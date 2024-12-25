Кто, как и где может применять АУСН: автоупрощенка заинтересовала бизнес. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1841

Сегодня в выпуске:
АУСН — как начать работать с нового года.
Где ты был? Минцифры будет собирать геоданные россиян.
Сегодня срок сдачи уведомления по ЕНП — предпоследнего в году.
В патентах для иностранцев будут указывать конкретное место работы.
Полезная подборка для бухгалтера.
Мем дня.
Быстрый гид по АУСН
Авто УСН оказалась для небольшого бизнеса довольно привлекательной. Чтобы перейти на режим, нужно соблюсти следующие условия:
Регистрация в налоговых органах (место нахождения организации или место жительства физлица для предпринимателей) субъекта РФ, в котором введена АУСН.
Численность работников — не более 5 человек.
Годовой доход — не более 60 млн рублей.
Остаточная стоимость ОС у организаций — не более 150 млн рублей.
Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках.
Зарплата выплачивается только в безналичной форме.
Не применяются другие специальные налоговые режимы.
Об отдельных изменениях по АУСН с 2025 года можно почитать тут.
АУСН выглядит привлекательно, потому что на режиме:
нет выездных проверок, только камеральные;
нет налоговой отчетности (но не всегда!);
нет страховых взносов, как фиксированных, так и по сотрудникам.
Важно знать:
На АУСН есть страховые взносы от несчастных случаев. В 2024 году — 2434 рубля, а в 2025 году — 2750 рублей.
Бухгалтерскую отчетность ООО сдают как обычно, от ведения бухучета компании не освобождаются.
Более высокие налоговые ставки, чем на классической упрощенке. При объекте «Доходы» — 8%, на объекте «Доходы — расходы» — 20%.
С АУСН работают уже 11 банков. На 25 декабря 2024 года известно о том, что режим можно будет применять в 52 регионах РФ и список вероятно расширится.
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Минцифры будет собирать геоданные граждан. Говорят — обезличенно
На платформе «Гостех» разрабатывают сервис, который будет собирать и обрабатывать данные о местоположении и передвижении россиян. Такая информация будет поступать в обезличенном виде, но и операторы связи, и сами пользователи считают, что это вмешательство в тайну личной жизни.
Максут Шадаев объяснил, что сведения нужны для аналитики — геоданные помогут понять, где лучше построить дороги или школы, как оптимизировать движение общественного транспорта.
Сервис может начать работу уже в следующем году.
Сегодня вы еще успеваете сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ
25 декабря бухгалтерам надо сдать персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь 2024 года, а также уведомление по ЕНП.
В это уведомление входит:
НДФЛ за период с 01.12.2024 по 22.12.2024;
страховые взносы за ноябрь 2024 год.
Это предпоследние уведомление, последнее сдается 28 декабря по НДФЛ за период с 23.12.2024 по 31.12.2024.
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У мигрантов в патентах может появиться наименование конкретной компании
Минстрой хочет, чтобы в патенте иностранных сотрудников указывалась конкретная компания (место работы), а не специализация. Это должно по мнению властей снизить текучку кадров и усилить контроль за мигрантами. Минфин и Минтруд поддержали идею Минстроя.
Бухгалтеры в комментариях разделились на два «лагеря». Одни считают, что ничего страшного не произошло, если мигрант захочет поменять работу, он получит новый патент.
Другие видят в этом рабство и лишнюю бумажную волокиту.
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Полезная подборка для бухгалтера
В преддверии нового года — Как оформить годовую премию, чтобы включить ее в расходы.
Статья в закладки — Основные КБК в 2025 году для уплаты налогов и взносов.
Для тех кто волнуется заранее — Как будут работать поликлиника, банки, почта и МФЦ в на новогодние праздники — 2025.
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Мем дня
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