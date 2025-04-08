Утренний бухгалтер № 5862. Изменения в декларации по налогу на прибыль: список

Начиная с первого квартала 2025 года, декларацию по налогу на прибыль необходимо представлять по новой форме. Привели полный список изменений в форме.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Минфин: если размер доли в ООО менялся, при продаже срок владения по каждой части считают отдельно..
Антирекорд: юристы жалуются на сложные языковые конструкции в налоговых законах.
За 1 квартал 2025 года форма РСВ – новая. Для нее есть контрольные соотношения, но на днях в них внесли изменения.
Законопроект: срок давности за непредставление отчетов в Росстат хотят увеличить до 2 лет.
Какие сложности возникают при переходе на МСФО (IFRS) 17, узнаете из статьи.
Роструд: при увольнении не всегда можно взыскать с сотрудника отпускные за перегулянный отпуск.
Новый закон: продавцы смогут оказывать дополнительные услуги и продавать сопутствующие товары только после письменного согласия клиента.
⚡Разберитесь с УСН!
Как получить налоговые льготы, правильно заполнить первую декларацию по НДС, уплачивать за сотрудников страховые взносы и удерживать НДФЛ, расскажем на новом онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С».
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% всего за 4 200 руб.
Разборы законов
— Какие отчеты нужно подавать в службу занятости: отчет о вакансиях и о квотах по инвалидам
С 1 сентября 2024 года компании и ИП с работниками сдают в службу занятости семь отчетов. Но чаще всего кадровики подают два отчета: о вакансиях и о квотах по инвалидам.
— Возникает ли обособленное подразделение при удаленной работе
На первый взгляд — да: на расстоянии от головного офиса есть рабочее место, значит, надо ставить на учет как обособленное подразделение. Но так ли это? Разбираем детали.
Госпошлина — это сбор, взимаемый с лиц, которые обратились за совершением определенных, юридически значимых действий (ст. 333.16 НК). В некоторых случаях, если было уплачено больше, или «оплаченное» действие было не совершено, можно госпошлину вернуть.
— Должен ли работодатель выплачивать компенсацию за задержку зарплаты по вине банка
В общем порядке — должен, и если задержка произошла просто по вине банка, и даже если у банка отозвали лицензию. Разбираем детали.
— Отчетность за I квартал компаний и ИП: сроки и новые формы. Конспект вебинара с видео
Разбираем все тонкости подготовки отчетности для компаний и ИП за 1 квартал. Рассмотрим изменения в декларациях по налогу на прибыль и НДС, отчетность по работникам и об операциях с прослеживаемыми товарами. Собрали ответы на самые острые вопросы по будущей отчетности.
Новости
1 СПБ Биржа добавила 15 ценных бумаг для торговли утром и в выходные
2 Скрыть госномер авто больше не получится: Госдума готовит запрет продажи таких устройств
3 Назван средний чек самозанятых в Москве
4 Власти готовят расширение применения форвардных контрактов
5 Если размер доли в ООО менялся, при продаже срок владения по каждой части считают отдельно
6 ОСАГО теперь можно оформить на 24 часа
7 Россияне нарастили сбережения в банках более чем на 3%
8 Корпоративные выплаты на детей до 1 млн рублей освободят от НДФЛ
9 Блогеры подняли цены на рекламу в запрещенных соцсетях на 20-50%
10 Что изменилось в декларации по налогу на прибыль
11 Инструкция от эксперта по трудовым отношениям: как рассчитать и уволить сотрудника
12 Число КИК сократилось впервые за восемь лет
13 Юристы жалуются на сложные языковые конструкции в налоговых законах
14 Уточнили контрольные соотношения для новой формы РСВ
15 ФНС напоминает: декларацию по НДС нужно сдать до 25 апреля
16 Центробанк запустил акцию по обмену мелочи на бумажные деньги
17 Подрабатывать на майских праздниках будут 23% россиян
18 👀 СМИ «Клерк» ищет крутого новостника-бухгалтера!
19 Минфин перестанет начислять работодателям пени по страховым взносам за мобилизованных
20 Совместитель не обязан подтверждать отсутствие у него третьей работы
21 Срок давности за непредставление отчетов в Росстат хотят увеличить до 2 лет
22 Промышленники хотят освободить от НДС операции с рудами и другими продуктами, где есть драгметаллы
23 Путин подписал закон о запрете навязывать допуслуги
24 Выдачи ипотеки упали почти на 44%
25 При увольнении не всегда можно взыскать с сотрудника отпускные за перегулянный отпуск
26 💢 Телеграм-канал с премиальной поддержкой от «Клерка»
27 Россия и Беларусь создадут маркетплейс для экспорта ювелирки
28 Какой налог должен платить ИП при продаже квартиры
Мероприятия
КИС без границ: как эффективно управлять МЧД в корпоративной системе компании по API
Дата проведения: 8 апреля, вторник
Алгоритм приема на работу в 2025 году
Дата проведения: 8 апреля, вторник
Полный контроль: как эффективно вести учет в позаказном производстве
Дата проведения: 9 апреля, среда
Субсидиарная ответственность органов управления в 2025 году — способы защиты контролирующих лиц
Дата проведения: 10 апреля, четверг
Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС
Дата проведения: 10 апреля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5861. Выплаты на детей от работодателей могут освободить от НДФЛ
Минфин подготовил изменения в НК.
— Сколько лет придется работать,чтобы заработать хоть на какую-нибудь пенсию
Основной вид пенсии, который положен мужчинам и женщинам по достижению общего пенсионного возраста, 65 и 60 лет, это страховая пенсия по старости. Исключения из этого правила существуют, но мы сегодня на них останавливаться не будем.
— Ушли не попрощавшись: из каких сфер сегодня происходит отток кадров, и как это предотвратить
Проблема оттока квалифицированных кадров становится одним из ключевых вызовов для российского рынка труда. Согласно данным Росстата, за последние несколько лет наблюдается тревожная тенденция: все больше профессионалов меняют не только место работы, но и сферу деятельности.
— Как турагенту оформить кассовый чек с указанием принципала
Если турагент выступает посредником между туроператором и клиентом, то и чеки нужно выставлять с признаком агента. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму
Если организация продает товары в ЕАЭС на маркетплейсе, то в некоторых случаях ей нужно подавать статистическую форму в ФТС.
— Как ИП на УСН «Доходы» уменьшить аванс по налогу за 1 квартал
ИП на УСН вправе уменьшать налог на сумму страховых взносов. Разбираемся, какие платежи можно учесть для уменьшения аванса за 1 квартал.
— Супруги покупают квартиру: как получить вычет по НДФЛ
Получить вычет по НДФЛ при покупке квартиры в браке может как жена, так и муж. Разбираемся, как его получить.
Блоги компаний
Как мы превращаем мусор в полезный продукт: история бренда Тесера
Сложности в переходе на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
🚀 Взлетаем с новой акцией на онлайн-курсы «Клерка»!
Интернет-эквайринг для бизнеса: 5 инсайдов, которые увеличат вашу прибыль в 2025 году
Как бухгалтер может помочь бизнесу получить государственные деньги в 2025 году (на личном опыте и опыте моих учеников)
Какие меры господдержки доступны бизнесу в Москве 2025
Может ли бизнес работать без бухгалтера: риски и последствия
Самозапрет на кредиты: как мошенники могут использовать новый закон о самозапрете на получение кредитов
Консультации
Самортизированный автомобиль до 2022г
Отчет о финансовых результатах на УСН Доходы
Сдали БО (упрощённая)за 2024 год, нашли ошибку.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Пушкино, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
⚡️Московская биржа объявила дивиденды за 2024 год!
Банкротство организаций и положение главбухов
Отстал от рынка на 90%. Инвестировал 10 лет только в акции Газпрома и ВТБ — что из этого вышло?
Детские пособия и специфика их расчета в современной системе бухгалтерского учёта Российской Федерации
💥Обзор новостей: число КИК снизилось, работники начнут увольняться из принципа, более 28% населения России — пенсионеры
🩸Трамп сделает Китай снова великим? Обвал нефти и «инфляционное болото». Как это отразится на российской экономике и что делать инвесторам?
2025 год: Главные изменения для самозанятых
Налогообложение доходов от майнинга криптовалюты
Почему важно дробить задачи и быстро получать обратную связь?
Большой палец вверх может заменить согласие в договоре
👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (31 марта-6 апреля 2025): топ-10
Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле. Выбирайте и смотрите!
Гайд: нарушения, с которыми вы живете каждый день (и за которые могут спросить в любой момент)
Как бухгалтерия стала ядерной физикой: районные коэффициенты, ПБУ 18 и лунтики из Минфина
Льготы при оплате пошлины по доверенности, дробление инвест паев, обложение Никоретте в обзоре
Как на практике применять трехлетнюю льготу ЛДВ
ФНС снова проверяет сотрудничество с самозанятыми: бизнес вызывают на МВК
Документы
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д08и-6262 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/10743 от 07.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/130241 от 23.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Какой налог должен платить ИП при продаже квартиры
Минтруд РФ: Письмо № 16-5/10/В-2811 от 09.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/6838 от 03.02.2021
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-11875/2024 от 27.05.2024
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-29742/2024 от 28.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/130289 от 23.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/131103 от 25.12.2024
Последние темы форума
— Декларация 3-НДФЛ по ИП за 2020 год
— Пониженный тариф страховых взносов у СОНКО
— Устроила сотрудников ИП усн 6% Не пойму по взносам
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию