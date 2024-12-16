Самозанятому грозят внезапные долги по налогам. Даже если он все оплатил. 💸«Ночной бухгалтер» № 1834

Сегодня в выпуске:
Налоговики начисляют самозанятому пени, хотя он заплатил вовремя все налоги.
Туристический налог платят отели, а не постояльцы, сказал Минфин.
Подтверждать право ИП не платить фиксированные взносы нужно по новым правилам.
Министрество эффективности для борьбы с бюрократией: до чего еще додумаются?
Облагаться НДФЛ будет выгода по займам, полученным не только от работодателя.
Полезная подборка для бухгалтера.
Мем дня.
Вы нам должны!
Один из налогоплательщиков написал в чат ФНС гневное послание. Самозанятый 15 ноября заплатил имущественные налоги через ЕНП, а 28 ноября перечислил НПД (налог перечисляется напрямую на КБК НПД).
ФНС же, не дожидаясь 28 числа, списала с ЕНС деньги, предназначенные для уплаты налогов на имущество, в счет НПД. В результате получилось, что налог по самозанятости уплачен дважды (так как вторая уплата прошла на конкретный КБК, а не на ЕНС), а вот по имущественным налогам — долг.
Налогоплательщик возмущенно пишет: «Какие мои проблемы в ваших автоматических зачетах? Я все оплатила в срок, а куда разносят, не мои проблемы. Берите и ручками сами разносите по налогам.» ФНС пока на сообщение не ответила.
Ситуация с самозанятым-«физиком» не радостнее, чем у ИП (которые тоже могут быть самозанятыми). У предпринимателей снимали с ЕНС средства в уплату имущественных налогов сильно заранее установленного срока и образовывался долг по другим платежам, например, по единому налогу на УСН. Иногда это неприятно вредило, если планировалась уплата взносов, на которые уменьшался налог (да, уплата кое-где значение имеет). Средства у ИП попадали в резерв, откуда их даже нельзя вернуть обратно на ЕНС.
Для самозанятых такая ситуация тоже может стать сюрпризом. Каждый ли из них проверяет свой личный кабинет в ФНС? Либо стоит уплачивать все налоги на ЕНС, откуда их спишет налоговая (в одном ей удобном порядке).
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Минфин объяснил, что туристический налог люди не платят
Платят налог отели, нигде его в счетах для клиентов не выделяют, целое письмо по этому поводу выпустил. Наверное, Минфин забыл, что налог просто так не появится из воздуха и платить его за свой счет гостиница не будет. Естественно это бремя она возложит на гостей, увеличив стоимость номеров.
Как ИП не платить фиксированные взносы
Есть ряд причин, позволяющих предпринимателю законно не платить фиксированные взносы. Например, уход за ребенком до полутора лет, военная служба, уход за инвалидом I группы и другие.
Налоговая изменила список документов, которые необходимо представить, чтобы подтвердить соответствующий период. Теперь надо пользоваться списком из письма от 09.12.2024 № БС-4-11/13952@. На наш взгляд список стал понятнее и проще.
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Кто все эти люди?
Таким вопросом уже не первый раз задаются бухгалтеры, когда мы выпускаем новость об очередном проекте, поддерживаемом «бизнесом».
И, правда, до сих пор не поймем, что же предприниматели рьяно поддерживали введение ЕНС, а ведь говорят есть те, что за НДС на УСН выступали. И, правда, кто все эти люди? Они точно про бизнес?
И вот появился очередной шедевр — Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила премьер-министру Михаилу Мишустину для оптимизации бюджетных расходов создать новое ведомство — Министерство эффективности или Министерство по повышению эффективности государственного управления.
Переводим — очередное министерство будет бороться с бюрократией. Иронично.
В комментариях уже задают вопросы — а кто будет приглядывать за новоиспеченными министрами и их расходами?
С 2025 года меняется норма про НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах по займу
Сейчас НДФЛ нужно облагать материальную выгоду по займу, выданному работодателем. С 2025 года налогом будет облагаться выгода по займам, которые выдала организация, взаимозависимая с работодателем.
Норма будет распространяться на те доходы заемщика, которые получены после 01.01.2025, независимо от даты заключения договора займа.
Несколько другая ситуация с займами на покупку жилья, там будет иметь значение дата договора.
Полезная подборка для бухгалтера
Налоговая реформа: что бухгалтеру сделать в 2024, чтобы не рассасывать валидол в 2025 — читайте важные рекомендации и проходите тест на знание ключевых изменений, вдруг вы что-то упустили.
Если и этого мало — отправляйтесь на бесплатный вебинар 17 декабря в 15:00. Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе.
Традиционный дайджест писем — ЕНС в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера.
И необычная, но нужная статья — Как стресс на работе убивает либидо и что с этим делать? Не должна работа и напряжение на ней сказываться на вашей личной жизни. А уж у бухгалтеров стрессов хватает.
Мем дня
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Ваша а у вас есть новогодний корпоратив? редакция
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