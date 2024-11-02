☕🍰 Несерьезный субботний «Ночной бухгалтер» № 1804. Тест на истинного бухгалтера, Новый год близко, праздник вина и забавные мемы

Нет, новости мы вам расскажем, конечно, но раз сегодня суббота, порадуем и просто интересным контентом: предложим пройти тест на настоящего бухгалтера, поделиться идеями подарков к Новому году и просто посплетничать.

Сегодня в выпуске:

Что нового с 1 ноября для бухгалтера и директора.

Докажи, что ты настоящий бухгалтер — пройди тест-проверку.

На Ozone с постоплатой можно будет купить только одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия.

До Нового года всего ничего — давайте придумывать подарки и делиться ссылками на них!

Не пропустите 5 ноября уведомление по ЕНП.

С веселыми коллегами и в субботу работать не скучно )

По УСН за 2024 год будет новая декларация.

Мем дня.

Новый месяц — новые законы

Назвать жизнь и работу бухгалтера скучной не поднимется язык, хотя бы потому что каждый месяц его ждут изменения в нормативке.

С 1 ноября нужно указывать новый регистрационный номер страхователя в ЕФС-1.

С 1 ноября заработал электронный реестр для блогеров с 10+ тысячами подписчиков.

Эти и другие изменения собрали в небольшом дайджесте.

Тыжбухгалтер!

Наверняка вам попадался в соцсетях такой старый тренд: «А ты правда…?»

Он и до бухгалтеров добрался.

Так вот, мы тут решили вас потестить — насколько вы настоящие бухгалтеры! Никаких экзаменов на знания НК, просто истинный бухгалтер живет с учетом в сердце и голове. Так что просто ответьте честно (а главное не задумываясь) на несколько вопросов и мы сразу узнаем правду.

А еще можете в комментариях поделиться историями, как профдеформация отразилась на вашей жизни (там уже коллеги делятся своими), нам интересно)

У Ozon меньше товаров можно будет купить по постоплате

С 1 ноября 2024 года в список на предоплату не войдет категория fashion, поскольку одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия нужно примерить перед покупкой, другие категории можно приобрести только с оплатой при оформлении заказа.

Решение было принято из-за того, что постоплата по большинству товаров, кроме перечисленных выше, популярностью не пользовалась, а по мнению эксперта это еще и повлияет на сокращение случаев отказа от покупки и сократит затраты на возвраты и логистику.

Если вы бухгалтер и хотите начать вести учет у селлеров маркетплейсов — поторопитесь занять нишу и заработать на ведении продавцов с Wildberries, Ozon, Яндекс и других площадок. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», получите официальное удостоверение ФИС ФРДО и станьте специалистом в перспективной сфере. Сейчас вы можете купить курс за 9 900 руб. вместо 28 600 руб.

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🎅 Здравствуй, Дедушка Мороз

Мы не ошиблись, подготовку к Новому году надо начинать заранее. Если вовремя не позаботиться о подарках, то купить что-то действительно хорошее и не по бешеной цене будет трудно.

Чтобы помочь «клеркам» в поисках, мы создали пост, в комментарии под которым можно добавить ссылки на подарки, например, где-нибудь на маркетплейсе. Помогите коллегам с идеями, а может вы даже делаете что-то своими руками? В общем давайте создавать новогоднюю атмосферу уже сейчас!

За отдыхом не забываем о работе

Эта неделя выбила всех из колеи, даже не верится, что сегодня суббота, вот как один из редакторов «Клерка» отозвался о сегодняшнем дне:

Впереди два выходны и короткая, всего 4 дня, рабочая неделя. В такой неразберихе можно упустить что-то важное, например, подачу уведомления по ЕНП об НДФЛ за период с 23.10.2024 по 31.10.2024 г. Обычный срок сдачи отчета — 3 число, но оно выпало на воскресенье, поэтому срок переехал на ближайший рабочий день.

🔥Успейте занять лучшие места на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего»

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Ее посвящаем не только предстоящим с нового года изменениям, но и годовой отчетности, проверкам, новшествам в 1С.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии, фуршет, профессиональныхй фотограф.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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На что жаловались и о чем болтали сегодня бухгалтеры

Утро началось с обзора новостей, которые привлекли наше внимание не только на «Клерке», но и вообще в интернете.

Сонные и нервущиеся в офисы бухгалтеры обменивались утренними мемами:

А еще выбирали праздник дня. Почему-то многим приглянулся День дегустации вина.

Обсуждали же в основном дистанционное обучение будущих водителей. Сначала напряглись, а потом разобрались, что речь об обучении теории.

Так что у нас можно не только почитать профессиональные новости, но и посплетничать за чашкой кофе, заглядывайте в блог нашего шеф-редактора, а еще лучше — подпишитесь.

За 2024 год надо будет сдавать декларацию по УСН новой формы

Опубликован приказ ФНС от 01.11.2024 № ЕД-7-3/813@ с новой формой декларации.

В декларации, в частности, появился раздел 4 — для вычета по расходам на покупку ККТ, который власти недавно ввели для бизнеса из новых регионов. Но в следующем году декларации вновь предстоит измениться, ведь с 2025 года перестанут существовать повышенные ставки 8% и 20% на УСН.

Мем дня

Наконец-то!

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