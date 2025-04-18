Уплата НДС не зависит от ставки: порядок одинаковый для всех. ✅«Ночной бухгалтер» № 1916

💰 НДС за 1 квартал упрощенцы будут платить тремя частями

В Красном уголке бухгалтера спросили — можно ли оплатить НДС по ставке 5% тремя частями?

Коллеги тут же успокоили бухгалтера — да, можно. Налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2025 года представляется в срок не позднее 25 апреля 2025 года. Налог за 1 квартал уплачивается тремя равными долями в срок не позднее 28 апреля, 28 мая, 30 июня (28 июня приходится на выходной день).

Статья 174 НК не делает различие между плательщиками НДС по основной ставке и льготным.