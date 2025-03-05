Утренний бухгалтер № 5838. Регистрация на массовый адрес станет законной уже через 10 дней

Минюст утвердил изменения, исключающие совпадение адреса с 5+ юрлицами как основание для контроля достоверности данных ЕГРЮЛ.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Пока у работодателей есть три способа уведомить военкомат о новом сотруднике.
СФР массово направляет компаниям и ИП требования об уплате пеней в размере даже менее 1 рубля.
Законопроект: за оплату путевок в детские лагеря будет можно получить налоговый вычет.
Какой штраф грозит за опоздание со сдачей бухотчетности за 2024 год: смотрите в таблице.
Налоговики проверят бизнес на УСН на предмет фиктивной миграции.
Как рассчитать налог на доходы физических лиц в 2025 году, узнаете из статьи.
Власти снова запретили самозанятым уменьшать налог на четыре вида расходов.
Не позднее 25 марта организации должны сдать декларацию по УСН.
Все основные изменения с марта для бухгалтера: собрали полный обзор.
Разборы законов
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Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Чтобы максимально просто и быстро получать различные льготы от государства, малому и среднему бизнесу важно следить за реестром МСП. Подробности в мини-курсе.
— Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка
При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.
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5 Компании с обособками при делении налога на прибыль не учитывают капвложения в арендованную недвижимость
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34 🍅🍆 ФНС объяснила, может ли самозанятый торговать овощами со своего участка
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Мероприятия
Мастер – класс. Заполняем декларацию по УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 6 марта, четверг
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Дата проведения: 6 марта, четверг
Статьи
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Если покупатель возвращает товар, а деньги остаются на счете, то необходимо скорректировать операцию в 1С. Разбираемся, как это сделать и нужно ли формировать счет-фактуру на аванс.
— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных
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— Деньги есть, а роста нет? Почему хаос в финансах убивает масштабирование бизнеса
Представьте две компании с одинаковым оборотом — 500 миллионов рублей в год. Одна через год вырастет до 800 миллионов, вторая окажется в кассовом разрыве и начнет лихорадочно искать финансирование. Одна будет привлекать инвестиции и усиливать команду, а вторая застрянет в операционной рутине и начнет терять контроль над расходами.
— Как селлеру на НДС отправить УПД по выкупленному товару, чтобы избежать штрафов от WB
Селлеры, работающие с НДС, должны отправлять маркетплейсу Вайлдберриз УПД на тот товар, который выкуплен для продажи за границу. Если не соблюдать это требование, то на селлера может быть наложен штраф в размере 20% от стоимости выкупленных товаров.
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Если арендатор вносит предоплату по аренде, то организации необходимо выставить счет-фактуру на аванс. Разбираемся с порядком выставления документа и с нюансами определения аванса.
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Документы
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Подробнее о документе мы писали в новости ККТ в новых регионах: сроки перехода, регистрация, вычет, требования к чекам
Роструд: Письмо № ПГ/01459-6-1 от 20.02.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-602 от 07.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/143 от 09.01.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1107@ от 06.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Детей освободили от НДФЛ с продажи квартиры, которую семья купила за маткапитал
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14727@ от 27.12.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14759@ от 28.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС обновила контрольные соотношения для деклараций по УСН
Правительство РФ: Постановление № 219 от 25.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72448 от 02.08.2024
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