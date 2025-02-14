Какие документы нужно подготовить для трудоустройства

Обычно при оформлении на работу требуют паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, документ об образовании, у военнообязанных — военный билет. Но часто случается так, что работодатель просит предоставить и другие документы. Собрали для вас все возможные варианты.

Документы для трудоустройства офисного сотрудника

По Трудовому кодексу офисный сотрудник при приеме на работу должен предоставить работодателю следующие документы:

Паспорт Трудовую книжку (бумажную или электронную) СНИЛС Военный билет или приписное свидетельство Документ об образовании

Если до этого соискатель нигде не работал, то трудовую книжку заведет работодатель в электронном виде.

Все документы нужно предоставить в оригинале. Только в случае возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности работодатель может принять документы об образовании в копии (закон № 164-ФЗ от 08.06.2020).

Этот перечень подходит почти для всех офисных сотрудников, однако, если на работу принимают водителя, главбуха или иного сотрудника, к которому предъявляются дополнительные требования, то работодатель может запросить:

сертификат или документ об образовании или информацию об опыте работы;

водительское удостоверение;

справку об отсутствии судимости и т.п.

Документы для трудоустройства на удаленку

Дистанционные сотрудники должны предоставить работодателю все те же документы, что и обычные офисные клерки. По требованию работодателя сотрудник, который работает удаленно, обязан выслать ему копии документов, заверенные нотариусом, которые были предъявлены при трудоустройстве, заказным письмом с уведомлением о вручении (ст. 312.2 ТК).

Весь документооборот между сотрудником на удаленке и работодателем происходит электронно, при необходимости можно направить бумажные копии.

Трудовую книжку дистанционным работникам можно не оформлять, в таком случае экземпляр трудового договора будет играть роль документа о стаже и трудовой деятельности.

Документы для работающих по совместительству

У совместителей пакет документов не отличается от тех, кто работает в офисе. Дополнительно работодатель может запросить справку об условиях труда на основном месте работы, если совместительство подразумевает деятельность в сложных или вредных условиях.

Совместительство и совмещение — не одно и то же. Совместительство предполагает работу по трудовому договору в свободное от основной работы время, а совмещение — это дополнительная нагрузка сотрудника наряду с основной деятельностью, оформленная дополнительным соглашением к трудовому договору.

Совместительство может быть у разных работодателей, а совмещение только внутренним в рамках одной организации.

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Документы для приема иностранцев

Помимо стандартного перечня документов, необходимых для трудоустройства, иностранные граждане должны предоставить:

Полис медицинского страхования Разрешение на труд или патент Разрешение на временное проживание или вид на жительство

Нельзя привлекать к работе иностранных граждан вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдано разрешение на работу и по специальности, которая в разрешении не указана.

Все документы необходимо перевести на русский язык и заверить нотариально.

Документы для госслужбы

Госслужба подчиняется не только Трудовому кодексу, но и профильному ведомственному законодательству, которое требует для трудоустройства более расширенный перечень документов:

Заявление Анкета Паспорт Трудовая книжка СНИЛС ИНН Военный билет или документ воинского учета Диплом Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Кроме этого, при трудоустройстве в органы власти у вас могут запросить и дополнительные сведения, например, об имуществе за границей, о спортивных разрядах, об участии в боевых действиях и т.п.

Дополнительные документы при трудоустройстве

Трудовой кодекс регламентирует как базовый набор документов, которые может запросить работодатель, так и дополнительные требования к некоторым категориям работников. Какие еще документы может потребовать работодатель при трудоустройстве: