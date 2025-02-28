Утренний бухгалтер № 5835. Какие налоги надо уплатить 28 февраля: проверьте по списку

Не забудьте уплатить налоги — сегодня очередной срок. Проверьте себя по списку.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С февраля 2025 изменились форма и формат справки о сальдо ЕНС.
1 марта 2025 года вступает в силу закон, который обяжет московских таксистов проходить тестирование на знание города.
Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.
ФНС: пункты выдачи заказов включат в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости.
Выплаты председателю совета МКД теперь не облагаются взносами.
Участие в госзакупках: налоговые и бухгалтерские аспекты рассмотрели в статье.
Минфин: ИП на УСН не платит НДС за передачу недвижимости в свой личный фонд.
С 2025 года изменился порядок учета в расходах фиксированных взносов ИП при УСН «доходы минус расходы». Теперь факт уплаты взносов роли не играет.
❗Научим работать со всеми ФСБУ разом!
Напоминаем, что в 2025 году действуют уже 8 ФСБУ, по планам должны вступить еще 2 стандарта, но они находятся в проекте. Разобраться в действующих и новых стандартах вы можете на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 7 900 рублей. Старт нового потока 1 марта.
Разборы законов
— Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью. Конспект вебинара с видео
Чтобы годовая бухгалтерская отчетность была полная, правильная, достоверная и не принесла претензий от собственников, прочих заинтересованных лиц, аудиторов, обязательно нужно проверить, все ли вы верно учли, нет ли несоответствий с ФСБУ. Разбираем, на что обратить внимание.
— Что делать, если экспорт не подтвержден в установленный срок
Чтобы использовать нулевую ставку по НДС, необходимо подтвердить экспорт в течение 180 дней. Разбираемся, как это сделать и что будет, если своевременно его не подтвердить.
— Подготовка к аудиторской проверке – 2025. Мини-курс
Аудиторская проверка не всегда проводится только тогда, когда обязывает закон. Иногда руководитель или учредители могут инициировать проверку по собственной инициативе. Поэтому каждый бухгалтер должен представлять, что проверяют аудиторы, и как подготовить свой участок к их приходу.
— Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям
Срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений, заключенные до 13 декабря 2024 года, следует считать бессрочными, но не все. Некоторые придется приводить в соответствие с ТК.
— Когда налоговые органы должны возмещать судебные издержки налогоплательщиков
Если действия (бездействие) налоговых органов было незаконным и повлекло за собой убытки, то налогоплательщик вправе потребовать их возмещения в судебном порядке. Проанализировали практику и рассказываем об условиях, при которых получится добиться выплаты от ИФНС.
💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Успейте забронировать билет!
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3 🔥 Выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами
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12 ФНС: налог на профессиональный доход будут платить 18 млн человек
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19 Кабмин согласился увеличить лимит сверхурочного труда, но профсоюзы против
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21 Обманутые дольщики платят НДФЛ при продаже жилья, полученного взамен обещанного
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ФНС России опубликовала документ План деятельности на 2025 год и плановый период 2026-2030 гг. Этот документ не про планы по сборам налогов и доначислениям по проверкам. В нем ФНС обозначает направления развития своих сервисов, информационных систем, порядка взаимодействия с налогоплательщиками.
Появилась информация о том, что с 2026 года ФНС России сможет автоматически определять налоговое резидентство физических лиц. По порядку.
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Александр нашел работу недалеко от дома и практически перестал садиться за руль. А его жена, наоборот, получила права, чтобы было удобнее возить детей на кружки. Но пользоваться машиной она сможет, только если вписать ее в полис ОСАГО. Рассказываем, какие изменения разрешается вносить в страховку, а в каких случаях придется оформить новый полис.
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Если резидент РФ заключил договор с иностранной компанией, то не совсем понятно: как выплачивать ему зарплату. Разбираемся, можно ли проводить выплаты на иностранный счет.
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Документы
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Подробнее о документе мы писали в новости Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против
Правительство РФ: Постановление № 220 от 25.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Кабмин определил пять критериев для особого проведения общих собраний акционеров
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7617 от 29.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Первоначальную стоимость НМА можно завышать в два раза, если это российское ПО
Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Апелляционное определение № 33-1535/2018 от 27.03.2018
Верховный Суд Республики Хакасия: Определение № 33-10512011 от 12.05.2011
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/130634 от 24.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/128199 от 19.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года срок владения для НДФЛ при перепланировке квартир считают по-новому
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/123123 от 06.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/120763 от 02.12.2024
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