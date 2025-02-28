Утренний бухгалтер № 5835. Какие налоги надо уплатить 28 февраля: проверьте по списку

— Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью. Конспект вебинара с видео

Чтобы годовая бухгалтерская отчетность была полная, правильная, достоверная и не принесла претензий от собственников, прочих заинтересованных лиц, аудиторов, обязательно нужно проверить, все ли вы верно учли, нет ли несоответствий с ФСБУ. Разбираем, на что обратить внимание.

— Что делать, если экспорт не подтвержден в установленный срок

Чтобы использовать нулевую ставку по НДС, необходимо подтвердить экспорт в течение 180 дней. Разбираемся, как это сделать и что будет, если своевременно его не подтвердить.

— Подготовка к аудиторской проверке – 2025. Мини-курс

Аудиторская проверка не всегда проводится только тогда, когда обязывает закон. Иногда руководитель или учредители могут инициировать проверку по собственной инициативе. Поэтому каждый бухгалтер должен представлять, что проверяют аудиторы, и как подготовить свой участок к их приходу.

— Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям

Срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений, заключенные до 13 декабря 2024 года, следует считать бессрочными, но не все. Некоторые придется приводить в соответствие с ТК.

— Когда налоговые органы должны возмещать судебные издержки налогоплательщиков

Если действия (бездействие) налоговых органов было незаконным и повлекло за собой убытки, то налогоплательщик вправе потребовать их возмещения в судебном порядке. Проанализировали практику и рассказываем об условиях, при которых получится добиться выплаты от ИФНС.