Новогодний выпуск! 🎄«Ночной бухгалтер» № 1844

Сегодня в выпуске:
Неужели самозанятым начнут платить больничные? Минтруд поставит эксперимент.
Новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль.
Сверка расчетов с ФНС: ликбез для ИП.
ФНС создала промостраницу со всеми изменениями 2025.
Какие сериалы посмотреть бухгалтеру.
Подводим итоги года и дарим подарки.
Новогодний мем дня.
Самозанятые смогут получать больничные
В января 2026 года Минтруд собирается запустить эксперимент по выплате самозанятым больничных пособий. Он продлится три года — до конца 2028.
Самозанятым придется платить страховые взносы для получения пособия. Сумму страхового покрытия можно выбрать самостоятельно: это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер страхового взноса в месяц составит 1 344 или 1 920 рублей соответственно.
Через полгода у плательщика НПД появится право на больничный в размере 70%, а через 12 месяцев — 100% от страховой суммы. Больше подробностей тут.
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ФНС утвердила новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль
Новые формы вступят в силу с 20 января, но налоговики говорят, что их можно отправлять уже с 1 января 2025 года.
Теперь налогоплательщик подает единую форму уведомления КНД 1150104 для начала, продления срока и отказа от использования права на освобождение от НДС.
Ссылки на формы и пояснения ФНС найдете здесь.
Как ИП свериться с налоговой
Мы сделали ликбез, в котором рассказываем и показываем, как провести сверку, на какие суммы обратить внимание в акте и собственно, что с чем сравнить. Вы можете смотреть видео в ютуб, ВК или просто прочитать конспект БухСтрима!
Добавили также ссылки на другие ликбезы и полезные материалы для ИП.
ФНС сделала страницу со всеми изменениями на 2025 год
Налоговая создала раздел, который позволяет найти информацию об изменениях в налогах в 2025 году.
Вы сможете установить фильтры по категории налогоплательщика (физлицо, ИП, ООО), а также развернуть самую важную информацию об изменениях по каждому виду налога.
Надо признать, такие страницы действительно помогают быстро узнавать о новшествах в НК, не перелистывая половину Налогового кодекса. Но мы все еще надеемся, что читать «Клерк» вам нравится больше ))
Сериалы для бухгалтера
Наступают новогодние каникулы и можно, наконец, вволю выспаться и заняться теми делами, которые вы так давно откладывали, например, посмотреть классный сериал. Семь вариантов для просмотра предлагает в своем посте Светлана.
А еще можно почитать книгу, покататься на коньках или лыжах (как там у вас со снегом?!), просто погулять, выбраться за город на природу, встретиться с друзьями, ведь ваши выходные, наконец-то, совпадают!
Подводим итоги года
Сегодня мы выпустили для вас поздравительный пост от всей команды «Клерка». А еще подводили итоги этого года по редакции в цифрах. Невероятно, сколько всего произошло за этот год, не верится, что столько всего вместе пройдено и пережито.
Мы благодарны нашим подписчикам, которые каждый день вместе с нами начинают рабочий день, все, что мы делаем — для вас. И отдыхать мы тоже будем вместе. А если заскучаете — заглядывайте на сайт, новости и статьи также будут вас радовать в новогодние каникулы, пусть в праздники их будет выходить не так много.
А еще сегодня подводим итоги конкурса на лучшую елку. И никто не уйдет без подарков!
Ну, и немного новогоднего вайба — мозгонапрягатель по традиции вышел и ждет, когда вы найдете 10 отличий на чудных открытках.
Новогодний мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1844 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша С Новым годом! редакция
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