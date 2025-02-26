Как оформить переход сотрудника с основной работы на совместительство

Если работника в организации необходимо перевести на работу по совместительству, то сначала его нужно уволить, а затем снова трудоустроить. Разбираемся, как оформить кадровый переход.

В случае, если работник самостоятельно решил перейти на работу по совместительству, ему нужно уволиться по собственной инициативе согласно п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК.

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Работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск, внести запись об увольнении в трудовую книжку, а затем произвести с ним полный расчет и выдать документы при увольнении.

После этого работник должен в общем порядке трудоустроиться на новую работу, но уже в качестве совместителя. Запись о такой работе может внести только основной работодатель на основании справки (копии приказа) о приеме на работу в качестве совместителя.

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