Будет уголовная ответственность за сбыт и подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. 💣«Ночной бухгалтер» № 1810

Сегодня в выпуске:
От сумы и от тюрьмы: за продажу и подачу в ФНС поддельных документов и деклараций по НДС будут сажать.
Председателю Госдумы Володину не удалось зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для блогеров: «утвержденного порядка пока нет».
Работодатели больше вкладывают в НПФ сотрудников.
Назначить ответственным за воинский учет в небольшой компании можно директора.
Удаленщику не обязательно делать запись в трудовую книжку.
Работников-подростков стало больше.
Как задать настройки по отпускам в 1С:ЗУП.
На б/у основное средство нужно правильно установить срок полезного использования.
Что новенького на «Клерке».
Мем дня.
Подделка счетов-фактур преследуется по закону
Активная борьба с так называемым «бумажным НДС» (т.е. существующим исключительно на бумаге) началась давно. Например, телеграм-каналы, якобы предлагающие налоговую оптимизацию, а на деле продающие поддельные документы и организующие схемы с участием «нулевок», закрывались пачками.
Но ранее клиентам таких активистов ФНС даже не грозила налоговой проверкой, а просто предлагала уточнить декларацию и провести доплату налога. Многие бизнесмены соглашались. Теперь же за сотрудничество с подставными компаниями и использование заведомо подложных счетов-фактур предпринимателям грозит уголовная ответственность.
С 1 января придется сдавать бухотчетность по-новому
Изменения касаются порядка составления промежуточной и годовой отчетности. Их также придется учесть в учетной политике на 2025 год. Чтобы быть готовыми к изменениям, приходите на бесплатный вебинар 14 ноября в 11:00.
Профессиональный бухгалтер и член ИПБР Людмила Архипкина расскажет про состав годовой и промежуточной бухотчетности, а также даст практические рекомендации по обеспечению достоверности финансовых данных, чтобы избежать ошибок.
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Пока нет нормативного акта к закону о регистрации топ-страниц блогеров
С 1 ноября 2024 Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков. Первые блогеры уже успели подать данные о себе в новый реестр.
А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин сделать этого не смог.
«Хотел 1 ноября выполнить норму закона, но учитывая, что механизма нет, не смог. Нужно задавать вопрос Роскомнадзору и Минцифры. Отчитаться — отчитались, но утвержденного порядка пока нет», — сказал Володин.
Некоторые из наших подписчиков удивились, что чиновник оказывается еще и блогер с большой аудиторией, а другие, что другим блогерам удалось подать данные, а ему нет. Даже напомнили о штрафах.
Работодатели стали щедрее на вклады в негосударственные пенсии сотрудников
За первые шесть месяцев 2024 года сотрудники вложили в НПФ 58,2 млрд рублей, а их работодатели — 33,4 млрд.
Вероятно дополнительные перечисления в НПФ — одно из предложений в соцпакете для сотрудников компаний, например, наряду с ДМС, которое позволяет привлечь их и удержать. На наш взгляд ДМС выглядит куда как привлекательнее. Граждане все же предпочитают выгоду здесь и сейчас, чем вероятную прибавку к будущей пенсии.
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А ответственный кто?
Если в организации меньше 500 сотрудников, не нужно нанимать специалиста по воинскому учету. Его функции можно возложить на директора.
Для этого нужно оформить приказ по типовой форме.
Бухгалтеры провалили тест на знание правил заполнения трудовой книжки
Ну, ладно. Отвечали на вопрос нашей ежедневной телеграм-викторины не только бухгалтеры, конечно. И все же результаты говорящие:
В комментариях развернулась дискуссия, закончить которую фактически смогла ссылка на ТК. Согласно статье 312.2 ТК запись в книжку вноситься по желанию дистанционного работника при условии ее предоставления работодателю.
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Выросло количество работников-подростков
В 2023 году число работающих подростков в возрасте 15-17 лет увеличилось на 40% — до 87 тыс. человек.
Рост спроса на молодых сотрудников можно связать с дефицитом кадров и упрощением процедуру приема сотрудников старше 14 лет на работу. Теперь для этого не нужно получать согласия органов опеки, достаточно одобрения только одного из родителей или законного представителя.
Но для подростков действуют и особые правила по режиму работы. Компании вынуждены принимать таких работников по трудовым договорам с частичной занятостью, а также устанавливать гибкий график.
Как рассчитать отпускные выплаты в 1С: ЗУП
Наверное вторая по популярности программа 1С позволяет автоматизировать большую часть работы с расчетом зарплаты, отпусков и других выплат сотрудникам. Но для того чтобы учет велся коректно, программу нужно правильно настроить.
Читайте быструю инструкцию по основным настройкам для отпускных в 1С:ЗУП.
Если вы бухгалтер и хорошо знаете 1С, то вам, возможно, будет интересен вебинар, который расскажет, как можно на этом заработать, освоив новую профессию, уже востребованную работодателями. Поторопитесь, вебинар бесплатный, пройдет 13 ноября в 15.00!
Если купили б/у ОС, срок использования придется определить самостоятельно
Разъяснение по особенностям определения СПИ для неновых основных средств дает Минфин в письме от 06.09.2024 № 03-03-06/3/84846.
Норму амортизации по б/у ОС определяют с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
При этом срок полезного использования (СПИ) данных ОС может быть определен как установленный предыдущим собственником, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Если прежний владелец использовал это ОС весь срок полезного использования или даже больше, то новый владелец вправе самостоятельно определять срок СПИ этого ОС с учетом требований техники безопасности и других факторов.
При этом надо включить ОС б/у в состав той амортизационной группы, в которую они были включены у предыдущего собственника.
Что новенького на «Клерке»
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Мем дня
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