У ИП проблемы с патентами: в ЛК не отображаются патенты на 2025 год, а по патентам 2024 года висят долги. 🤞«Ночной бухгалтер» № 1847

Предприниматели буквально заваливают чат ФНС в телеграм гневными сообщениями: в ЛК ФНС не отображаются патенты на 2025 год, по патентам 2024 года указаны долги, хотя ИП передавали заявления об уменьшении патентов на взносы и оплатили остаток суммы.

Проблемы с патентами были уже в декабре. Сначала налоговые отказывали в их выдаче, так как во многих регионах пересматривали стоимость патентов, потом ИП не могли понять — получили они возможность работать на ПСН в 2025 году или нет, так как в ответ на заявление не могли дождаться самого патента. Все вопросы должны были решиться с приходом нового года, но, как видите, никуда не делись.