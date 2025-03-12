Запретят рекламу тарологов, астрологов и магов. ♋«Ночной бухгалтер» № 1889

Сегодня в выпуске:
Законопроект: реклама эзотерических услуг попадет под запрет.
Непостоянный Минфин: мнение по взносам для управдомов поменялось.
Повторного имущественного вычета не будет.
Самозапрет на кредиты стал поводом для мошенничества.
Полезные ссылки для бухгалтера.
После самозапрета на кредиты эту функцию хотят ввести для маркетплейсов.
Мем дня.
Ведьмы и тарологи обойдутся без рекламы
Депутаты подготовили законопроект, по которому запрещается реклама услуг:
алхимика;
астролога;
биоэнергетического терапевта;
ведьмы;
духовного наставника (гуру);
мага;
медиума,
нумеролога;
таролога;
хироманта;
и т.д.
Автор проекта – депутат Госдумы Нина Останина.
Новый онлайн-курс по воинскому учету специально к весеннему призыву!
Наступила весна, а значит, не за горами весенний призыв. Чтобы вы вели воинский учет в 2025 году без стресса и ошибок, мы записали новый практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП».
В программе курса самая актуальная информация, а также подробные инструкции по ведению учета непосредственно в 1С.
После обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.
Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 5 900 рублей вместо
9 900 рублей.
Пенсионерок-активисток оставили в покое
Много лет Минфин настаивал на том, что вознаграждение старшим по дому облагается страховыми взносами. Причина: у них есть трудовой договор с жильцами, даже если все участники этого взаимодействия уверены, что никакого договора нет.
В 2024 году эту норму закрепили в НК, а в 2025 году – уточнили ее. И после уточнения Минфин продолжал утверждать, что взносы есть.
Но неожиданно мнение ведомства поменялось. Теперь так: нет договора = нет взносов. А тот факт, что договора нет, Минфин больше не отвергает.
История этой эпопеи – здесь.
Второй раз не получится
По жилью, приобретенному до 01.01.2014, имущественный налоговый вычет по НДФЛ действовал только для одного объекта. Потом правила поменялись и объектов может быть несколько, а ограничение только по сумме: 2 млн рублей.
Люди надеются, что по новым правилам дополучат вычет, но Минфин против. Если первая квартира была куплена до 2014 год и вычет по ней получен, о дальнейшем вычете – забудьте.
Об этой проблеме и разъяснениях Минфина на этот счет – здесь.
Избегающих кредитов атакуют мошенники
Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях. Людям говорят, что самозапрет установлен неверно и предлагают это исправить, перейдя по фишинговой ссылке.
После этого мошенники могут снять самозапрет, оформить кредит и забрать деньги.
Будьте бдительны!
Полезные ссылки для бухгалтера
Нет онлайн-шопингу
Чтобы пользователи маркетплейсов не тратили много денег на импульсивные покупки, власти хотят ввести самозапрет на онлайн-заказы.
Для начала хотят провести такой эксперимент.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1889 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша делает покупки на маркетплейсах и не собирается себе запрещать это редакция
Начать дискуссию