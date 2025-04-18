Уплата НДС не зависит от ставки: порядок одинаковый для всех. ✅«Ночной бухгалтер» № 1916

Сегодня в выпуске:
НДС уплачивается в одинаковом порядке по любым ставкам в т.ч. 5% и 7%.
Уведомление по туристическому налогу до 25 апреля сдавать не надо.
Роструд рассказал, какие вопросы чаще всего задавали работники и работодатели.
Свидетельство ИНН второй раз не дадут.
Чеки не ушли в ФНС: что делать?
Главред рекомендует.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
💰 НДС за 1 квартал упрощенцы будут платить тремя частями
В Красном уголке бухгалтера спросили — можно ли оплатить НДС по ставке 5% тремя частями?
Коллеги тут же успокоили бухгалтера — да, можно. Налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2025 года представляется в срок не позднее 25 апреля 2025 года. Налог за 1 квартал уплачивается тремя равными долями в срок не позднее 28 апреля, 28 мая, 30 июня (28 июня приходится на выходной день).
Статья 174 НК не делает различие между плательщиками НДС по основной ставке и льготным.
🌼Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
На этот раз VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» пройдет онлайн.
Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Продажа билетов открыта! Не тяните, самые быстрые пользователи смогут купить по самой выгодной цене, а дальше — традиционное повышение.
🛌 Уведомление по турналогу до 25 апреля не подается
Декларацию по туристическому налогу нужно сдать до 25 апреля включительно, а заплатить налог — до 28 апреля. Так как декларация сдается до уплаты налога, то уведомление сдавать не нужно. Ссылку на форму декларации и Приказ о ее утверждении найдете здесь.
В Роструд обратились 70 тысяч раз за 1 квартал
Столько обращений поступило на горячие линии ведомства. Чаще всего как работников, так и работодателей интересовали:
оплата труда;
порядок предоставления отпусков;
особенности режима работы;
расторжение трудовых договоров.
В комментариях к новости бухгалтеры, правда, высказали сомнение в качестве тех рекомендаций, которые Роструд дает.
💡Совет от редакции
Хотите правильно заполнять электронную трудовую книжку (подраздел 1.1 ЕФС-1)? Эксперт Елена Пономарева расскажет, как подать сведения при приеме и увольнении, заключении договора ГПХ, приостановлении и возобновлении договора и в других ситуациях. Смотрите вебинар 22 апреля в 15.00.
📃 Организация не сможет повторно получить электронное свидетельство об ИНН
Повторно «Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» не выдают, но данные можно увидеть в выписке. Получить выписку можно через Госуслуги или личный кабинет юрлица, посоветовали налоговики. Понадобится ЭЦП.
Кстати, подсмотреть ИНН и другие сведения о юрлицах и ИП можно в нашем бесплатном онлайн-сервисе «Проверка контрагентов».
У чеков статус «отказ в приеме» — что делать?
Чеки онлайн-кассы не попали в ФНС, им был присвоен статус «отказ в приеме». Ошибка обнаружилась не сразу и предприниматель поинтересовался в чате ФНС — как подать чеки коррекции: выбить один на все операции или отдельные на каждую?
Налоговики ответили, что придется пробить корректирующий чек на каждый расчет.
💽 1С для бухгалтера:
И, правда, не найдется бухгалтера, который бы не работал в 1С: Бухгалтерии. Но всегда можно улучшить свои навыки и узнать что-то новое и полезное.
Для бухгалтеров, которые хотят лучше разбираться в программе и для новичков, которым нужно ее побыстрее освоить — наш новый курс Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.
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🐱🏍Главред рекомендует
Забираем подборку полезных материалов для бухгалтера о главного редактора «Клерка».
📍 Предупрежден — значит вооружен: как бухгалтерам отвечать на налоговые требования по НДС
📍 Что делать при изменении условий сотрудничества с самозанятым: внести изменения в договор или составить новый
💻 Внедрение интеграции с маркетплейсами в программах 1С — от обзора возможностей до пошаговой настройки. Вебинар.
📍 12 главных трендов кофейного бизнеса 2025: на что стоит обратить внимание предпринимателям — в честь пятницы можно отвлечься и немного почитать о трендах. А если у вас есть клиент — владелец кофейни, сможете подсказать ему пару-тройку полезный идей)
🔥Пятничный «Клерк»
Конец рабочего дня, время в дороге от работы для дома в метро или автобусе можно провести очень весело.
Например, обсудить очередной пост Что ест бухгалтер и обсудить варианты рецептов салата из крабовых палочек. Кстати много идей того, что вкусненького можно приготовить найдете в блоге у автора этого поста Виктории. Если хотите делиться профессиональным опытом, или просто рассказывать интересные истории или делится полезными лайфхакми — тоже можете завести себе блог у нас.
И уже давно пятница не проходит без мозгонапрягателя — очередной головоломки от Владислава. Посты автора — отдельный вид искусства и всегда собирают массу комментариев.
Мем дня
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Ваша кто как, а мы отдыхать) редакция
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