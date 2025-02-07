Благодаря прогрессивной шкале НДФЛ вырос вычет при покупке квартиры.«Ночной бухгалтер» № 1866

Сегодня в выпуске:
Чем выше ставка НДФЛ, тем больше денег можно вернуть при покупке квартиры.
Мишустин: реальные доходы россиян увеличились на 8,4%. Бухгалтеры: это сказки.
Куда подавать жалобу, если в регионе двухуровневая система налоговых органов?
После существенного поднятия пошлин ВС стал рассматривать двое меньше дел.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
С прогрессивной шкалой НДФЛ можно вернуть больше при покупке квартиры
С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Ставки налога варьируются от 13% до 22%. Благодаря этому выросла сумма налога к возврату при получении имущественного налогового вычета.
Лимиты вычетов не изменились: 2 млн за саму покупку недвижимости и 3 млн по процентам с ипотеки. При этом НК не ограничивает возврат НДФЛ только от доходов по ставке 13%.
Это значит, что если человек платит максимальную ставку налога — 22%, то он сможет вернуть 1,1 млн рублей (5 млн * 22%). Правда, такой вычет светит единицам, ведь ставка 22% применяется к доходам от 50 млн. рублей в год.
У кого зарплаты реально выросли?
Новость про доклад премьер-министра Михаила Мишустина президенту о росте уровня реальных зарплат у жителей РФ несколько возмутил бухгалтеров.
А ваш работодатель увеличил зарплату в этом году?
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В регионе два уровня налоговых органов. Куда подавать жалобу?
Что делать, если компании отказали в регистрации, а она с этим не согласна? Подавать жалобу нужно в вышестоящую инстанцию. Но некоторые территориальные налоговые органы перешли на двухуровневую систему управления, и как быть, если отказ пришел от Управлением ФНС?
В этом случае желобу нужно подавать в МИФНС — межрегиональную инспекцию ФНС по федеральному округу. Такие разъяснения дала сама ФНС.
А если не вы жалуетесь на налоговую, а она пристает к вам с допросами? Эксперты знают, как себя вести в такой ситуации и вам расскажут — запишитесь на вебинар 11 февраля в 11.00. Будет интересно!
В Верховном суде стало меньше работы из-за высоких пошлин
Пошлины существенно выросли в прошлом году. Например, при подаче апелляционной жалобы организация заплатит 30 тыс. рублей, а за подачу заявления о банкротстве компании придется заплатить 100 тыс. рублей.
С 1 ноября 2024 по 31 января 2025 года общее число актов, вынесенных Верховным судом, сократилось на 41% — с 9 596 до 5 630. Участники дел не спешат оспаривать решения арбитражных судов.
Правозащитники считают, что это должно сказаться на качестве рассмотрения дел.
Полезные ссылки для бухгалтера
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Пятничный «Клерк»
Что ест бухгалтер. Празднуем настоящий День Варенья — «Ты променяешь секс на 2 банки варенья? — А варенье какое?». Для сладкоежек)))
Пятничный мозгонапрягатель — напрягаем глаза, ищем 13 отличий в картинках. Предупреждаем! Будет непросто.
Мем дня
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Ваша проводила главреда в отпуск и пустилась в пляс редакция
Комментарии1
Уважаемая редакция, сегодня считаем))
И ссылка на пост следующей недели😏Спасибо, заспойлерили😃