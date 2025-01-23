Утренний бухгалтер № 5809. С 20 января действуют новые уведомления для освобождения от НДС

Для освобождения от НДС на ОСНО и ЕСХН нужно сдать уведомление. Формы этих уведомлений обновили.
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14 С 1 февраля АУСН запустят еще в шести регионах
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28 Медиков и учителей сделают более подготовленными
29 Вся важная информация о конференциях «Клерка» теперь в Telegram
30 Освобождение от НДС — принудительное. Доходы решают все, даже если ранее платили НДС
31 Налоговая имеет право требовать документы у всех контрагентов в цепочке
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Мероприятия
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Дата проведения: 23 января, четверг
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Дата проведения: 23 января, четверг
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Дата проведения: 23 января, четверг
Изменения 2025 года для бухгалтеров коммерческих организаций
Дата проведения: 28 января, вторник
Дата проведения: 28 января, вторник
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум
Дата проведения: 28 января, вторник
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— Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН
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— Нужно ли выделять районные коэффициенты и северные надбавки при начислении зарплаты
В связи с началом действия поправок в НК теперь при расчете НДФЛ необходимо пользоваться прогрессивной шкалой. Рассказываем, повлияли ли эти изменения на начисление районных коэффициентов и северных надбавок на зарплату.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/123886 от 09.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/21634 от 11.03.2024
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ24-755 от 09.12.2024
Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде Уральского округа: Рекомендации № 1/2006 от 08.12.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?
Арбитражный суд Иркутской области: Решение № А19-18019/2022 от 26.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?
Арбитражный суд г. Москвы: Определение № А40-35275/16-62-303 от 02.08.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?
Арбитражный суд Пензенской области: Решение № А49-6546/2022 от 22.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?
Арбитражный суд Волго-Вятского округа: Постановление № Ф01-5931/2021 от 25.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Исключить третье лицо из арбитражного дела: да, нет, возможно?
ФНС РФ: Письмо № БВ-4-7/58@ от 10.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговая имеет право требовать документы у всех контрагентов в цепочке
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