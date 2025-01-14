Утренний бухгалтер № 5802. Для перехода на ОСНО осталось всего два дня

Уведомление о переходе с УСН на ОСНО с 01.01.2025 года можно подать до 15 января 2025 года включительно.
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Обсуждения: в Личных кабинетах ИП не прошло уменьшение налога по ПСН на взносы.
ФНС: в 2025 году фиксированные взносы будут больше и заплатить их надо раньше.
Минфин: билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС, условия.
ФНС: с 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов.
Результаты инвентаризации 2024: как отразить в учете излишки и недостачи, узнаете здесь.
С 1 января 2025 года малый бизнес и микропредприятия не будут сдавать формы статистической отчетности в разные ведомства.
Организация, у которой доходы за 2024 год не превысили 60 млн рублей, в 2025 году на УСН будет применять освобождение от НДС.
Законопроект: единственного кормильца многодетной семьи защитят от увольнения.
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Разборы законов
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С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.
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20 ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году: примеры от ФНС
21 😨 В личных кабинетах ИП не прошло уменьшение налога по ПСН на взносы
22 С 01.01.2025 стало возможно оформление земельных участков онлайн
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27 В рекламах будут использовать образы многодетных семей
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30 Единственного кормильца многодетной семьи защитят от увольнения
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Дата проведения: 14 января, вторник
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Дата проведения: 15 января, среда
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Дата проведения: 15 января, среда
НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН
Дата проведения: 16 января, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5801. Самозанятые не будут сдавать отчеты в Росстат
С 2025 года плательщики НПД отнесены к числу респондентов, обязанных представлять статданные, но нагрузка на них не возрастет.
— Что такое туристический налог и кто должен его уплачивать
С 1 января 2025 года вместо курортного сбора ввели туристический налог. Разобрались в нюансах: кто его уплачивает и в каком размере.
— Как успешно противостоять возрастным стереотипам в недалеком будущем? Что стоит делать уже сейчас, чтобы послезавтра не остаться без работы
Возрастные стереотипы в карьере — реальность, с которой сталкивается почти каждый. Чтобы их успешно обходить, стоит подготовиться заранее. Расскажем, что вы можете делать уже сейчас, чтобы чьи-то «представления о прекрасном» (сотруднике) не мешали вам воплощать профессиональные мечты и строить успешную карьеру.
— НДС по длящимся договорам, заключенным до 01.01.2025 года, при применении УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
В соответствии с законом № 176-ФЗ от 12.07.2024, изменения по которому вступили в силу с 1 января 2025 года, организации (ИП) на УСН, применяющие упрощенную систему, становятся плательщиками НДС. Упрощенцы, вероятнее всего, в общих чертах уже разобрались, в чем суть налога на добавленную стоимость.
— 12 полезных Telegram-ботов для предпринимателей
Большая часть рабочего дня продавцов уходит на рутинные задачи: проверить нового поставщика, перевести длинное голосовое сообщение в текст, рассчитать налоги. Чтобы не погрязнуть в рутине, можно использовать виртуальных помощников: в этой статье собрали 12 Telegram-ботов, которые сэкономят ваше время.
— Переход с УСН на ОСНО в 2025 году
Несмотря на то, что налоговая реформа внесла много корректив в упрощенную систему налогообложения, многие предприниматели все равно задумываются о переходе на нее. Однако есть и те, кто уже подумывает с 2025 года использовать общий режим. Сделали большой гайд по переходу с одного режима на другой и наоборот.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 750 от 01.06.2024
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Правительство РФ: Постановление № 742 от 31.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Экологические платежи в 2025 году: что изменилось и как теперь платить
Правительство РФ: Постановление № 2010 от 03.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Экологические платежи в 2025 году: что изменилось и как теперь платить
Правительство РФ: Постановление № 1041 от 01.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Экологические платежи в 2025 году: что изменилось и как теперь платить
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/121484 от 03.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-03/121465 от 03.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/120716 от 02.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/120854 от 02.12.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 17-2-1/581 от 28.11.2024
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