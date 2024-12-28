Новогодний выпуск! 🎄«Ночной бухгалтер» № 1844

В января 2026 года Минтруд собирается запустить эксперимент по выплате самозанятым больничных пособий. Он продлится три года — до конца 2028.

Самозанятым придется платить страховые взносы для получения пособия. Сумму страхового покрытия можно выбрать самостоятельно: это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер страхового взноса в месяц составит 1 344 или 1 920 рублей соответственно.

Через полгода у плательщика НПД появится право на больничный в размере 70%, а через 12 месяцев — 100% от страховой суммы. Больше подробностей тут.