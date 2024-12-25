Обзоры для бухгалтера

Кто, как и где может применять АУСН: автоупрощенка заинтересовала бизнес. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1841

На фоне НДС на УСН, массовых перемен в других налогах и эмоциональных качелей у малого бизнеса АУСН выглядит как один из неплохих вариантов.

Сегодня в выпуске:

  • АУСН — как начать работать с нового года.

  • Где ты был? Минцифры будет собирать геоданные россиян.

  • Сегодня срок сдачи уведомления по ЕНП — предпоследнего в году.

  • В патентах для иностранцев будут указывать конкретное место работы.

  • Полезная подборка для бухгалтера.

  • Мем дня.

Быстрый гид по АУСН

Авто УСН оказалась для небольшого бизнеса довольно привлекательной. Чтобы перейти на режим, нужно соблюсти следующие условия:

  • Регистрация в налоговых органах (место нахождения организации или место жительства физлица для предпринимателей) субъекта РФ, в котором введена АУСН.

  • Численность работников — не более 5 человек.

  • Годовой доход — не более 60 млн рублей.

  • Остаточная стоимость ОС у организаций — не более 150 млн рублей.

  • Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках.

  • Зарплата выплачивается только в безналичной форме.

  • Не применяются другие специальные налоговые режимы.

Об отдельных изменениях по АУСН с 2025 года можно почитать тут.

АУСН выглядит привлекательно, потому что на режиме:

  • нет выездных проверок, только камеральные;

  • нет налоговой отчетности (но не всегда!);

  • нет страховых взносов, как фиксированных, так и по сотрудникам.

Важно знать:

  • На АУСН есть страховые взносы от несчастных случаев. В 2024 году — 2434 рубля, а в 2025 году — 2750 рублей.

  • Бухгалтерскую отчетность ООО сдают как обычно, от ведения бухучета компании не освобождаются.

  • Более высокие налоговые ставки, чем на классической упрощенке. При объекте «Доходы» — 8%, на объекте «Доходы — расходы» — 20%. 

С АУСН работают уже 11 банков. На 25 декабря 2024 года известно о том, что режим можно будет применять в 52 регионах РФ и список вероятно расширится.

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Минцифры будет собирать геоданные граждан. Говорят — обезличенно

На платформе «Гостех» разрабатывают сервис, который будет собирать и обрабатывать данные о местоположении и передвижении россиян. Такая информация будет поступать в обезличенном виде, но и операторы связи, и сами пользователи считают, что это вмешательство в тайну личной жизни.

Максут Шадаев объяснил, что сведения нужны для аналитики — геоданные помогут понять, где лучше построить дороги или школы, как оптимизировать движение общественного транспорта.

Сервис может начать работу уже в следующем году.

Сегодня вы еще успеваете сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

25 декабря бухгалтерам надо сдать персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь 2024 года, а также уведомление по ЕНП.

В это уведомление входит:

  • НДФЛ за период с 01.12.2024 по 22.12.2024;

  • страховые взносы за ноябрь 2024 год.

Это предпоследние уведомление, последнее сдается 28 декабря по НДФЛ за период с 23.12.2024 по 31.12.2024.

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У мигрантов в патентах может появиться наименование конкретной компании

Минстрой хочет, чтобы в патенте иностранных сотрудников указывалась конкретная компания (место работы), а не специализация. Это должно по мнению властей снизить текучку кадров и усилить контроль за мигрантами. Минфин и Минтруд поддержали идею Минстроя.

Бухгалтеры в комментариях разделились на два «лагеря». Одни считают, что ничего страшного не произошло, если мигрант захочет поменять работу, он получит новый патент.

Другие видят в этом рабство и лишнюю бумажную волокиту.

👍 Совет о редакции: только для «клерков» выгодное подключение облачной кассы.

Полезная подборка для бухгалтера

Мем дня

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