать в первые три года платить единый налог по прежним ставкам.

Поправки планируют принять до начала декабря, они могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Напомним, что льготные ставки региональные власти имеют право снижать до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов.

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Если сотрудник не встал на воинский учет по новому месту работы, ничего сделать нельзя

При переезде на новое место жительства или пребывания, в том числе для работы на срок более 3 месяцев, происходит снятие гражданина с воинского учета по старому адресу и постановка на учет по новому месту жительства (пребывания). Сообщить о переезде человек должен сам, но большиство этого не делает.

Работодатель при приеме на работу может только сообщить об обязанности встать в военкомате на учет. И если сотрудник не встал на учет по месту проживания – это его личное дело. Отказать ему в приеме на работу тоже нельзя.

Работодатель сообщает военкомату по месту жительства сотрудника (по паспорту и военному билету) о приеме на работу, увольнении и смене данных о нем, которые должны фиксироваться при воинском учете.

То есть сообщить нужно именно военкомату по месту жительства сотрудника, а не по месту нахождения организации. Хотя некоторые и направляют сообщение сразу в два военкомата.

Бизнес предупредят о признаках дробления

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать инструмент, который будет предупреждать предпринимателей о том, что в его работе нашли признаки дробления. Это позволит вовремя исправиться и обелить бизнес.

Полезности для бухгалтера

Мем дня

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Ваша пока дойдет до пенсии, глядишь и взносы отменят редакция

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