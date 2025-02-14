Трудовые отношения

Какие документы нужно подготовить для трудоустройства

Обычно при оформлении на работу требуют паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, документ об образовании, у военнообязанных — военный билет. Но часто случается так, что работодатель просит предоставить и другие документы. Собрали для вас все возможные варианты.
Какие документы нужно подготовить для трудоустройства
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Документы для трудоустройства офисного сотрудника

По Трудовому кодексу офисный сотрудник при приеме на работу должен предоставить работодателю следующие документы:

  1. Паспорт

  2. Трудовую книжку (бумажную или электронную)

  3. СНИЛС

  4. Военный билет или приписное свидетельство

  5. Документ об образовании

Если до этого соискатель нигде не работал, то трудовую книжку заведет работодатель в электронном виде.

Все документы нужно предоставить в оригинале. Только в случае возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности работодатель может принять документы об образовании в копии (закон № 164-ФЗ от 08.06.2020). 

Этот перечень подходит почти для всех офисных сотрудников, однако, если на работу принимают водителя, главбуха или иного сотрудника, к которому предъявляются дополнительные требования, то работодатель может запросить:

  • сертификат или документ об образовании или информацию об опыте работы;

  • водительское удостоверение;

  • справку об отсутствии судимости и т.п.

Документы для трудоустройства на удаленку

Дистанционные сотрудники должны предоставить работодателю все те же документы, что и обычные офисные клерки. По требованию работодателя сотрудник, который работает удаленно, обязан выслать ему копии документов, заверенные нотариусом, которые были предъявлены при трудоустройстве, заказным письмом с уведомлением о вручении (ст. 312.2 ТК).

Весь документооборот между сотрудником на удаленке и работодателем происходит электронно, при необходимости можно направить бумажные копии.

Трудовую книжку дистанционным работникам можно не оформлять, в таком случае экземпляр трудового договора будет играть роль документа о стаже и трудовой деятельности. 

Документы для работающих по совместительству

У совместителей пакет документов не отличается от тех, кто работает в офисе. Дополнительно работодатель может запросить справку об условиях труда на основном месте работы, если совместительство подразумевает деятельность в сложных или вредных условиях. 

Совместительство и совмещение — не одно и то же. Совместительство предполагает работу по трудовому договору в свободное от основной работы время, а совмещение — это дополнительная нагрузка сотрудника наряду с основной деятельностью, оформленная дополнительным соглашением к трудовому договору.

Совместительство может быть у разных работодателей, а совмещение только внутренним в рамках одной организации.

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Документы для приема иностранцев

Помимо стандартного перечня документов, необходимых для трудоустройства, иностранные граждане должны предоставить:

  1. Полис медицинского страхования

  2. Разрешение на труд или патент

  3. Разрешение на временное проживание или вид на жительство

Нельзя привлекать к работе иностранных граждан вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдано разрешение на работу и по специальности, которая в разрешении не указана. 

Все документы необходимо перевести на русский язык и заверить нотариально.

Документы для госслужбы

Госслужба подчиняется не только Трудовому кодексу, но и профильному ведомственному законодательству, которое требует для трудоустройства более расширенный перечень документов:

  1. Заявление

  2. Анкета 

  3. Паспорт

  4. Трудовая книжка

  5. СНИЛС

  6. ИНН

  7. Военный билет или документ воинского учета

  8. Диплом

  9. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Кроме этого, при трудоустройстве в органы власти у вас могут запросить и дополнительные сведения, например, об имуществе за границей, о спортивных разрядах, об участии в боевых действиях и т.п.

Дополнительные документы при трудоустройстве

Трудовой кодекс регламентирует как базовый набор документов, которые может запросить работодатель, так и дополнительные требования к некоторым категориям работников. Какие еще документы может потребовать работодатель при трудоустройстве:

  • Личная медицинская книжка — ее потребуют от продавцов, воспитателей в детских садах, врачей и медицинских работников, водителей и т.п.

  • Медицинская справка — большинство работников перед трудоустройством должны пройти первичный медицинский осмотр для определения пригодности к работе. Перечень вредных и опасных производственных факторов, при выполнении которых требуется обязательный медосмотр приведен в приказе Минтруда №988н и Минздрава №1420н от 31.12.2020.

  • Справка от психиатра — для отдельных видов деятельности перед трудоустройством нужно будет получить справку от психиатра об отсутствии противопоказаний к работе. Полный перечень видов деятельности указан в приказе Минздрава от 20.05.2022 №342н — это деятельность на высоте или под землей, под водой, связанная с движением транспорта и т.п.

  • Справка об отсутствии судимости — потребуется при трудоустройстве педагогов, авиаперсонала, сотрудников таможенных органов и ФСБ, служащих прокуратуры, лиц, обеспечивающих транспортную безопасность. Справку можно получить в МВД или через Госуслуги.

  • Документ об образовании или квалификации — если при выполнении работы требуются специальные знания и навыки работодатель вправе потребовать документ, подтверждающий нужную квалификацию.

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