У ИП проблемы с патентами: в ЛК не отображаются патенты на 2025 год, а по патентам 2024 года висят долги. 🤞«Ночной бухгалтер» № 1847

Сегодня в выпуске:
У ИП в личных кабинетах опять бардак.
У тех, кто хочет перейти с упрощенки на ОСНО в 2025 году, осталось всего три дня.
Освобождение от НДС для упрощенцев не право, а обязанность: отказаться от него нельзя.
В 2025 году фиксированные взносы стали больше, а платить их нужно раньше.
НДФЛ с миллиарда: какую сумму налога счастливчик, выигравший в лотерею, заплатит в бюджет.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
ИП страдают от ошибок в личных кабинетах ФНС
Предприниматели буквально заваливают чат ФНС в телеграм гневными сообщениями: в ЛК ФНС не отображаются патенты на 2025 год, по патентам 2024 года указаны долги, хотя ИП передавали заявления об уменьшении патентов на взносы и оплатили остаток суммы.
Проблемы с патентами были уже в декабре. Сначала налоговые отказывали в их выдаче, так как во многих регионах пересматривали стоимость патентов, потом ИП не могли понять — получили они возможность работать на ПСН в 2025 году или нет, так как в ответ на заявление не могли дождаться самого патента. Все вопросы должны были решиться с приходом нового года, но, как видите, никуда не делись.
Изменения в 54-ФЗ!
С 1 марта 2025 года вступают в силу правки в 54-ФЗ, в том числе в ст. 2, которая регламентирует особенности применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Для удобства наших читателей мы уже разобрали ст. 2 54-ФЗ по пунктам: кому обязательно применять онлайн-кассу в 2025 году, а кто пока освобожден.
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Собираетесь перейти с УСН на ОСНО? У вас осталось меньше трех дней
Подать заявление о смене режима можно до 15 января включительно. Гайд о переходе с упрощенки на общую систему найдете здесь.
Напоминаем, что бизнес всерьез задумался о таком непростом решении, после введения на УСН НДС. Из-за того, что на льготных ставках (5% и 7%) нельзя получить вычет, предприниматели рассчитывают затраты и некоторые приходят к выводу, что полноценный НДС 20% — выгоднее.
Освобождение от НДС на УСН – это обязанность, а не право
Перед наступлением 2025 года была масса вопросов о том, можно ли отказаться от освобождения от НДС на УСН, если доход компании или ИП составил в 2024 году менее 60 млн. Если больше — тут все понятно, должен платить НДС, а если меньше — можно ли тоже его платить? Эксперты удивлялись таким запросам, казалось — живи и радуйся. что налог платить не должен. Но предприниматели считают, что могут стать неконкурентоспособными, если их коллеги станут предлагать покупателям входящий НДС, а они нет.
Минфин объяснил, что упрощенцы при невысоком доходе освобождаются от налога принудительно, у них нет права выбора. Если хочется — переходите на ОСНО.
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ИП будут платить больше фиксированных взносов в 2025 году
На 2025 год фиксированные взносы установлены в размере 53 658 рублей. Если доход выйдет за лимит в 300 000 рублей, то помимо фиксированной части необходимо доплатить 1% от суммы превышения, но не более 300 888 рублей.
Изменился и срок уплаты взносов. ИП придется их уплатить не позднее 28 декабря текущего года. Срок уплаты взносов за 2025 год – 29.12.2025 (так как 28.12 – выходной).
🔥 Совет от редакции:
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Выиграл миллиард, отдал 218 млн государству
Счастливчик выиграл в лотерею целый миллиард. Сколько же придется заплатить победителю налогов? Мы посчитали, во сколько жителю Сахалина обойдется розыгрыш «Новогоднего миллиарда».
Учли, что с нового года действует прогрессивная шкала НДФЛ и получилось, что из выигрыша будет удержано примерно 218 млн рублей. Конечно, радость победителя это вряд ли уменьшит. Если бы действовала прежняя ставка — 13%, то отдать в бюджет пришлось бы 130 млн.
Полезные ссылки для бухгалтера
Для начала несколько статей дня, на которые стоит обратить внимание:
Что такое туристический налог и кто должен его уплачивать — большинство регионов решило ввести новый налог с 2025 года.
Какие документы можно подписать электронной подписью — в статье рассказали о возможностях и ограничениях разных видов подписей — ПЭП, УНЭП и УКЭП.
Результаты инвентаризации 2024: как отразить в учете излишки и недостачи — инвентаризация перед годовой отчетностью — обязательное мероприятие, разберитесь, как оформить ее результаты.
Следите за сроками сдачи отчетов и уплаты налогов в нашем Календаре.
Используйте актуальный производственный календарь на 2025 год.
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Мем дня
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