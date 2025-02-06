Утренний бухгалтер № 5819. В декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов

В новой форме декларации исключены приложения 6, 6а, 6б к листу 02, а в приложениях 1 и 2 добавились новые строки.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
ФНС: пониженные взносы 15% начинаются с месяца включения в реестр МСП.
С 5 февраля 2025 года упрощен обмен электронными документами с налоговыми органами.
Самозанятые могут обратиться в налоговую, чтобы на уплаченный ими НПД уменьшили размер доначислений НДФЛ работодателю за маскировку трудовых отношений.
Компании и ИП на УСН, которые начали с 2025 года платить НДС, должны исчислять его по специальной расчетной ставке.
Бизнес на УСН с 1 января 2025: как выдавать чеки с НДС, узнаете из статьи.
УФНС: управляющим компаниям на УСН стоит провести собрание жильцов, чтобы утвердить квартплату с НДС.
С отчетных периодов 2025 года планируют ввести обязанность сдавать промежуточную бухотчетность. Но не для всех.
Предприниматель на патенте сможет перейти на АУСН только со следующего года.
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Разборы законов
— Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям
Срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений, заключенные до 13 декабря 2024 года, следует считать бессрочными, но не все. Некоторые придется приводить в соответствие с ТК.
— Коды доходов для расчета 6-НДФЛ за 2024 год, и новые с 2025 года. Мини-курс
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— Зарплата в размере МРОТ: что грозит работодателю
Разберем, почему выплата зарплаты в размере МРОТ в 2025 году — это прямой путь к доначислениям, штрафам и другим неприятностям.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений января по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как оформить справку-расчет по больничному листу. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как оформить справку-расчет для выплаты больничного и избежать неприятностей с проверяющими органами.
🌷Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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10 Эксперт объяснит порядок увольнения сотрудников
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15 Ozon и Wildberries обязали согласовывать скидки и акции с продавцами
16 По СЗПК будет две формы господдержки на выбор
17 В приложениях к листу 02 декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов
18 С 5 февраля начинает действовать режим высылки мигрантов
19 В приложении «Госключ» подписали документы свыше 192 тысяч пользователей
20 Налоговики советуют управляющим компаниям на УСН провести собрание жильцов, чтобы утвердить квартплату с НДС
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28 🔙 Компании ради налоговой экономии перенесли годовые премии на декабрь. Мнение эксперта о налоговом риске
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30 С 5 февраля введен новый способ общения с адвокатами
31 Минфин расширил налоговые льготы на Курильских островах
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36 Российские компании должны платить НДС в РФ, если оказывают агентские услуги иностранцам
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Михаил Юрьевич Волков родился в городе Спасск-Дальний Приморского края. В 1990-х годах он поступил в Хабаровскую государственную академию экономики и права, которая впоследствии стала Хабаровским государственным университетом экономики и права. В 1998 году окончил вуз, получив квалификацию по специальности «Финансы и кредит».
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Документы
Ростехрегулирование: ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019 № 15489-1-2019 от 26.03.2019
Правительство РФ: Постановление № 2099 от 15.12.2020
Минфин РФ: Информационное письмо № 24-01-06/8697 от 31.01.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/117737 от 25.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/121472 от 03.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Российские компании должны платить НДС в РФ, если оказывают агентские услуги иностранцам
Минфин РФ: Приказ № 14н от 05.02.2021
Казначейство России: Письмо № 07-04-05/09-8157 от 27.04.2018
ФНС РФ: Письмо № БА-4-1/9482@ от 18.05.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11418@ от 14.06.2018
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-11/3541@ от 21.02.2018
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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