Утренний бухгалтер № 5863. Работник должен сообщить о жизненной ситуации, влияющей на стандартный вычет

Минфин: сотрудник обязан проинформировать работодателя об изменении оснований для получения стандартного вычета.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: повторная постановка на учет в качестве самозанятого невозможна при наличии любых налоговых долгов.
Роструд: по выходу на пенсию можно уволиться только один раз в жизни.
Центробанк считает, что не высокие ключевые ставки «съедают» зарплаты и пенсии, а инфляция, с которой нужно бороться.
Сколько денег теряет бизнес, если не использует контент-маркетинг, узнаете из статьи.
Новый закон: подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным.
Роструд: совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании.
Расчеты по корпоративным картам: читате памятку для бизнеса по бухгалтерскому и налоговому учету.
Миронов: бизнесу, который ничего не производит, нужно повысить отчисления в бюджет.
Социальные пенсии в 2026 году могут увеличиться на 1 633 рубля.
⭐ Совет от редакции: за что в 2025 могут привлечь к субсидиарной ответственности и как минимизировать риски? Узнаете на бесплатном вебинаре 10 апреля в 10:00 мск. Записаться.
Разборы законов
— Единую упрощенную декларацию надо будет сдавать по новой форме: обзор изменений
Действующая форма единой упрощенной декларации (ЕУД) морально устарела. Поэтому будет новая форма.
— Какие выплаты положены совместителю, если он досрочно вышел из отпуска по уходу за ребенком. Мини-курс
Если сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком на основной работе, но выходит на работу по совместительству, он может сохранить свое пособие.
— Возникает ли обособленное подразделение при удаленной работе
На первый взгляд — да: на расстоянии от головного офиса есть рабочее место, значит, надо ставить на учет как обособленное подразделение. Но так ли это? Разбираем детали.
— Какие отчеты нужно подавать в службу занятости: отчет о вакансиях и о квотах по инвалидам
С 1 сентября 2024 года компании и ИП с работниками сдают в службу занятости семь отчетов. Но чаще всего кадровики подают два отчета: о вакансиях и о квотах по инвалидам.
Госпошлина — это сбор, взимаемый с лиц, которые обратились за совершением определенных, юридически значимых действий (ст. 333.16 НК). В некоторых случаях, если было уплачено больше, или «оплаченное» действие было не совершено, можно госпошлину вернуть.
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10 Совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании
11 С 1 июля производство по делам об административных правонарушениях станет электронным + ЭДО
12 🎂 Рунету исполнился 31 год. И он растет быстрее мирового
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15 Подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным
16 ФНС опубликовала информацию о рыночных котировках криптовалют для майнеров
17 Набиуллина: если не повышать ключевую ставку, инфляция сильнее ударит по кошелькам россиян
18 Сотрудники должны оповестить бухгалтера об изменениях в их жизни, влияющих на стандартный вычет
19 Депутаты решат, как банки смогут открывать счета несовершеннолетним
20 В 2026 году хотят дополнительно индексировать пенсии, если зарплаты будут выше инфляции
21 Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру
22 Стоимость золотых резервов России побила исторический рекорд
23 Минфин: федеральный бюджет в марте сложился с профицитом
24 ❌ Даже если НПД оплачен, другие налоговые долги не позволят снова стать самозанятым
25 По итогам первого квартала каждый пятый сотрудник получил повышение
26 Налоговики заговорили про нарушения с НДС в контексте «создания чистой налоговой среды»
27 Накануне сдачи отчетности и оплаты налогов за 1 квартал запускаем новую космическую акцию на онлайн-курсы
28 Глава ЦБ: период высокой ключевой ставки не будет бесконечным
29 Вкладчики уплатили налог с процентного дохода на 111 млрд рублей
30 Федеральные автодороги не облагаются налогом на имущество
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Мероприятия
Полный контроль: как эффективно вести учет в позаказном производстве
Дата проведения: 9 апреля, среда
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Дата проведения: 10 апреля, четверг
Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС
Дата проведения: 10 апреля, четверг
Статьи
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УФНС перечислило изменения, которые внесены в декларацию.
— О чем надо себя спросить перед открытием первого бизнеса
Существует немало людей, которые хотят открыть собственное дело. Это происходит по разным причинам. Одни стремятся к независимости, не желая зависеть от начальства, вторые мечтают реализовать свои идеи, третьи надеются получить больше денег, чем на обычной работе.
— Как селлеру на маркетплейсах заполнить и сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года
Если ваша выручка в 2024 году превысила 60 млн рублей, с 2025 года вы обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость сдавать декларацию по НДС.
— Организация заказала у белорусской компании размещение в интернете: что будет с налогом на прибыль
При оплате услуг белорусской компании в интернете возникает множество вопросов. Прежде всего они касаются того, будет ли российская организация считаться агентом по налогу на прибыль.
— Как уплачиваются авансы по налогу на прибыль при добровольном переходе с УСН на ОСНО
В п. 3 ст. 286 НК есть общее правило: если выручка организации за предыдущие 4 квартала в среднем превышает 15 млн руб., то организация должна уплачивать ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Разбираемся, можно ли применять это правило в случае перехода на ОСНО с 2025 года.
— Почему в отчете о реализации по выкупу и в уведомлении указаны разные данные
Маркетплейсы составляют множество разных отчетов для продавцов. Выкуп отражается в двух документах: отчете о реализации и одноименном уведомлении. Разбираемся, что делать, если в документах указаны разные данные.
— Как правильно отвечать на вопросы налоговой: рекомендации для самозанятых специалистов
Недавно один из наших самозанятых специалистов был приглашён в налоговую инспекцию для дачи пояснений в качестве свидетеля. По результатам допроса мы получили важные рекомендации, которыми хотим с вами поделиться.
— Как на УСН с 5% НДС учитывать партнерские выплаты от Ozon
Если организация торгует на маркетплейсе и получает выплату по механикам лояльности партнеров, то нужно разобраться с учетом сумм в целях НДС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/130290 от 24.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/129665 от 20.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/128371 от 19.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/127121 от 16.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/100237 от 16.10.2024
Минтруд РФ: Письмо № 21-1/10/В-20142 от 26.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/58818 от 05.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/40687 от 04.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/40374 от 04.06.2019
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