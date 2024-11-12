Будет уголовная ответственность за сбыт и подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. 💣«Ночной бухгалтер» № 1810

Активная борьба с так называемым «бумажным НДС» (т.е. существующим исключительно на бумаге) началась давно. Например, телеграм-каналы, якобы предлагающие налоговую оптимизацию, а на деле продающие поддельные документы и организующие схемы с участием «нулевок», закрывались пачками.

Но ранее клиентам таких активистов ФНС даже не грозила налоговой проверкой, а просто предлагала уточнить декларацию и провести доплату налога. Многие бизнесмены соглашались. Теперь же за сотрудничество с подставными компаниями и использование заведомо подложных счетов-фактур предпринимателям грозит уголовная ответственность.