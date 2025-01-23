Утренний бухгалтер № 5809. С 20 января действуют новые уведомления для освобождения от НДС

Для освобождения от НДС на ОСНО и ЕСХН нужно сдать уведомление. Формы этих уведомлений обновили.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Минтруд: в страховой стаж включат все периоды отпуска по уходу за ребенком.

Законопроект: самозанятые смогут стать правообладателями коммерческих обозначений.

ФНС: бизнес из 58 регионов уже может применять АУСН: актуальный список.

Роструд: окончательный расчет по срочному трудовому договору в выходной не делают.

С чего начать, если хотите быть здоровыми? Как укрепить здоровье всей семьи с помощью питания, узнаете здесь.

Председатель Госдумы: в России должна быть возможность бесплатно получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи.

Каждый 14-й новогодний товар вернулся продавцам после праздников.

Юрист для производственной компании: какие правовые проблемы он решает, рассказали в статье.

Росстат до 2030 года будет бороться с бюрократической системой и в два раза снизит отчетную нагрузку на предпринимателей.