Если переборщить с ОКВЭД, можно получить неожиданное требование от ФНС. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1918

Сегодня в выпуске:
Переборщили с ОКВЭД — ФНС пришлет вам требование.
ИП выставляет чеки и счета-фактуры с НДС, хотя не должен: можно ли исправить ошибку?
В Арктике все очень дорого, поэтому бизнес хочет увеличения лимита на УСН.
От НДФЛ хотят освободить некоторые выплаты работодателей в пользу многодетных.
Главред рекомендует.
Мем дня.
📃 ОКВЭД много не бывает?
Если вы при регистрации вписали в заявление о регистрации бизнеса сразу целую кучу ОКВЭД, то это может вам нехорошо аукнуться.
В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» бухгалтер задал вопрос — что делать, если ИП в ЛК ФНС пришло извещение, что выявлены факты несоответствия деятельности УСН. ИП занимается только арендой и условия для спецрежима соблюдает.
В письме приведена отсылка на статью НК про торговлю ювелиркой. Коллеги посоветовали проверить ОКВЭД. Оказалось, что в дополнительных кодах действительно затесался один — торговля ювелирными изделиями.
Код нужно убирать, иначе ФНС будет постоянно требовать разъяснений и пугать слетом с УСН.
Лишние коды могут также помешать получению льгот или стать причиной регулярных требований предоставить статистическую отчетность и других проблем.
Если вы ведете несколько видов деятельности, стоит также следить, чтобы у вас в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) основным был указан правильный код. Отсутствие нужного кода тоже может вызвать вопросы налоговиков и отказы в предоставлении льгот бизнесу.
Например, вы — ИП и ведете розничную торговлю, которая заявлена у вас в ЕГРЮЛ и применяете ПСН, а еще продаете товары на маркетплейсах, эта деятельность не подпадает под розницу и патент и по ней нужно применять другой режим. Но вы не стали добавлять код из ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет», в надежде что налоговая не заметит. А она очень даже заметит и доначислит вам налоги.
Кстати, сейчас власти обсуждают реформирование ОКВЭД и переход на ОКВЭД 3!
Аутсорсинг или самозанятый: в чем отличия и что лучше для бизнеса
В условиях дефицита кадров бизнес все чаще приходит к внештатным решениям. И сталкивается с выбором: привлечь аутсорсинговое агентство или обратиться к рынку самозанятых?
У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Какие именно, а также что надо учитывать при выборе, рассказали в статье.
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ИП увлекся НДС — можно ли исправить целый квартал?
Бухгалтер в недоумении — ИП с начала года выставляет документы юрлицам со ставкой НДС 7 %, также пробивает и чеки. При этом в 2024 году он не превышал лимит в 60 млн рублей и вообще не обязан платить НДС,
какие варианты предложили коллеги — читайте тут.
При этом в комментарии под новостью отметили, что вопрос о праве применять льготные ставки, если налогоплательщик не должен платить НДС в принципе, все еще не решен, даже Егоров не смог этот момент прокомментировать.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня с насыщенной программой. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда. На онлайн-конференции «Клерка» вас ждут 3 тематических направления:
налоги, отчетность, кадровый и воинский учет;
маркетплейсы и Ecom;
бухгалтерский аутсорсинг и проверки бизнеса.
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🚩 Даешь льготную УСН на Чукотке!
Цены в Арктике совершенно чумовые — килограмм бананов может обойтись в целую тысячу рублей. Из-за этого превысить лимит в 60 млн для уплаты НДС на УСН слишком просто. Поэтому заместитель губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук предложил увеличить до 250 млн рублей предельную сумму доходов для применения УСН.
Как думаете — даст Минфин добро?
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👨👩👧👦 Если работодатель готов оплатить многодетному путевку — НДФЛ не будет
С таким предложением выступили депутаты — освободить определенные компенсации многодетным работникам от НДФЛ.
От НДФЛ планируют освободить:
стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации для многодетных работников;
оплату дополнительных отпусков;
стоимость проезда работника в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно;
провоз багажа весом до 30 килограммов;
проезд неработающих членов семьи многодетных сотрудников.
Бухгалтеры недоумевают — какая же тут выгода бизнесу? Ну оплатил ты путевку стоимостью 20 000 рублей. Работник получил выгоду и нужно удержать у него НДФЛ — 13% от 20 тыс. = 2600. Заметьте — удержать! А если не надо удерживать, то работник экономит НДФЛ. Работодатель ничего не получает.
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Мем дня
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