Запретят рекламу тарологов, астрологов и магов. ♋«Ночной бухгалтер» № 1889

Наступила весна, а значит, не за горами весенний призыв. Чтобы вы вели воинский учет в 2025 году без стресса и ошибок, мы записали новый практический онлайн-курс «Воинский учет в 1С:ЗУП».

В программе курса самая актуальная информация, а также подробные инструкции по ведению учета непосредственно в 1С.

После обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.