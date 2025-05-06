Утренний бухгалтер № 5879. Новая донастройка налоговой системы: обзор для бухгалтеров

Минфин опубликовал законопроект с очередными изменениями налоговой политики, собрали ключевые тезисы в обзор.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Минтруд опубликовал законопроект с поправками в ТК, которые будут содержать список признаков трудовых отношений.
Роструд: работодатель не вправе без причины требовать у кандидата справку о вакцинации.
В мае 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые могут отразиться на работе бухгалтера. Смотрите обзор.
В чем разница между бухгалтерским финансовым результатом и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, узнаете здесь.
Суд поддержал региональное УФНС в споре о доначислении налогов предприятиям в сфере лесопереработки. Трем участникам схемы доначислили 180 млн рублей.
Ради безопасности праздничных мероприятий власти могут оставить жителей Москвы без доступа к интернету.
Отраслевой комитет утвердил рекомендацию по определению срока аренды, так как в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» нет необходимых норм.
НДС и налог на прибыль в 2025 году: о новых налоговых рисках и новых возможностях для бизнеса, узнаете из статьи.
Минтруд: бухгалтер и кадровик должны выйти на работу в воскресенье, если в этот день кто-то увольняется.
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Разборы законов
— Как отнести к представительским расходам встречу в ресторане и расходы на питание
Расходы на ресторанное обслуживание можно включить в представительские расходы, при условии, что соблюдены определенные условия и имеются подтверждающие документы.
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Какие лимиты необходимо соблюсти и какой временной промежуток выдержать, чтобы вернуться на УСН при утере права на применение спецрежима. Разбираемся в сегодняшнем мини-курсе.
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Передача бухгалтерии на аутсорс не поможет скрыть документы от возможной выемки. Налоговики вправе провести это мероприятие и у аутсорсера.
— Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре. Мини-курс
За пару минут в мини-курсе расскажем, каким блогерам и для чего нужно регистрироваться в Роскомнадзоре.
— Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Конспект вебинара с видео
Разберем, что такое торговый сбор, как правильно его рассчитывать и уплачивать, нужно ли отчитываться и какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства.
Новости
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2 Роспотребнадзор усовершенствовал перечень индикаторов риска для внеплановых проверок бизнеса
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9 В марте 2025 года средний размер ипотеки вырос на 1,2%
10 Спрос на системы против утечек данных вырос на 40%
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12 🙋 Не пропустите VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию 18-20 июня!
13 У абонентов пропал доступ к мобильному интернету
14 Как определять срок аренды по договору для целей бухучета — рекомендация Отраслевого комитета по лизингу
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19 Сведения из сервиса оценки юрлиц смогут получить третьи лица — законопроект Правительства
20 ✅ Все основные изменения с мая 2025 для бухгалтера: обзор
21 Решение ВС РФ: банк не может устанавливать новые комиссии по кредиткам
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23 Роструд уточнил, какие обязанности должны выполнять сотрудники
24 О полученной крипте теперь можно отчитаться в личном кабинете
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27 На бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» подали почти 15 тысяч заявок
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30 ФОСТ: как новым плательщикам НДС воспользоваться правительственной амнистией-2025
31 В Роструде рассказали, кто на Дальнем Востоке получает самые высокие зарплаты
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Мероприятия
Юнит – экономика: построение и расчет показателей
Дата проведения: 6 мая, вторник
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)
Дата проведения: 7 мая, среда
Изменения в кадровом, воинском учете и в защите персональных данных - 2025
Дата проведения: 7 мая, среда
Статьи
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Если организация забыла выписать счета-фактуры, то будет штраф. Рассказываем о размере санкций.
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Каких специалистов ищут сегодня:
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Документы
Конституционный Суд РФ: Постановление № 46-П от 15.10.2024
Правительство РФ: Постановление № 1796 от 16.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Как принимать иностранных граждан на работу в 2025 году
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д23-2443 от 02.03.2017
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д23-11797 от 25.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/19340 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/19514 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/23644 от 11.03.2025
Минтруд РФ: Письмо № 16-3/ООГ-436 от 27.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/38579 от 17.04.2025
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