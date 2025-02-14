Какие документы нужно подготовить для трудоустройства

Документы для трудоустройства офисного сотрудника
По Трудовому кодексу офисный сотрудник при приеме на работу должен предоставить работодателю следующие документы:
Паспорт
Трудовую книжку (бумажную или электронную)
СНИЛС
Военный билет или приписное свидетельство
Документ об образовании
Если до этого соискатель нигде не работал, то трудовую книжку заведет работодатель в электронном виде.
Все документы нужно предоставить в оригинале. Только в случае возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности работодатель может принять документы об образовании в копии (закон № 164-ФЗ от 08.06.2020).
Этот перечень подходит почти для всех офисных сотрудников, однако, если на работу принимают водителя, главбуха или иного сотрудника, к которому предъявляются дополнительные требования, то работодатель может запросить:
сертификат или документ об образовании или информацию об опыте работы;
водительское удостоверение;
справку об отсутствии судимости и т.п.
Документы для трудоустройства на удаленку
Дистанционные сотрудники должны предоставить работодателю все те же документы, что и обычные офисные клерки. По требованию работодателя сотрудник, который работает удаленно, обязан выслать ему копии документов, заверенные нотариусом, которые были предъявлены при трудоустройстве, заказным письмом с уведомлением о вручении (ст. 312.2 ТК).
Весь документооборот между сотрудником на удаленке и работодателем происходит электронно, при необходимости можно направить бумажные копии.
Трудовую книжку дистанционным работникам можно не оформлять, в таком случае экземпляр трудового договора будет играть роль документа о стаже и трудовой деятельности.
Документы для работающих по совместительству
У совместителей пакет документов не отличается от тех, кто работает в офисе. Дополнительно работодатель может запросить справку об условиях труда на основном месте работы, если совместительство подразумевает деятельность в сложных или вредных условиях.
Совместительство и совмещение — не одно и то же. Совместительство предполагает работу по трудовому договору в свободное от основной работы время, а совмещение — это дополнительная нагрузка сотрудника наряду с основной деятельностью, оформленная дополнительным соглашением к трудовому договору.
Совместительство может быть у разных работодателей, а совмещение только внутренним в рамках одной организации.
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Документы для приема иностранцев
Помимо стандартного перечня документов, необходимых для трудоустройства, иностранные граждане должны предоставить:
Полис медицинского страхования
Разрешение на труд или патент
Разрешение на временное проживание или вид на жительство
Нельзя привлекать к работе иностранных граждан вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдано разрешение на работу и по специальности, которая в разрешении не указана.
Все документы необходимо перевести на русский язык и заверить нотариально.
Документы для госслужбы
Госслужба подчиняется не только Трудовому кодексу, но и профильному ведомственному законодательству, которое требует для трудоустройства более расширенный перечень документов:
Заявление
Анкета
Паспорт
Трудовая книжка
СНИЛС
ИНН
Военный билет или документ воинского учета
Диплом
Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Кроме этого, при трудоустройстве в органы власти у вас могут запросить и дополнительные сведения, например, об имуществе за границей, о спортивных разрядах, об участии в боевых действиях и т.п.
Дополнительные документы при трудоустройстве
Трудовой кодекс регламентирует как базовый набор документов, которые может запросить работодатель, так и дополнительные требования к некоторым категориям работников. Какие еще документы может потребовать работодатель при трудоустройстве:
Личная медицинская книжка — ее потребуют от продавцов, воспитателей в детских садах, врачей и медицинских работников, водителей и т.п.
Медицинская справка — большинство работников перед трудоустройством должны пройти первичный медицинский осмотр для определения пригодности к работе. Перечень вредных и опасных производственных факторов, при выполнении которых требуется обязательный медосмотр приведен в приказе Минтруда №988н и Минздрава №1420н от 31.12.2020.
Справка от психиатра — для отдельных видов деятельности перед трудоустройством нужно будет получить справку от психиатра об отсутствии противопоказаний к работе. Полный перечень видов деятельности указан в приказе Минздрава от 20.05.2022 №342н — это деятельность на высоте или под землей, под водой, связанная с движением транспорта и т.п.
Справка об отсутствии судимости — потребуется при трудоустройстве педагогов, авиаперсонала, сотрудников таможенных органов и ФСБ, служащих прокуратуры, лиц, обеспечивающих транспортную безопасность. Справку можно получить в МВД или через Госуслуги.
Документ об образовании или квалификации — если при выполнении работы требуются специальные знания и навыки работодатель вправе потребовать документ, подтверждающий нужную квалификацию.
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