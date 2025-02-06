Утренний бухгалтер № 5819. В декларации по налогу на прибыль будут новые строки для доходов и расходов

В новой форме декларации исключены приложения 6, 6а, 6б к листу 02, а в приложениях 1 и 2 добавились новые строки.

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ФНС: пониженные взносы 15% начинаются с месяца включения в реестр МСП.

С 5 февраля 2025 года упрощен обмен электронными документами с налоговыми органами.

Самозанятые могут обратиться в налоговую, чтобы на уплаченный ими НПД уменьшили размер доначислений НДФЛ работодателю за маскировку трудовых отношений.

Компании и ИП на УСН, которые начали с 2025 года платить НДС, должны исчислять его по специальной расчетной ставке.

Бизнес на УСН с 1 января 2025: как выдавать чеки с НДС, узнаете из статьи.

УФНС: управляющим компаниям на УСН стоит провести собрание жильцов, чтобы утвердить квартплату с НДС.

С отчетных периодов 2025 года планируют ввести обязанность сдавать промежуточную бухотчетность. Но не для всех.

Предприниматель на патенте сможет перейти на АУСН только со следующего года.

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