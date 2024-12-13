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ФНС напугала бухгалтеров: в 2025 году можно утратить право на патенты даже задним числом. 😱«Ночной бухгалтер» № 1833

Региональная налоговая опубликовала разъяснения об утрате права на патент в 2025 году: если доход ИП на УСН+ПСН превысит 60 млн рублей, то он утратит право на ПСН задним числом, причем по всем патентам, которые были за год, а не только действующим на момент превышения дохода.

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Ночной бухгалтер

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Сегодня в выпуске:

  • Бухгалтеры в шоке: налоговая будет отменять патенты за весь год?

  • Роструд объяснил, когда можно спать на работе.

  • Компании вызывают на комиссии по самозанятым: нести ли на них документы?

  • Что такое 13-я зарплата.

  • Что нового будем маркировать в 2025 году.

  • Пятница на «Клерке»: конкурс скрепок, игры и выбор кино на Новый год.

  • Мем дня.

Написали и удалили, но интернет все помнит

УФНС 43 региона опубликовала любопытное и пугающее разъяснение по поводу утраты права на применение ПСН в 2025 году.

Если в начале года у ИП был патент (с 01.01.2025 по 30.09.2025), этот патент закончился, а потом в декабре у ИП общий доход (по ПСН + УСН) превысил 60 млн рублей, то право на тот закрытый патент утрачивается задним числом – с 01.01.2025. Все налоги надо пересчитать с ПСН на УСН.

Этот материал налоговая удалила с сайта, хотя скрин его «клерки» сохранили.

При этом утраты права на патенты, срок которых уже закончился к моменту превышения 60-миллионного лимита, быть не должно, даже учитывая многочисленные изменения в НК в том числе по ПСН.

Что это? Неверное толкование НК или налоговики готовят нам сюрпризы в следующем году?

Бесплатный онлайн-семинар с ФНС, СФР, Минфином и 1С

Уже 18 декабря в 10.00 по всей стране пройдет крупнейшее онлайн-мероприятие «Единый семинар 1С» для бухгалтеров и руководителей.

Выступят ведущие специалисты ФНС, Минфина, СФР и эксперты фирмы «1С».

Ключевые темы: 

  • Нюансы налоговой реформы 2025:
    НДС на УСН, НДФЛ, взносы, налог на прибыль и др.

  • ЕНС: практика применения, поддержка в 1С.

  • Изменения в СФР, новые рег.номера и ответы на вопросы. 

  • 1С:Сверка с налоговой и контрагентами.

  • Годовая отчетность за 2024 год.

  • Новый стандарт ФСБУ 4 и форматы представления в ГИР БО.

  • ЭДО.

Мероприятие проводится при участии официального партнера фирмы «1С» — сервиса «Е-Офис 24».

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На работе иногда можно даже спать

Роструд объяснил, обязан ли работодатель предоставлять сотруднику перерыв для сна, если продолжительность смены 24 часа.

Ведомство считает, что такой обязанности у работодателя нет. По ТК в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, который в рабочее время не включают (ст. 108 ТК). Но компания может предусмотреть в локалных актах такую возможность, да и перерыв на отдых можно использовать для того, чтобы поспать.

Комиссии по самозанятым не прекращаются, а кажется даже усиливаются к концу года

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают вызов в ИФНС. поступившей одной из подписчиц.

Налоговая пишет, что организация во 2 и 3 квартале 2024 года взаимодействовала с 38 физлицами, применяющими НПД, продолжительностью более 3-х месяцев. При этом размер среднемесячного дохода, выплаченного организацией, составил более 20 тысяч рублей каждому.

Руководителю предлагают явиться для «пояснения причин сложившейся ситуации».

Бухгатер не знает — стоит ли предоставлять налоговикам документы или ждать требования? Коллеги рекомендуют ничего не предоставлять, убедится, что с документами все хорошо и передать их только по отдельному запросу.

Мы напомнили, какие данные может запросить комиссия и кто может попасть под проверку.

Ранее мы писали, что 80% компаний ушли из группы риска по сотрудничеству с самозанятыми.

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13-я зарплата: кому выдают?

Так принято называть годовую премию. Выдавать ее работодатель не обязан. При этом размер ее может быть разным у разных категорий работников.

В этом году многие компании собираются платить годовые бонусы в конце года, а не в первом-втором квартале следующего. Все из-за желания сэкономить на НДФЛ.

Что нового будут маркировать в 2025 году

Согласно постановлению от 30.11.2024 № 1680, маркироваться будут следующие виды товаров:

  • смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости — с 1 сентября 2025;

  • снеки (чипсы, сухарики, хлебцы и т. д.), мыло, чистящие средства — с 1 мая 2025;

  • специи, приправы, уксусы, а также средства для волос и бритья — с 1 июля 2025;

  • косметические средства для макияжа и ухода за лицом, средства для гигиены полости рта — с 1 октября 2025.

Все участники оборота указанных товаров должны зарегистрироваться в государственной информационной системе маркировки «Честный знак» с 1 марта 2025 года.

Пятничный «Клерк»

Напрягаем мозги, вы ведь ждали этого всю неделю) В этот раз придется распознать на картинке всех героев фильмов.

Какой же Новый год на «Клерке» без любимых конкурсов. Мы решили возобновить один из ваших любимых — «Клерк из скрепок». Нужно собрать определенную надпись из скрепок, проявив креатив, и сделать фото)) Полные условия и информацию о том, что будем дарить победителям — смотрите тут.

И снова про кино. В Новый год вам уже, наверняка, надоел фильм «С легким паром!». Хочется посмотреть что-то другое, может даже не новогоднее, но душевное. Для вас наша подписчица сделал две прекрасных подборки фильмов — Старый Голливуд и Наше кино.

Мем дня

Отличных вам выходных!

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Ваша а в Краснодаре снег пошел👀 редакция

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