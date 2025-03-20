Утренний бухгалтер № 5849. Больничный и командировка в один день — лучше уточниться с СФР

Обсуждают бухгалтеры: сотрудник в день закрытия больничного отправился в командировку, как отразить этот день в табеле и правильно рассчитать зарплату.

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С 1 июня 2025 года может заработать механизм зачета налоговых долгов за счет возмещения ущерба от налоговых преступлений.

Сегодня истекает срок сдачи уведомлений для освобождения от НДС и декларации по косвенным налогам.

Тут собрана вся информация для бухгалтеров, которые работают на аутсорсе: поиск платежеспособных клиентов, составление продающего оффера и др.

Обсуждения: на фиксированные взносы за 2022 год можно уменьшить налог по УСН за 2024 год.

Накопленные дни основного отпуска нельзя компенсировать деньгами, но выход есть.

Фрилансеры или инхаус сотрудники: что выбрать бизнесу в 2025, узнаете из статьи.

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