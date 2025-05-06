Утренний бухгалтер № 5879. Новая донастройка налоговой системы: обзор для бухгалтеров

Минфин опубликовал законопроект с очередными изменениями налоговой политики, собрали ключевые тезисы в обзор.

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В мае 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые могут отразиться на работе бухгалтера. Смотрите обзор.

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НДС и налог на прибыль в 2025 году: о новых налоговых рисках и новых возможностях для бизнеса, узнаете из статьи.

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