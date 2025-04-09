Утренний бухгалтер № 5863. Работник должен сообщить о жизненной ситуации, влияющей на стандартный вычет

Минфин: сотрудник обязан проинформировать работодателя об изменении оснований для получения стандартного вычета.

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ФНС: повторная постановка на учет в качестве самозанятого невозможна при наличии любых налоговых долгов.

Роструд: по выходу на пенсию можно уволиться только один раз в жизни.

Центробанк считает, что не высокие ключевые ставки «съедают» зарплаты и пенсии, а инфляция, с которой нужно бороться.

Сколько денег теряет бизнес, если не использует контент-маркетинг, узнаете из статьи.

Новый закон: подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным.

Роструд: совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании.

Расчеты по корпоративным картам: читате памятку для бизнеса по бухгалтерскому и налоговому учету.

Миронов: бизнесу, который ничего не производит, нужно повысить отчисления в бюджет.

Социальные пенсии в 2026 году могут увеличиться на 1 633 рубля.

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