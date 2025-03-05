Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5838. Регистрация на массовый адрес станет законной уже через 10 дней

С 14.03.2025 компании, зарегистрированные на один адрес, могут не опасаться внеплановых проверок из-за «массовости» локации.

Минюст утвердил изменения, исключающие совпадение адреса с 5+ юрлицами как основание для контроля достоверности данных ЕГРЮЛ.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Пока у работодателей есть три способа уведомить военкомат о новом сотруднике.

СФР массово направляет компаниям и ИП требования об уплате пеней в размере даже менее 1 рубля.

Законопроект: за оплату путевок в детские лагеря будет можно получить налоговый вычет.

Какой штраф грозит за опоздание со сдачей бухотчетности за 2024 год: смотрите в таблице.

Налоговики проверят бизнес на УСН на предмет фиктивной миграции.

Как рассчитать налог на доходы физических лиц в 2025 году, узнаете из статьи.

Власти снова запретили самозанятым уменьшать налог на четыре вида расходов.

Не позднее 25 марта организации должны сдать декларацию по УСН.

Все основные изменения с марта для бухгалтера: собрали полный обзор.

Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Реестр МСП: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Мини-курс

Чтобы максимально просто и быстро получать различные льготы от государства, малому и среднему бизнесу важно следить за реестром МСП. Подробности в мини-курсе.

Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка

При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.

В каких случаях нужно отправить в СФР опись АДВ-6-1 и как ее заполнить. Мини-курс

За пару минут в мини-курсе расскажем, когда нужно отправлять опись АДВ-6-1 и как ее оформить.

Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому

Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.

Новости

1 Мосбиржа сообщила, когда запустит полноценные торги по выходным

2 Малый бизнес в Крыму и приграничных регионах получит больше 12 млрд рублей

3 Переоформление собственности на квартиру с совместной на долевую не прерывает срок владения для НДФЛ

4 Все основные изменения с марта для бухгалтера: обзор

5 Компании с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость

6 До 25 марта организации должны сдать декларацию по УСН

7 Семья не будет платить НДФЛ с продажи старой квартиры, если вовремя успеет рассчитаться с застройщиком за новую

8 Выплаты сотруднику за использование личного имущества для рабочих целей закрепят в ТК РФ

9 🔩 Чтобы не платить НДФЛ за сдачу металлолома, вы должны доказать, что владели этим металлом много лет

10 Предприниматели просят упростить получение лицензий

11 ФСБУ «Аренда»: когда 11-месячные договоры требуют начислений

12 Под проверку попадут на 40% больше гостиниц и ресторанов

13 Бизнес по обработке металлов может применять тариф взносов 7,6%

14 🙅 Больше 90% установили максимальный уровень самозапрета на кредиты

15 Читатели «Клерка» получат бонусы на продвижение от Авито

16 💳 Клиенты ВТБ смогут снять блокировку приложения картой

17 Мастер-класс от эксперта: как заполнить декларацию по НДС в 1С

18 Правительство вводит ежемесячные проверки работодателей-должников

19 Аудиторы вернули в бюджет рекордные 149 млрд рублей

20 При импорте авто из стран ЕАЭС в утильсбор включают все недоплаченные налоги

21 В АИС «Налог-3» теперь оценивают и ИП

22 Кабмин не продлил мораторий на проверки IT-бизнеса

23 Весенняя акция к 8 Марта! Онлайн-курсы по 4 200 рублей

24 ❌ Минфин снова запретил самозанятым уменьшать НПД на четыре вида расходов

25 Госкомпании потратили рекордную сумму на закупках у малого бизнеса

26 Регистрация на один адрес с пятью компаниями станет законной: новые правила ЕГРЮЛ

27 Региональные УФНС проверят бизнес на УСН на предмет фиктивной миграции

28 Какой штраф грозит за опоздание со сдачей бухотчетности

29 За оплату путевок в детские лагеря будет можно получить налоговый вычет

30 💌 СФР шлет требования на копеечные пени

31 Минцифры: прямой ущерб от действий киберпреступников составил 160 млрд рублей

32 Пока есть три способа уведомить военкомат о новом сотруднике

33 В алкомаркетах начнутся выездные обследования по новым критериям

34 🍅🍆 ФНС объяснила, может ли самозанятый торговать овощами со своего участка

35 Продажа квартиры по ДДУ: с какого момента считать 5 лет для освобождения от НДФЛ

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5837. ФНС напомнила порядок предоставления отсрочки и рассрочки по налогам

От суммы отсрочки или рассрочки по налогам зависит место подачи заявления.

Возврат от покупателя: как оформить вручную в 1С, если нет сальдо по 76АВ

Если покупатель возвращает товар, а деньги остаются на счете, то необходимо скорректировать операцию в 1С. Разбираемся, как это сделать и нужно ли формировать счет-фактуру на аванс.

Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных

Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.

Как упрощенцу правильно определить дату превышения лимита по НДС на маркетплейсе

Если упрощенец занимается торговлей на маркетплейсе и превышает лимит в 60 млн руб., то непонятно: с какого момента он становится плательщиком НДС. Разбираемся, как верно определить дату в соответствии с отчетом о реализации.

Деньги есть, а роста нет? Почему хаос в финансах убивает масштабирование бизнеса

Представьте две компании с одинаковым оборотом — 500 миллионов рублей в год. Одна через год вырастет до 800 миллионов, вторая окажется в кассовом разрыве и начнет лихорадочно искать финансирование. Одна будет привлекать инвестиции и усиливать команду, а вторая застрянет в операционной рутине и начнет терять контроль над расходами.

Как селлеру на НДС отправить УПД по выкупленному товару, чтобы избежать штрафов от WB

Селлеры, работающие с НДС, должны отправлять маркетплейсу Вайлдберриз УПД на тот товар, который выкуплен для продажи за границу. Если не соблюдать это требование, то на селлера может быть наложен штраф в размере 20% от стоимости выкупленных товаров.

Как выставить счет-фактуру на аванс по аренде

Если арендатор вносит предоплату по аренде, то организации необходимо выставить счет-фактуру на аванс. Разбираемся с порядком выставления документа и с нюансами определения аванса.

Как благодаря электронной подписи собственник остался без квартиры. Что нужно знать, чтобы этого не допустить

Если в ЕГРН не будет внесена соответствующая запись по итогам государственной регистрации в Росреестре, то сделка с недвижимостью не считается исполненной окончательно. И в этом случае право собственности еще не переходит к покупателю или одаряемому.

Детей освободили от НДФЛ с продажи квартиры, которую семья купила за маткапитал

Теперь при продаже квартиры, при покупке которой использовали маткапиал, не надо платить НДФЛ за детские доли.

Зачем малому и среднему бизнесу нужно уходить с зарубежного ПО — и лучше сегодня

Несмотря на государственные инициативы по импортозамещению и активное развитие российского ПО, многие компании, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, пока не спешат полностью переходить на отечественные ИТ-решения.

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ФНС дала рекомендации по выдаче чеков и применению ККТ в общепите с 1 марта 2025 года

Документы

Правительство Луганской Народной Республики: Постановление № 110/24 от 17.05.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ККТ в новых регионах: сроки перехода, регистрация, вычет, требования к чекам

Роструд: Письмо № ПГ/01459-6-1 от 20.02.2025

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-602 от 07.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/143 от 09.01.2025

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1107@ от 06.02.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Детей освободили от НДФЛ с продажи квартиры, которую семья купила за маткапитал

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14727@ от 27.12.2024

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14759@ от 28.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС обновила контрольные соотношения для деклараций по УСН

Правительство РФ: Постановление № 219 от 25.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72448 от 02.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/78518 от 14.10.2019

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Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

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