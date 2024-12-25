Утренний бухгалтер № 5796. Фирму, которая год не сдает отчеты, исключат из ЕГРЮЛ

Юрлицо, которое в течение последних 12 месяцев не сдавало отчетность и не вело операций по счету, исключают из ЕГРЮЛ.
Утренний бухгалтер
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К районным коэффициентам северных сотрудников можно применять стандартный вычет.
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С 2025 года меняется правило учета фиксированных взносов при УСН «доходы минус расходы»
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— Как составить приказ о дополнительной нагрузке работника
Трудовая функция, определенная в трудовом договоре, без крайне веских причин не может быть изменена по инициативе работодателя. Так что основанием для приказа о дополнительной нагрузке должно быть дополнительное соглашение с работником.
— Как правильно вести книгу покупок в 2025 году. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе узнаете, для чего нужна книга покупок и как правильно ее вести.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23800 от 15.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94439 от 30.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/94263 от 30.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 06-10-10/01/79455 от 22.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/14226 от 19.02.2024
Центральный банк РФ: Информационное письмо № ИН-03-59/60 от 20.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/77029 от 16.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/74807 от 09.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/72876 от 05.08.2024
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