Утренний бухгалтер № 5796. Фирму, которая год не сдает отчеты, исключат из ЕГРЮЛ

Юрлицо, которое в течение последних 12 месяцев не сдавало отчетность и не вело операций по счету, исключают из ЕГРЮЛ.

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Минфин: на ПСН можно ремонтировать школы и детские сады.

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Центробанк: ИП может снять деньги с расчетного счета и выплатить зарплату сотрудникам.

Минфин: вертолет облагается налогом на имущество организаций.

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Предприниматель на УСН не будет платить НДС за услуги в своем кафе, если соблюдает условия для льготы.

К районным коэффициентам северных сотрудников можно применять стандартный вычет.

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