ИП с патентом на 2025 год еще может от него отказаться. Потом сделать это будет сложнее. 🚩«Ночной бухгалтер» № 1839

Сегодня в выпуске:
Почему отказаться от патента проще в 2024 году.
При пересчете НДФЛ с материальной выгоды в 2024 году нужно пересдать 6-НДФЛ.
ФНС сделала методичку по исправлению ошибок в расчетах по ККТ.
У ИП остались 2,5 недели, чтобы заплатить фиксированный взносы.
Управляющие компании на УСН будут платить НДС в 2025 году за свой счет.
Подборка полезных статей для бухгалтера.
Мем дня.
Отказ от патента в 2024 году на 2025-ый проще
ИП может получить патент на один или несколько месяцев или на весь год. Те, кто хотел начать применять ПСН с января уже подали заявления в срок до 17.12.2024 г. включительно.
Но, если предприниматель передумает применять патент, он должен учитывать, что отказаться от него можно по-разному и сделать это сейчас, до конца года, будет проще. Итак, какие есть варианты у ИП.
Если патент получен на короткий срок, например, месяц, можно по нему все же поработать, а дальше уже патент не получать и применять основную систему (как правило это УСН).
Можно отказаться от применения патента, если деятельность, по которой он получен прекращается. Для этого подается заявление по форме № 26.5-4 в налоговую. Сделать это надо в течение 10 дней с момента, как ИП прекратил деятельность. ФНС снимет его с учета как налогоплательщика на ПСН и пересчитает стоимость патента. Это если патент уже начал действовать и предприниматель хочет отказаться от него в период действия. Если ИП решит возобновить ту же деятельность позже в этом же году, получить на нее патент он не сможет, придется ждать следующего года.
Можно потерять право на применение патента. К примеру, нанять более 15 сотрудников, тогда придется подать в ФНС заявление по форме КНД-1150025 об утрате права на применение патентной системы налогообложения.
Если ИП уже подал заявление на получение патента, и ФНС даже его выдала, но патент еще не начал действовать, отказаться от него проще. Достаточно направить в налоговую заявление в свободной форме с отказом от ПСН. Для тех предпринимателей, кто уже получит патент на 2025 год, но передумал и хочет применять другую систему, есть еще возможность подать это заявление.
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Поправки в НК повлияли на расчет матвыгоды: нужно пересчитать налог и пересдать отчеты
В августе 2024 года приняты поправки в НК по материальной выгоде, которые заработали задним числом – с января 2024 года. Сотрудникам, которые получали займы от работодателя, нужно пересчитать материальную выгоду с начала года.
При этом, нужно не только пересчитать налог и вернуть излишне взысканный НДФЛ сотрудникам, но и отразить этот возврат в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев, а кроме того, сдать корректировки 6-НДФЛ на первый квартал и полугодие. Так говорит ФНС в письме от 29.11.2024 № ЗГ-2-11/18158.
Как исправить ошибки в расчетах через онлайн-кассы: ФНС дала инструкцию
Последнее время у налоговой тренд на разные инструкции и методички. Например, недавно была выпущена методичка по применению НДС на УСН. В это раз пошаговые рекомендации собраны для тех, кто применяет онлайн-кассы.
Несколько ситуаций мы уже разобрали:
У ИП немного времени, чтобы заплатить фиксированные взносы за 2024 год
Срок уплаты взносов — 9 января 2025 года, сразу после новогодних каникул. 31 декабря в 2024 году выходной, поэтому срок уплаты перенесен на 2025 год.
Взносы платят не только ИП, но и частнопрактикующие лица, например, адвокаты, арбитражные управляющие, оценщики и другие. Уведомление по ЕНП на фиксированные взносы не подается.
УК на УСН похоже попали на НДС в следующем году
Дело в том, что тарифы на ЖКУ согласуются на общем собрании с собственниками заранее, их нельзя менять ранее. чем через год. Тарифы на 2025 год уже согласованы. Если УК на УСН превысит лимит в 60 млн рублей в 2025 году, она не сможет брать с потребителей тарифы с накрученным сверху налогом, его придется включить в цену. Такие затраты коммунальщиками не были предусмотрены.
По крайней мере такова позиция Минфина, который дает соответствующие пояснения в письме от 21.10.2024 № 03-07-11/102099. Сами коммунальщики с этим не согласны. Наши читатели уже поднимали эту проблему в комментариях и сейчас тоже ее обсуждают. Причем их мнение — Минфин не хочет озвучивать очевидного решения. Ведь появление средь года НДС — не решение самой компании, это следование закону.
Подборка дня для бухгалтера
Мем дня
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