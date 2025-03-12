Обзоры для бухгалтера

Запретят рекламу тарологов, астрологов и магов. ♋«Ночной бухгалтер» № 1889

Шарлатаны и мошенники, которые ведут эзотерическую деятельность, не смогут рекламировать свои услуги.

Сегодня в выпуске:

  • Законопроект: реклама эзотерических услуг попадет под запрет.

  • Непостоянный Минфин: мнение по взносам для управдомов поменялось.

  • Повторного имущественного вычета не будет.

  • Самозапрет на кредиты стал поводом для мошенничества.

  • Полезные ссылки для бухгалтера.

  • После самозапрета на кредиты эту функцию хотят ввести для маркетплейсов.

  • Мем дня.

Ведьмы и тарологи обойдутся без рекламы

Депутаты подготовили законопроект, по которому запрещается реклама услуг:

  • алхимика;

  • астролога;

  • биоэнергетического терапевта;

  • ведьмы;

  • духовного наставника (гуру);

  • мага;

  • медиума,

  • нумеролога;

  • таролога;

  • хироманта;

  • и т.д.

Автор проекта – депутат Госдумы Нина Останина.

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Пенсионерок-активисток оставили в покое

Много лет Минфин настаивал на том, что вознаграждение старшим по дому облагается страховыми взносами. Причина: у них есть трудовой договор с жильцами, даже если все участники этого взаимодействия уверены, что никакого договора нет.

В 2024 году эту норму закрепили в НК, а в 2025 году – уточнили ее. И после уточнения Минфин продолжал утверждать, что взносы есть.

Но неожиданно мнение ведомства поменялось. Теперь так: нет договора = нет взносов. А тот факт, что договора нет, Минфин больше не отвергает.

История этой эпопеи – здесь.

Второй раз не получится

По жилью, приобретенному до 01.01.2014, имущественный налоговый вычет по НДФЛ действовал только для одного объекта. Потом правила поменялись и объектов может быть несколько, а ограничение только по сумме: 2 млн рублей.

Люди надеются, что по новым правилам дополучат вычет, но Минфин против. Если первая квартира была куплена до 2014 год и вычет по ней получен, о дальнейшем вычете – забудьте.

Об этой проблеме и разъяснениях Минфина на этот счет – здесь.

Избегающих кредитов атакуют мошенники

Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях. Людям говорят, что самозапрет установлен неверно и предлагают это исправить, перейдя по фишинговой ссылке.

После этого мошенники могут снять самозапрет, оформить кредит и забрать деньги.

Будьте бдительны!

Полезные ссылки для бухгалтера

Нет онлайн-шопингу

Чтобы пользователи маркетплейсов не тратили много денег на импульсивные покупки, власти хотят ввести самозапрет на онлайн-заказы.

Для начала хотят провести такой эксперимент.

Мем дня

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Ваша делает покупки на маркетплейсах и не собирается себе запрещать это редакция

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