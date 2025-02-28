Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5835. Какие налоги надо уплатить 28 февраля: проверьте по списку

Сегодня – очередной крайний срок уплаты налогов. В том числе тех, по которым сдано ЕНП-уведомление по сроку 25.02.

Не забудьте уплатить налоги — сегодня очередной срок. Проверьте себя по списку.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

С февраля 2025 изменились форма и формат справки о сальдо ЕНС.

1 марта 2025 года вступает в силу закон, который обяжет московских таксистов проходить тестирование на знание города.

Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.

ФНС: пункты выдачи заказов включат в перечень налога на имущество по кадастровой стоимости.

Выплаты председателю совета МКД теперь не облагаются взносами.

Участие в госзакупках: налоговые и бухгалтерские аспекты рассмотрели в статье.

Минфин: ИП на УСН не платит НДС за передачу недвижимости в свой личный фонд.

С 2025 года изменился порядок учета в расходах фиксированных взносов ИП при УСН «доходы минус расходы». Теперь факт уплаты взносов роли не играет.

❗Научим работать со всеми ФСБУ разом!

Напоминаем, что в 2025 году действуют уже 8 ФСБУ, по планам должны вступить еще 2 стандарта, но они находятся в проекте. Разобраться в действующих и новых стандартах вы можете на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 7 900 рублей. Старт нового потока 1 марта.

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Разборы законов

Новые ФСБУ: что проверить перед годовой отчетностью. Конспект вебинара с видео

Чтобы годовая бухгалтерская отчетность была полная, правильная, достоверная и не принесла претензий от собственников, прочих заинтересованных лиц, аудиторов, обязательно нужно проверить, все ли вы верно учли, нет ли несоответствий с ФСБУ. Разбираем, на что обратить внимание.

Что делать, если экспорт не подтвержден в установленный срок

Чтобы использовать нулевую ставку по НДС, необходимо подтвердить экспорт в течение 180 дней. Разбираемся, как это сделать и что будет, если своевременно его не подтвердить.

Подготовка к аудиторской проверке – 2025. Мини-курс

Аудиторская проверка не всегда проводится только тогда, когда обязывает закон. Иногда руководитель или учредители могут инициировать проверку по собственной инициативе. Поэтому каждый бухгалтер должен представлять, что проверяют аудиторы, и как подготовить свой участок к их приходу.

Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям

Срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений, заключенные до 13 декабря 2024 года, следует считать бессрочными, но не все. Некоторые придется приводить в соответствие с ТК.

Когда налоговые органы должны возмещать судебные издержки налогоплательщиков

Если действия (бездействие) налоговых органов было незаконным и повлекло за собой убытки, то налогоплательщик вправе потребовать их возмещения в судебном порядке. Проанализировали практику и рассказываем об условиях, при которых получится добиться выплаты от ИФНС.

💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы

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Планы ФНС России на 2025 год

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В НК введено понятие счета цифрового рубля: что это означает для бизнеса

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Что можно изменить в полисе ОСАГО и как это сделать

Александр нашел работу недалеко от дома и практически перестал садиться за руль. А его жена, наоборот, получила права, чтобы было удобнее возить детей на кружки. Но пользоваться машиной она сможет, только если вписать ее в полис ОСАГО. Рассказываем, какие изменения разрешается вносить в страховку, а в каких случаях придется оформить новый полис.

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Можно ли выплачивать зарплату за работу в РФ валютному нерезиденту на иностранный счет

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/142 от 09.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Управляющие компании просят освободить их от НДС. Но Минфин против

Правительство РФ: Постановление № 220 от 25.02.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Кабмин определил пять критериев для особого проведения общих собраний акционеров

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/7617 от 29.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Первоначальную стоимость НМА можно завышать в два раза, если это российское ПО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Апелляционное определение № 33-1535/2018 от 27.03.2018

Верховный Суд Республики Хакасия: Определение № 33-10512011 от 12.05.2011

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/130634 от 24.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/128199 от 19.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости С 2024 года срок владения для НДФЛ при перепланировке квартир считают по-новому

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/123123 от 06.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/120763 от 02.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5807 от 24.01.2025

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РАССЫЛКА 629 344 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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