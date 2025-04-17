Продавцы маркетплейсов получают требования об уточнении деклараций. 🛒«Ночной бухгалтер» № 1915

👀Что за требования получают селлеры?

Маркетплейсы делятся с ФНС данными о продажах. Налоговики сравнивают их с тем, что налогоплательщики указали в декларациях, находят расхождения и рассылают требования. А вот причины расхождений могут быть совсем разными:

не полностью отражены доходы в декларации из-за ошибки бухгалтера , например, учтены только суммы, поступивший на счет за минусом комиссии, а не полная выручка с продажи;

выручка отражалась согласно выписок , а не отчетов о продажах, за счет чего часть доходов отражена в другом налоговом периоде (например, не в декабре 2024 года, а в январе 2025);

часть доходов вообще не отражена ;

маркетплейс передал неверные данные в ФНС (таких ошибок было довольно много, иногда база даже задваивалась);

налоговики не учли возвраты, внесение средств учредителем и счет и другие суммы, которые проходили через счет, и влияли (или наоборот) на налоговую базу.

Особенно серьезные риски несут те продавцы, у которых суммы выручки находятся на границе лимитов УСН, в том числе лимитов для уплаты НДС.

Кстати, сейчас и владельцы ПВЗ похоже на особом контроле, но уже в части оформления сотрудников. Что происходит и какие рекомендации дают эксперты — читайте в нашем телеграм-канале.