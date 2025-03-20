Утренний бухгалтер № 5849. Больничный и командировка в один день — лучше уточниться с СФР

Обсуждают бухгалтеры: сотрудник в день закрытия больничного отправился в командировку, как отразить этот день в табеле и правильно рассчитать зарплату.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С 1 июня 2025 года может заработать механизм зачета налоговых долгов за счет возмещения ущерба от налоговых преступлений.
Сегодня истекает срок сдачи уведомлений для освобождения от НДС и декларации по косвенным налогам.
Тут собрана вся информация для бухгалтеров, которые работают на аутсорсе: поиск платежеспособных клиентов, составление продающего оффера и др.
Обсуждения: на фиксированные взносы за 2022 год можно уменьшить налог по УСН за 2024 год.
Накопленные дни основного отпуска нельзя компенсировать деньгами, но выход есть.
Фрилансеры или инхаус сотрудники: что выбрать бизнесу в 2025, узнаете из статьи.
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Разборы законов
— Нужен ли медосмотр сотруднику, использующему служебный автомобиль
Ответить на этот вопрос надо правильно, в противном случае фирме следует быть готовым к существенным тратам: допуск к исполнению обязанностей без обязательного медосмотра может «стоить» до 130 тыс. руб. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП). Разбираемся.
— Зачем ИП нужна учетная политика. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем, для чего нужна учетная политика ИП, что в ней нужно зафиксировать и как она должна утверждаться.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2025 года
В марте 2025 года бухгалтеры уже сдали одно ЕНП-уведомление на НДФЛ. До 25.03 надо сдать еще одно.
— Какой баланс должны сдавать малые предприятия за 2024 год. Мини-курс
По каким критериям субъекты МСП относят к малым предприятиям, кому разрешено сдавать упрощенный баланс и какую форму отчетности за 2024 год использовать, разбираем в мини-курсе.
— Можно ли ламинировать документы по закону
Самостоятельное ламинирование — самый простой и надежный способ обеспечить сохранность документа и читаемость его текста надолго. Но почему тогда, например, при выдаче свидетельства о рождении или справки об инвалидности всегда предупреждают: не ламинируйте! Разбираем, что за это будет.
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Мероприятия
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Документы
ФНС РФ: Письмо № Д-4-18/8@ от 14.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/21493 от 03.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-06/19278 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/18980 от 27.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/18753 от 26.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/18312 от 25.02.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2332@ от 05.03.2025
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/2077@ от 28.02.2025
ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-15/1121@ от 24.01.2014
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