💡 Что меняется для бухгалтера и руководителя с 1 ноября 2025 года

С 1 ноября 2024 года вступают в силу ряд новых законов, изменений в законодательстве и правилах, которые неизбежно отразятся на работе бухгалтера. Мы собрали их в этом обзоре.

🌏 С 1 ноября получить квалифицированную ЭП можно за границей в четырех странах

Кабмин запустил эксперимент по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами РФ за пределами России.

🚩 1 ноября стартует второй этап запуска Реестра воинского учета

В ходе II этапа Минобороны России обеспечивает прием реестра воинского учета, ввод его в эксплуатацию, первоначальную загрузку в него сведений о гражданах, эксплуатацию и развитие.

🔢 В ЕФС-1 надо указывать новый регномер

С 1 ноября в отчетности, представляемой в СФР, надо указывать новый регистрационный номер.

🙅 Кассы начали блокировать продажу нелегальной обуви, одежды, БАДов и других товаров

Разрешительный режим на кассах магазинов не позволит покупателям приобрести просроченный и нелегальный товар.

💢 С 1 ноября компании из реестра ФНС смогут заниматься майнингом

Легально добывать криптовалюту смогут компании и ИП, которых включили в специальный реестр.

💳 С 01.11.2024 маркетплейс Ozon вводит предоплату для большинства товаров

Пользователи Ozon будут заказывать некоторые товары только по предоплате. Маркетплейс решил оставить постоплату только для покупок одежды, обуви, украшений и аксессуаров.

💸 С 1 ноября установлены размеры комиссии за переводы между физлицами по СБП

Комиссии в рамках Системы быстрых платежей закрепило решение Совета директоров Банка России от 13.09.2024.

💻 С 01.11.2024 Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков

Федеральный закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ внес с 1 ноября изменения в ФЗ «О связи» и отдельные законодательные акты РФ.

💬 С 1 ноября действует новый подход к анонимным сообщениям в мессенджерах

Введены новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями.

💡 С 1 ноября начинают действовать требования к майнерам цифровой валюты и ее добыче

Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных регионах или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.