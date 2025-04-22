Если переборщить с ОКВЭД, можно получить неожиданное требование от ФНС. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1918

📃 ОКВЭД много не бывает?

Если вы при регистрации вписали в заявление о регистрации бизнеса сразу целую кучу ОКВЭД, то это может вам нехорошо аукнуться.

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер задал вопрос — что делать, если ИП в ЛК ФНС пришло извещение, что выявлены факты несоответствия деятельности УСН. ИП занимается только арендой и условия для спецрежима соблюдает.

В письме приведена отсылка на статью НК про торговлю ювелиркой. Коллеги посоветовали проверить ОКВЭД. Оказалось, что в дополнительных кодах действительно затесался один — торговля ювелирными изделиями.

Код нужно убирать, иначе ФНС будет постоянно требовать разъяснений и пугать слетом с УСН.

Лишние коды могут также помешать получению льгот или стать причиной регулярных требований предоставить статистическую отчетность и других проблем.

Если вы ведете несколько видов деятельности, стоит также следить, чтобы у вас в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) основным был указан правильный код. Отсутствие нужного кода тоже может вызвать вопросы налоговиков и отказы в предоставлении льгот бизнесу.

Например, вы — ИП и ведете розничную торговлю, которая заявлена у вас в ЕГРЮЛ и применяете ПСН, а еще продаете товары на маркетплейсах, эта деятельность не подпадает под розницу и патент и по ней нужно применять другой режим. Но вы не стали добавлять код из ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет», в надежде что налоговая не заметит. А она очень даже заметит и доначислит вам налоги.

Кстати, сейчас власти обсуждают реформирование ОКВЭД и переход на ОКВЭД 3!