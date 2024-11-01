💡 Что меняется для бухгалтера и руководителя с 1 ноября 2025 года

🌏 С 1 ноября получить квалифицированную ЭП можно за границей в четырех странах
Кабмин запустил эксперимент по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами РФ за пределами России.
🚩 1 ноября стартует второй этап запуска Реестра воинского учета
В ходе II этапа Минобороны России обеспечивает прием реестра воинского учета, ввод его в эксплуатацию, первоначальную загрузку в него сведений о гражданах, эксплуатацию и развитие.
🔢 В ЕФС-1 надо указывать новый регномер
С 1 ноября в отчетности, представляемой в СФР, надо указывать новый регистрационный номер.
🙅 Кассы начали блокировать продажу нелегальной обуви, одежды, БАДов и других товаров
Разрешительный режим на кассах магазинов не позволит покупателям приобрести просроченный и нелегальный товар.
💢 С 1 ноября компании из реестра ФНС смогут заниматься майнингом
Легально добывать криптовалюту смогут компании и ИП, которых включили в специальный реестр.
💳 С 01.11.2024 маркетплейс Ozon вводит предоплату для большинства товаров
Пользователи Ozon будут заказывать некоторые товары только по предоплате. Маркетплейс решил оставить постоплату только для покупок одежды, обуви, украшений и аксессуаров.
💸 С 1 ноября установлены размеры комиссии за переводы между физлицами по СБП
Комиссии в рамках Системы быстрых платежей закрепило решение Совета директоров Банка России от 13.09.2024.
💻 С 01.11.2024 Роскомнадзор начинает вести перечень блогов и каналов с 10 000+ подписчиков
Федеральный закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ внес с 1 ноября изменения в ФЗ «О связи» и отдельные законодательные акты РФ.
💬 С 1 ноября действует новый подход к анонимным сообщениям в мессенджерах
Введены новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями.
💡 С 1 ноября начинают действовать требования к майнерам цифровой валюты и ее добыче
Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных регионах или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.
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