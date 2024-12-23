ИП с патентом на 2025 год еще может от него отказаться. Потом сделать это будет сложнее. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1839

ИП может получить патент на один или несколько месяцев или на весь год. Те, кто хотел начать применять ПСН с января уже подали заявления в срок до 17.12.2024 г. включительно.

Но, если предприниматель передумает применять патент, он должен учитывать, что отказаться от него можно по-разному и сделать это сейчас, до конца года, будет проще. Итак, какие есть варианты у ИП.