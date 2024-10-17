Егоров доложил о подготовке изменений-2025 в НК. Осталось понять зачем все эти изменения бизнесу. 🙄«Ночной бухгалтер» № 1792

Глава ФНС рассказал президенту о том, что сделано в рамках налоговой реформы 2025. В частности говорил про изменения в УСН и амнистии по дроблению. Доклад конечно красивый и захватывающий, только не понятно в чем для бизнеса польза от всего этого, даже в амнистии).

Сегодня в выпуске:

Отчет Егорова как я провел лето заставил бухгалтеров поругаться.

Будут новые ограничения в микрозаймах.

Минфин уточнил, как облагается НДФЛ зарплата с 2025 года.

Самозанятым разрешат отчислять взносы, чтобы получать больничный.

Безработным повысят пособие.

Полезные статьи для бухгалтера за сегодня.

Мем дня.

А нам оно надо?

Даниил Егоров рассказал президенту об изменения в НК, которые ждут налогоплательщиков.

Он отметил основные направления работы:

принятие 32 нормативных актов ;

перенастройка информационных систем и актуализация сервисов для налогоплательщиков;

взаимодействие с разработчиками учетных систем для подготовки к обновленным правилам;

проведение информационной кампании.

Заметили? Ни слова про то, что собственно это дает бизнесу. Ах, да, изменения в НК предусматривают плавный переход с УСН на общий режим налогообложения. Только зачем?! Мы в «Клерке» пока не видели ни одного бухгалтера или предпринимателя, который радовался бы этим изменениям, а вы встречали?

Рассказал глава ФНС и про работу с бизнесом в части амнистии по дроблению. Тут тоже никаких радуг и единорогов. Ничего никому не сообщай, просто прекрати дробиться и будь паинькой, и тебе даже за это ничего, конечно, не будет. Кто-то еще верит в то, что такая сказочная система будет работать? Отечественный бизнес, привыкший к непредсказуемости законотворцев, вряд ли так уж уверен в гранитной прочности подобных обещаний, даже закрепленных в законах.

В комментариях под новостью бухгалтеры прямо бушуют.

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Будут новые ограничения на оформление микрозаймов

Правительство совместно с банками обсуждает новую инициативу по борьбе с кибермошенничеством — когда злоумышленники оформляют микрозаймы на счета третьих лиц или анонимные электронные кошельки.

Инициатива установит:

запрет на оформление микрозайма третьим лицам;

обяжет перечислять суммы займа исключительно на банковский счет заемщика.

Для открытия счета он должен будет пройти процедуру идентификации – по биометрии или очно в банке.

Ранее кабмин уже утвердил право граждан на установление самозапрета на получение кредитов и микрозаймов.

Минфин уточнил, как считать НДФЛ с 2025 года по отношению к зарплате с районным коэффициентом и северной надбавкой

Минфин в письме от 13.09.2024 № 03-04-05/87929 пояснил, что исходя из п. 6.2 ст. 210 НК в новой редакции (будет действовать с 2025 года) налоговая база, в отношении которой применяется ставка 13 и 15% (п. 1.2 ст. 224 НК), — это оплата труда (денежное довольствие, содержание), лиц, работающих в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях и районах с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями. А именно — в части, относящейся к установленным законодательством РФ районным коэффициентам и процентным надбавкам к зарплате.

Налоговая ставка с 2025 года такая:

13% — если сумма налоговых баз, указанных в п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК, за налоговый период не более 5 млн рублей ;

650 000 рублей и 15% суммы налоговых баз, указанных в п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК, свыше 5 млн, — если сумма этих налоговых баз более 5 млн рублей.

Указанная ставка действует в отношении совокупности всех доходов физлица-налогового резидента РФ, указанных в п. 6.1 и 6.2 ст. 210 НК.

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5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

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Самозанятые смогут получать больничный

Минтруд подготовил законопроект, который предлагает введение для самозанятых добровольных социальных страховых взносов в СФР.

Сейчас возможность платить взносы на соцстрахование и получать больничные имеют право ИП, а вот обычные «физики»-самозанятые такой возможности лишены.

Согласно проекту, с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности плательщиков НПД.

Планируемая ставка взносов — 3,84% от страховой суммы, которая составит 35 000 или 50 000 рублей. То есть ежемесячный взнос — 1 344 рубля или 1 920 рублей. Также будут понижающие и повышающие коэффициенты.

Чтобы получить право на больничные, самозанятые будут подавать заявление в СФР и выберут одну из двух сумм уплаты взносов. Плательщиком взносов самозанятый станет со следующего месяца, но если пропустит платеж, то действие договора прекратится со следующего месяца.

Свое мнение о том, хорошо это или плохо высказал эксперт (бухгалтер-самозанятая).

Безработным повысят пособие

В 2025 году пособие вырастет на 7,3% — до 14 742 рублей в месяц, с учетом инфляции. По данным статистики количество безработных снизилось и затраты на выплату пособий тоже. Самый высокий уровень безработицы на Юге — 4,7% и в Сибири — 2,9%.

Полезные статьи для бухгалтера за 17 октября

Налоговые итоги за сентябрь 2024 — постоянный автор Трибуны Максим Юзвак (налоговый юрист) рассказывает обо всех законопроектах по учету и налогам, новых законах и событиях в ФНС, а также готовит интереснейшие обзоры судебной практики. Рекомендуем к прочтению (и не забудьте подписаться на блог автора).

Куда идти после бухгалтерии — если вы решили, что с бухгатерией вам больше не по пути (неважно, что стало причиной — вечные авралы на работе, токсичный коллектив или маленькая зарплата), будет полезным узнать, в какие професси бухгалтер сможет перейти без лишнего стресса. Кроме того, вы сможете не просто перейти на другую работу, а еще и вырасти в карьере.

Как считать субъектам МСП страховые взносы с МРОТ–2025 по новым правилам — с 1 января 2025 года МРОТ будет составлять 22 440 руб. Кроме того, Госдума рассматривает новый законопроект № 727330-8 с поправками в статью 427 НК. Согласно новым правилам, МСП смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% в отношении выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

Бесплатные нейросети для работы и учебы — популярность ИИ все растет, нейросети помогают буквально везде. Как создать уникальную картинку, улучшить звук в аудиозаписи или перевести ее в текст, быстро написать письмо или даже доклад — узнайте, какие сервисы вам помогут.

А если не хочется читать, можно просто послушать эксперта, например, сходить на вебинар и узнать какие изменения по кассам ждут нас с 2025 года.

Мем дня

Этот мем у нас уже был, но он нам нравится.

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Ваша окосевшая от бесконечного чтения новых поправок в НК редакция