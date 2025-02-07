Благодаря прогрессивной шкале НДФЛ вырос вычет при покупке квартиры.«Ночной бухгалтер» № 1866

А если точнее, то выросла сумма возврата в деньгах, на лимиты ставки никак не повлияли. По прежнему можно получить вычет до 3 млн рублей по процентам ипотеки и до 2 млн вычета от стоимости квартиры.

Сегодня в выпуске:

Чем выше ставка НДФЛ, тем больше денег можно вернуть при покупке квартиры.

Мишустин: реальные доходы россиян увеличились на 8,4%. Бухгалтеры: это сказки.

Куда подавать жалобу, если в регионе двухуровневая система налоговых органов?

После существенного поднятия пошлин ВС стал рассматривать двое меньше дел.

Полезные ссылки для бухгалтера.

Пятничный «Клерк».

Мем дня.

С прогрессивной шкалой НДФЛ можно вернуть больше при покупке квартиры

С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Ставки налога варьируются от 13% до 22%. Благодаря этому выросла сумма налога к возврату при получении имущественного налогового вычета.

Лимиты вычетов не изменились: 2 млн за саму покупку недвижимости и 3 млн по процентам с ипотеки. При этом НК не ограничивает возврат НДФЛ только от доходов по ставке 13%.

Это значит, что если человек платит максимальную ставку налога — 22%, то он сможет вернуть 1,1 млн рублей (5 млн * 22%). Правда, такой вычет светит единицам, ведь ставка 22% применяется к доходам от 50 млн. рублей в год.

У кого зарплаты реально выросли?

Новость про доклад премьер-министра Михаила Мишустина президенту о росте уровня реальных зарплат у жителей РФ несколько возмутил бухгалтеров.

А ваш работодатель увеличил зарплату в этом году?

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В регионе два уровня налоговых органов. Куда подавать жалобу?

Что делать, если компании отказали в регистрации, а она с этим не согласна? Подавать жалобу нужно в вышестоящую инстанцию. Но некоторые территориальные налоговые органы перешли на двухуровневую систему управления, и как быть, если отказ пришел от Управлением ФНС?

В этом случае желобу нужно подавать в МИФНС — межрегиональную инспекцию ФНС по федеральному округу. Такие разъяснения дала сама ФНС.

А если не вы жалуетесь на налоговую, а она пристает к вам с допросами? Эксперты знают, как себя вести в такой ситуации и вам расскажут — запишитесь на вебинар 11 февраля в 11.00. Будет интересно!

В Верховном суде стало меньше работы из-за высоких пошлин

Пошлины существенно выросли в прошлом году. Например, при подаче апелляционной жалобы организация заплатит 30 тыс. рублей, а за подачу заявления о банкротстве компании придется заплатить 100 тыс. рублей.

С 1 ноября 2024 по 31 января 2025 года общее число актов, вынесенных Верховным судом, сократилось на 41% — с 9 596 до 5 630. Участники дел не спешат оспаривать решения арбитражных судов.

Правозащитники считают, что это должно сказаться на качестве рассмотрения дел.

Полезные ссылки для бухгалтера

Пятничный «Клерк»

Что ест бухгалтер. Празднуем настоящий День Варенья — «Ты променяешь секс на 2 банки варенья? — А варенье какое?». Для сладкоежек)))

Пятничный мозгонапрягатель — напрягаем глаза, ищем 13 отличий в картинках. Предупреждаем! Будет непросто.

Мем дня

Посвящается всем отпускникам февраля

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