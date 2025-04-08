Утренний бухгалтер № 5862. Изменения в декларации по налогу на прибыль: список

Начиная с первого квартала 2025 года, декларацию по налогу на прибыль необходимо представлять по новой форме. Привели полный список изменений в форме.

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