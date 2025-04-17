Продавцы маркетплейсов получают требования об уточнении деклараций. 🛒«Ночной бухгалтер» № 1915

Сегодня в выпуске:
Работать с маркетплейсами становится все сложнее.
Лекарства, запрещенные при вождении хотят маркировать специальным знаком.
В ТК хотят дополнить список признаков трудового договора.
Другие новости 17 апреля для бухгалтера.
Главред рекомендует.
Мем дня.
👀Что за требования получают селлеры?
Маркетплейсы делятся с ФНС данными о продажах. Налоговики сравнивают их с тем, что налогоплательщики указали в декларациях, находят расхождения и рассылают требования. А вот причины расхождений могут быть совсем разными:
не полностью отражены доходы в декларации из-за ошибки бухгалтера, например, учтены только суммы, поступивший на счет за минусом комиссии, а не полная выручка с продажи;
выручка отражалась согласно выписок, а не отчетов о продажах, за счет чего часть доходов отражена в другом налоговом периоде (например, не в декабре 2024 года, а в январе 2025);
часть доходов вообще не отражена;
маркетплейс передал неверные данные в ФНС (таких ошибок было довольно много, иногда база даже задваивалась);
налоговики не учли возвраты, внесение средств учредителем и счет и другие суммы, которые проходили через счет, и влияли (или наоборот) на налоговую базу.
Особенно серьезные риски несут те продавцы, у которых суммы выручки находятся на границе лимитов УСН, в том числе лимитов для уплаты НДС.
Кстати, сейчас и владельцы ПВЗ похоже на особом контроле, но уже в части оформления сотрудников. Что происходит и какие рекомендации дают эксперты — читайте в нашем телеграм-канале.
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💊 Лекарства, опасные для водителей хотят маркировать
Речь о маркировке специальными картинками / знаками, которые подскажут водителям, какие лекарства им не стоит принимать, если они собираются садится за руль.
Список таких лекарств должен подготовить Минздрав.
📚 Минтруд хочет дополнить ТК еще девятью признаками трудовых отношений
По ТК трудовыми считаются отношения, основанные на соглашении между работодателем и сотрудником о платном выполнении трудовой функции под контролем и управлением со стороны компании. Сотрудник должен соблюдать трудовой распорядок, а работодатель — обеспечить условия труда.
Минтруд собирается дополнить список признаков еще девятью.
👩💻 Информацию в резюме можно будет проверить в специальной системе
Работодатели смогут удостовериться, что кандидат предоставил достоверные данные о себе. Для этого Минцифры запустит систему проверки сведений, которые соискатели указывают в своих резюме.
Проверка будет осуществляться с согласия кандидата (т.е. отказ, видимо, уже должен быть нехорошим звоночком). Проверить можно будет образование и опыт работы.
💹 Брокерам не нравятся требования для получения статуса квалифицированного инвестора
Сейчас ЦБ поднял имущественный ценз с 6 до 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года критерий еще раз увеличат, снова вдвое. Порог по доходу ЦБ предлагает установить на уровне 20 млн, тогда как брокеры рекомендуют снизить его до 3-5 млн рублей.
Брокеры считают, что увеличение ценза приведет к ухода с рынка большинства квалифицированных инвесторов.
🔥 Главред рекомендует
Очередная подборка дня от главреда «Клерка».
✅ Отчетность по сотрудникам за I квартал 2025 года: что, куда и в какой форме сдавать
✅ Топ-7 ошибок при расчёте налога на прибыль за I квартал 2025
✅ Ничихуахуа себе менеджер, страус и дельфин — вторая часть классной провокационной подборки типов менеджеров от постоянного автора Трибуны. Первая часть тут.
Мем дня
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