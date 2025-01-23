Утренний бухгалтер № 5809. С 20 января действуют новые уведомления для освобождения от НДС

Новые формы утверждены приказом ФНС.

Для освобождения от НДС на ОСНО и ЕСХН нужно сдать уведомление. Формы этих уведомлений обновили.

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Утренний бухгалтер

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Расчетный листок по зарплате: кто обязан выдавать и как оформить в 2025 году

По прямому указанию ТК работодатели обязаны извещать работников о всех деталях выплат в их пользу, причем в письменном виде. Для этого традиционно используется расчетный листок — как в бумажном виде, так и в цифровом.

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21 Аренду зарубежной недвижимости можно учитывать в расходах при УСН

22 В страховой стаж включат периоды ухода за ребенком

23 Уроки с разбором налоговых изменений-2025 уже во всех онлайн-курсах «Клерка»

24 Самозанятые смогут стать правообладателями коммерческих обозначений

25 Продлен упрощенный ввоз электроники в Россию

26 В Трудовом кодексе расширят право на дополнительный отпуск

27 Просрочка по ипотеке превысила 100 млрд рублей

28 Медиков и учителей сделают более подготовленными

29 Вся важная информация о конференциях «Клерка» теперь в Telegram

30 Освобождение от НДС — принудительное. Доходы решают все, даже если ранее платили НДС

31 Налоговая имеет право требовать документы у всех контрагентов в цепочке

32 На сайте «Клерка» обновление: теперь самые нужные инструменты будут рядом

Мероприятия

Изменения налогового законодательства с 2025 года для организаций бюджетной сферы

Дата проведения: 23 января, четверг

Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты

Дата проведения: 23 января, четверг

Вебинар: Усиление контроля ФНС за дроблением бизнеса. Кто в зоне риска? Как обезопасить бизнес?

Дата проведения: 23 января, четверг

Изменения 2025 года для бухгалтеров коммерческих организаций

Дата проведения: 28 января, вторник

ПБУ 1/2008 "Учетная политика"

Дата проведения: 28 января, вторник

Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум

Дата проведения: 28 января, вторник

Статьи

Утренний бухгалтер № 5808. При погашении налоговых долгов нужно смотреть не в требование, а на сальдо ЕНС

Региональная УФНС разъяснила налогоплательщикам ситуацию на примере.

Ошибки при выплате компенсаций работникам за использование личного оборудования

Компенсацию за использование работником личного имущества в интересах работодателя не облагают НДФЛ и страховыми взносами. Это одна из причин, по которой компании пытаются «вывести» часть выплат в пользу работника за рамки заработной платы. Именно поэтому подобные выплаты контролируются налоговиками.

Лидерство на расстоянии: как управлять бизнесом и развивать команду, когда вы в разных странах

Управление удаленной командой стало стандартом для современного бизнеса. В эпоху глобализации и цифровизации это не просто необходимость, а ключевая компетенция. В условиях удаленной работы важно найти баланс между различиями в культурах, технологическими вызовами и личными потребностями сотрудников.

Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН

При переходе с общего режима на упрощенку, может возникнуть вопрос: нужно ли восстанавливать или начислять НДС по материалам, полуфабрикатам и т.д. Рассказываем, как правильно поступить.

Нужно ли выделять районные коэффициенты и северные надбавки при начислении зарплаты

В связи с началом действия поправок в НК теперь при расчете НДФЛ необходимо пользоваться прогрессивной шкалой. Рассказываем, повлияли ли эти изменения на начисление районных коэффициентов и северных надбавок на зарплату.

Как организации на ОСНО учесть в расходах услуги маркетплейса

Организации на ОСНО, которые занимаются онлайн-торговлей, вправе учесть в расходах услуги маркетплейса. Рассказываем, как это правильно сделать.

Организацию исключили из МСП: как сдавать отчетность

Субъекты из реестра МСП имеют множество льгот: возможность получения господдержки, пониженные тарифы страховых взносов, а также право вести бухучет в упрощенном порядке. Рассказываем, какую отчетность нужно сдавать, если организация больше не входит в МСП.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/123886 от 09.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/21634 от 11.03.2024

Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ24-755 от 09.12.2024

Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде Уральского округа: Рекомендации № 1/2006 от 08.12.2005

Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

Арбитражный суд Иркутской области: Решение № А19-18019/2022 от 26.10.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

Арбитражный суд г. Москвы: Определение № А40-35275/16-62-303 от 02.08.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

Арбитражный суд Пензенской области: Решение № А49-6546/2022 от 22.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-5931/2021 от 25.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?

ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/58@ от 10.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговая имеет право требовать документы у всех контрагентов в цепочке

Минфин РФ: Письмо № 03-14-04/11485 от 01.03.2017

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Вам подарок за подписку!

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