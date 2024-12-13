ФНС напугала бухгалтеров: в 2025 году можно утратить право на патенты даже задним числом. 😱«Ночной бухгалтер» № 1833

УФНС 43 региона опубликовала любопытное и пугающее разъяснение по поводу утраты права на применение ПСН в 2025 году.

Если в начале года у ИП был патент (с 01.01.2025 по 30.09.2025), этот патент закончился, а потом в декабре у ИП общий доход (по ПСН + УСН) превысил 60 млн рублей, то право на тот закрытый патент утрачивается задним числом – с 01.01.2025. Все налоги надо пересчитать с ПСН на УСН.

Этот материал налоговая удалила с сайта, хотя скрин его «клерки» сохранили.

При этом утраты права на патенты, срок которых уже закончился к моменту превышения 60-миллионного лимита, быть не должно, даже учитывая многочисленные изменения в НК в том числе по ПСН.

Что это? Неверное толкование НК или налоговики готовят нам сюрпризы в следующем году?