ЦОК ОК УСН 07.04 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5863. Работник должен сообщить о жизненной ситуации, влияющей на стандартный вычет

Для стандартного налогового вычета по НДФЛ нужны документы. А заявление теперь не нужно.

Минфин: сотрудник обязан проинформировать работодателя об изменении оснований для получения стандартного вычета.

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

ФНС: повторная постановка на учет в качестве самозанятого невозможна при наличии любых налоговых долгов.

Роструд: по выходу на пенсию можно уволиться только один раз в жизни.

Центробанк считает, что не высокие ключевые ставки «съедают» зарплаты и пенсии, а инфляция, с которой нужно бороться.

Сколько денег теряет бизнес, если не использует контент-маркетинг, узнаете из статьи.

Новый закон: подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным.

Роструд: совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании.

Расчеты по корпоративным картам: читате памятку для бизнеса по бухгалтерскому и налоговому учету.

Миронов: бизнесу, который ничего не производит, нужно повысить отчисления в бюджет.

Социальные пенсии в 2026 году могут увеличиться на 1 633 рубля.

Совет от редакции: за что в 2025 могут привлечь к субсидиарной ответственности и как минимизировать риски? Узнаете на бесплатном вебинаре 10 апреля в 10:00 мск. Записаться.

Разборы законов

Единую упрощенную декларацию надо будет сдавать по новой форме: обзор изменений

Действующая форма единой упрощенной декларации (ЕУД) морально устарела. Поэтому будет новая форма.

Какие выплаты положены совместителю, если он досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком. Мини-курс

Если сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком на основной работе, но выходит на работу по совместительству, он может сохранить свое пособие.

Возникает ли обособленное подразделение при удаленной работе

На первый взгляд — да: на расстоянии от головного офиса есть рабочее место, значит, надо ставить на учет как обособленное подразделение. Но так ли это? Разбираем детали.

Какие отчеты нужно подавать в службу занятости: отчет о вакансиях и о квотах по инвалидам

С 1 сентября 2024 года компании и ИП с работниками сдают в службу занятости семь отчетов. Но чаще всего кадровики подают два отчета: о вакансиях и о квотах по инвалидам.

Можно ли вернуть госпошлину

Госпошлина — это сбор, взимаемый с лиц, которые обратились за совершением определенных, юридически значимых действий (ст. 333.16 НК). В некоторых случаях, если было уплачено больше, или «оплаченное» действие было не совершено, можно госпошлину вернуть.

💸Как вести учет ВЭД без ошибок в 2025 году?

Пройдите онлайн-курс «ВЭД: учет и налогообложение».

Получите знания и навыки для:

  • безошибочного проведения экспортных и импортных операций в самых разных ситуациях;

  • работы с внешнеэкономическими контрактами;

  • владения особенностями учета, уплаты налогов и расчетов с ФТС.

Мы обновили программу и добавили уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 77% за 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

Записаться

Новости

1 Сергей Миронов: бизнесу, который ничего не производит, нужно повысить отчисления в бюджет

2 IT-экспортерам могут дать отсрочку по налогу на прибыль

3 Минфин: резиденты ОЭЗ не попадают под ограничение на перенос убытков

4 Заполните форму 6-НДФЛ вместе с экспертом на новом мастер-классе

5 Право выбора компенсации за работу в выходной принадлежит работнику, а не работодателю

6 Отчетность за 1 квартал, должная осмотрительность, обеденный перерыв: экспертные разборы за неделю

7 По выходу на пенсию можно уволиться только один раз в жизни

8 Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных денег

9 Инструкция от эксперта по трудовым отношениям: как принять сотрудника на работу в 2025 году

10 Совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании

11 С 1 июля производство по делам об административных правонарушениях станет электронным + ЭДО

12 🎂 Рунету исполнился 31 год. И он растет быстрее мирового

13 За нарушение валютного законодательства возбудили на 72% больше дел

14 Как бухгалтеры ошибаются в ЕНП-уведомлениях

15 Подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным

16 ФНС опубликовала информацию о рыночных котировках криптовалют для майнеров

17 Набиуллина: если не повышать ключевую ставку, инфляция сильнее ударит по кошелькам россиян

18 Сотрудники должны оповестить бухгалтера об изменениях в их жизни, влияющих на стандартный вычет

19 Депутаты решат, как банки смогут открывать счета несовершеннолетним

20 В 2026 году хотят дополнительно индексировать пенсии, если зарплаты будут выше инфляции

21 Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру

22 Стоимость золотых резервов России побила исторический рекорд

23 Минфин: федеральный бюджет в марте сложился с профицитом

24 ❌ Даже если НПД оплачен, другие налоговые долги не позволят снова стать самозанятым

25 По итогам первого квартала каждый пятый сотрудник получил повышение

26 Налоговики заговорили про нарушения с НДС в контексте «создания чистой налоговой среды»

27 Накануне сдачи отчетности и оплаты налогов за 1 квартал запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы

28 Глава ЦБ: период высокой ключевой ставки не будет бесконечным

29 Вкладчики уплатили налог с процентного дохода на 111 млрд рублей

30 Федеральные автодороги не облагаются налогом на имущество

Совет от редакции: как вести учет операций с маркетплейсами в 1С, узнаете на бесплатном вебинаре 10 апреля в 11:00 мск. Разберем все: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС. Записаться.

Мероприятия

Статьи

Утренний бухгалтер № 5862. Изменения в декларации по налогу на прибыль: список

УФНС перечислило изменения, которые внесены в декларацию.

О чем надо себя спросить перед открытием первого бизнеса

Существует немало людей, которые хотят открыть собственное дело. Это происходит по разным причинам. Одни стремятся к независимости, не желая зависеть от начальства, вторые мечтают реализовать свои идеи, третьи надеются получить больше денег, чем на обычной работе.

Как селлеру на маркетплейсах заполнить и сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года

Если ваша выручка в 2024 году превысила 60 млн рублей, с 2025 года вы обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость сдавать декларацию по НДС.

Организация заказала у белорусской компании размещение в интернете: что будет с налогом на прибыль

При оплате услуг белорусской компании в интернете возникает множество вопросов. Прежде всего они касаются того, будет ли российская организация считаться агентом по налогу на прибыль.

Как уплачиваются авансы по налогу на прибыль при добровольном переходе с УСН на ОСНО

В п. 3 ст. 286 НК есть общее правило: если выручка организации за предыдущие 4 квартала в среднем превышает 15 млн руб., то организация должна уплачивать ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Разбираемся, можно ли применять это правило в случае перехода на ОСНО с 2025 года.

Почему в отчете о реализации по выкупу и в уведомлении указаны разные данные

Маркетплейсы составляют множество разных отчетов для продавцов. Выкуп отражается в двух документах: отчете о реализации и одноименном уведомлении. Разбираемся, что делать, если в документах указаны разные данные.

Как правильно отвечать на вопросы налоговой: рекомендации для самозанятых специалистов

Недавно один из наших самозанятых специалистов был приглашён в налоговую инспекцию для дачи пояснений в качестве свидетеля. По результатам допроса мы получили важные рекомендации, которыми хотим с вами поделиться.

Как на УСН с 5% НДС учитывать партнерские выплаты от Ozon

Если организация торгует на маркетплейсе и получает выплату по механикам лояльности партнеров, то нужно разобраться с учетом сумм в целях НДС.

Блоги компаний

Не рискуйте данными: как отправлять документы по email без угрозы утечек

Проблемы в делах контрагента — угроза для бизнеса: как узнать об этом первым

Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни

Интернет-эквайринг: виды, плюсы, кому подойдет

Расчеты по корпоративным картам: памятка для бизнеса по бухгалтерскому и налоговому учету

🚀 Взлетаем с новой акцией на онлайн-курсы «Клерка»!

Новые документы, бронь и штрафы: что поменяли в воинском учете

Все про фиксированные взносы ИП в 2025 году: расчет, сроки уплаты, КБК

Как заполнить новые разделы в декларации по НДС для упрощенцев

НДС при получении субсидий в 2025 году

Изменились ставки НДФЛ — как это отразится на формате 6-НДФЛ?

Консультации

РКО банка при получении дивидендов учредителем

Онлайн касса

Смена транспортного средства у ИП на патенте транспортные услуги

отчётность АО

Исправление учета и отчетности за 2021 г

Здравствуйте. Сотрудник берет отпуск с 25.04.2025 на 7 дней. С учетом того, что 1 мая праздничный день, и 2 мая праздн. перенесенный, когда человеку выходить на работу

расходы на корм собакам в снт

Здравствуйте, как в1 с 8,3 бухгалтерия выделить НДФЛ РК и ДВ при расчете оплат по среднему (отпуск)

Совмещение НПД и ИП

Разработка сайта под ключ

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер Зарплата до 95000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 56000 до 56000 ₽, Екатеринбург, Полный день

Старший бухгалтер \ Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Бухгалтер по заработной плате Зарплата от 85000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Специалист по работе с клиентами Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день

Заместитель главного бухгалтера Зарплата до 250000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день

Резюме

Трибуна

Как 4 млн инвесторов поучаствовали в мартовском обвале рынка перед его обрушением

💼Очередные покупки в инвестиционный портфель

Новость недели: самозанятых в РФ возьмут под контроль? Налоговая получит новые полномочия

💥Обзор новостей: пенсии в 2026 году могут проиндексировать дважды, за «блок на негатив» — до десяти лет тюрьмы, новая пандемия неизбежна

🖥️ АСТРА: Как компания с взрывной отчётностью смогла разочаровать рынок, не оправдать свои цели и вызвать отток интереса даже у лояльных инвесторов?

Кредиты и микрозаймы: что нужно знать о самозапрете на выдачу кредитов и микрозаймов?

Наличие кредиторской задолженности не доказывает нереальность операций

Навязывать покупателям дополнительные товары и услуги теперь нельзя

Выделять ли РКСН из среднего заработка?

Все предприниматели делают это: ошибки при масштабировании

Что нельзя делать собственнику со стенами в своей квартире

Что делать, если самозанятый аннулировал чек?

Подборка обучения для HR-менеджера

Переводы с карты на карту — под прицелом. С 1 июня бизнесу и гражданам придется думать дважды

Отмена обложения матерей, самоубийства из-за налогов, налоговое кибермошенничество в международном обзоре

Доначисления по результатам налоговой проверки: когда не будет штрафа

Хотите участвовать в конференциях «Клерка» и не платить за них? Легко — в Клерк.Премиум входит онлайн-билет

Еще раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Осведомление от налоговой службы Удмуртской

🔔Уведомления от «Клерка». Какую информацию должны получать пользователи?

Документы

Последние темы форума

Раздельный учет при совмещении патента и УСН как быть со взносами

Cписание со счета 09 "убытки прошлых лет" при переходе на ставку налога на прибыль 0%

Квотирование рабочих мест

Можно ли перечислять зарплату на счет другого человека?

Можно ли платить зарплату сотруднику наличными?

Какие расходы включать в КУДиР при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20%?

6 НДФЛ заполнение с северными надбавками за 2025

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Начать дискуссию