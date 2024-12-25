Кто, как и где может применять АУСН: автоупрощенка заинтересовала бизнес. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1841

На платформе «Гостех» разрабатывают сервис, который будет собирать и обрабатывать данные о местоположении и передвижении россиян. Такая информация будет поступать в обезличенном виде, но и операторы связи, и сами пользователи считают, что это вмешательство в тайну личной жизни.

Максут Шадаев объяснил, что сведения нужны для аналитики — геоданные помогут понять, где лучше построить дороги или школы, как оптимизировать движение общественного транспорта.

Сервис может начать работу уже в следующем году.