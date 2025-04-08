ЦОК ОК УСН 07.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5862. Изменения в декларации по налогу на прибыль: список

УФНС перечислило изменения, которые внесены в декларацию.

Начиная с первого квартала 2025 года, декларацию по налогу на прибыль необходимо представлять по новой форме. Привели полный список изменений в форме.

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Утренний бухгалтер

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Документы

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д08и-6262 от 28.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/10743 от 07.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/130241 от 23.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Какой налог должен платить ИП при продаже квартиры

Минтруд РФ: Письмо № 16-5/10/В-2811 от 09.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/6838 от 03.02.2021

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-11875/2024 от 27.05.2024

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-29742/2024 от 28.11.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/130289 от 23.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/131103 от 25.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/2122 от 15.01.2025

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Вам подарок за подписку!

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