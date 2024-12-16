Самозанятому грозят внезапные долги по налогам. Даже если он все оплатил. 💸«Ночной бухгалтер» № 1834

Один из налогоплательщиков написал в чат ФНС гневное послание. Самозанятый 15 ноября заплатил имущественные налоги через ЕНП, а 28 ноября перечислил НПД (налог перечисляется напрямую на КБК НПД).

ФНС же, не дожидаясь 28 числа, списала с ЕНС деньги, предназначенные для уплаты налогов на имущество, в счет НПД. В результате получилось, что налог по самозанятости уплачен дважды (так как вторая уплата прошла на конкретный КБК, а не на ЕНС), а вот по имущественным налогам — долг.

Налогоплательщик возмущенно пишет: «Какие мои проблемы в ваших автоматических зачетах? Я все оплатила в срок, а куда разносят, не мои проблемы. Берите и ручками сами разносите по налогам.» ФНС пока на сообщение не ответила.

Ситуация с самозанятым-«физиком» не радостнее, чем у ИП (которые тоже могут быть самозанятыми). У предпринимателей снимали с ЕНС средства в уплату имущественных налогов сильно заранее установленного срока и образовывался долг по другим платежам, например, по единому налогу на УСН. Иногда это неприятно вредило, если планировалась уплата взносов, на которые уменьшался налог (да, уплата кое-где значение имеет). Средства у ИП попадали в резерв, откуда их даже нельзя вернуть обратно на ЕНС.

Для самозанятых такая ситуация тоже может стать сюрпризом. Каждый ли из них проверяет свой личный кабинет в ФНС? Либо стоит уплачивать все налоги на ЕНС, откуда их спишет налоговая (в одном ей удобном порядке).