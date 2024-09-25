Предельная база по взносам с 2025 года существенно вырастет. 📈«Ночной бухгалтер» № 1776

Опубликован проект постановления о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.

Сегодня в выпуске:

Новая предельная база по взносам.

Для госзакупок можно будет использовать банквские гарантии из ЕАЭС.

ПВЗ закрывают из-за отсутсвия кадров.

Минфин сделает невыгодной релокацию бизнеса в регионы с более выгодной ставкой по УСН.

Сотрудник сам отвечает за постановку на учет в военкомате при переезде.

Про дробление бизнес хотят предупреждать заранее.

Полезности для бухгалтера.

Мем дня.

Каким будет предельный размер взносов на 2025 год

На 2025 год лимит базы для исчисления взносов установят с учетом размера средней зарплаты в РФ, увеличенного в двенадцать раз, и применяемого к нему коэффициента 2,3.

Среднемесячная начисленная зарплата составит 99 952 рубля, таким образом размер взносов: 99 952 х 12 х 2,3 = 2 758 675,2 рубля. Увеличение на 24%.

‎С округлением предельная сумма: 2 759 000 рублей. Это значит, что возможность применить к начисленным доходам сотрудников пониженную ставку взносов стала менее доступна.

Проект пока будет проходить общественное обсудение — до 9 октября.

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Для госзакупок теперь подойдет банковская гарантия из ЕАЭС

Ратифицировано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Совет Федерации одобрил Федеральный закон, который обеспечит взаимное признание в ЕАЭС банковских гарантий, выдаваемых для таких закупок.

Теперь можно использовать для участия в закупках гарантии из ближнего зарубежья.

Установлен ряд требований:

об отсутствии в течении шести месяцев применения к гаранту мер по банкротству;

уровень кредитного рейтинга, предусмотренного законодательством государства-бенефициара;

размер капитала и нормативы его достаточности.

Магазины и ПВЗ в России закрываются из-за дефицита кадров

Розница страдает от недостатка кадров — не хватает около 1 млн сотрудников. Представители ретейла говорят, молодое поколение не готово много работать, при этом хотят много зарабатывать, а еще постоянно меняют работу.

ПВЗ, которых открывается много, также не могут укомплектовать штат работников. Одиночные точки не могут противиться сетям. Кстати, в Вайлдберрис недавно объявили, что создадут единую сеть пунктов.

Миграция бизнеса в регионы с низкой ставкой УСН станет не такой выгодной

Релокация бизнеса из региона с обычными ставками в более выгодный сейчас проходит просто — компания регистрируется на новом месте и сразу может рассчитывать на льготные услоовия.

Минфин считает, что этим правом массово злоупотребляют и зачастую «переезд» формальный, поэтому хочет обязать в первые три года платить единый налог по прежним ставкам.

Поправки планируют принять до начала декабря, они могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.

Напомним, что льготные ставки региональные власти имеют право снижать до 1% по доходам и до 5% по доходам за вычетом расходов.

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Если сотрудник не встал на воинский учет по новому месту работы, ничего сделать нельзя

При переезде на новое место жительства или пребывания, в том числе для работы на срок более 3 месяцев, происходит снятие гражданина с воинского учета по старому адресу и постановка на учет по новому месту жительства (пребывания). Сообщить о переезде человек должен сам, но большиство этого не делает.

Работодатель при приеме на работу может только сообщить об обязанности встать в военкомате на учет. И если сотрудник не встал на учет по месту проживания – это его личное дело. Отказать ему в приеме на работу тоже нельзя.

Работодатель сообщает военкомату по месту жительства сотрудника (по паспорту и военному билету) о приеме на работу, увольнении и смене данных о нем, которые должны фиксироваться при воинском учете.

То есть сообщить нужно именно военкомату по месту жительства сотрудника, а не по месту нахождения организации. Хотя некоторые и направляют сообщение сразу в два военкомата.

Бизнес предупредят о признаках дробления

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать инструмент, который будет предупреждать предпринимателей о том, что в его работе нашли признаки дробления. Это позволит вовремя исправиться и обелить бизнес.

Полезности для бухгалтера

Как сходить в отпуск и отдохнуть — на «Клерк» вернулся блог компании СБИС, в своем новом посте они поделились лафхаками от бывалых бухгалтеров — как по-настоящему отдохнуть в отпуске.

Три базовые проблемы бюджетирования в строительстве: решение для бухгалтера и финансиста — знакомиьтесь с новичком на «Клерке», компания Алтиус расскажет об учете в строительсве и программах, которые помогуают с удобством вести учет.

Как открыть расчетный счет и получить вподарок электронную подпись — узнайте здесь.

Мем дня

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Ваша пока дойдет до пенсии, глядишь и взносы отменят редакция