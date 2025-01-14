Утренний бухгалтер № 5802. Для перехода на ОСНО осталось всего два дня

Уведомление о переходе с УСН на ОСНО с 01.01.2025 года можно подать до 15 января 2025 года включительно.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Обсуждения: в Личных кабинетах ИП не прошло уменьшение налога по ПСН на взносы.

ФНС: в 2025 году фиксированные взносы будут больше и заплатить их надо раньше.

Минфин: билеты на культурные мероприятия на УСН не облагаются НДС, условия.

ФНС: с 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов.

Результаты инвентаризации 2024: как отразить в учете излишки и недостачи, узнаете здесь.

С 1 января 2025 года малый бизнес и микропредприятия не будут сдавать формы статистической отчетности в разные ведомства.

Организация, у которой доходы за 2024 год не превысили 60 млн рублей, в 2025 году на УСН будет применять освобождение от НДС.

Законопроект: единственного кормильца многодетной семьи защитят от увольнения.

⭐ Совет от редакции: хотите вырасти в профессии и получить повышение до финансового директора? Пройдите курс Финансовый директор от Нетологии. До 15 января на курс действует скидка 5%. Получить скидку.