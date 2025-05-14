Утренний бухгалтер № 5882. Работники могут получить компенсацию, если простыли в холодном офисе

Каждый сотрудник, который простудился по вине работодателя, может получить компенсацию. Но нужны доказательства.

Поправки в НК: закрепят правила уплаты страховых взносов для ИП — адвокатов и нотариусов.

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Обсуждают бухгалтеры: есть два правильных варианта учета МПЗ на УСН.

Об актуальной практике применения статьи 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде, узнаете здесь.

УФНС: с 1 июля 2025 ИП, которые решили перейти на НПД, смогут уведомить об отказе от УСН через приложение «Мой налог».

Роструд: в некоторых случаях работодатель может передвинуть обеденный перерыв.

Минфин: расходы на служебную квартиру, где живут работники, можно учесть в базе по налогу на прибыль организаций.

Опубликованы данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год.

Как в летний сезон сотрудничать с несовершеннолетними исполнителями: порядок и правила оформления в 2025 году, узнаете из статьи.

ФНС: к компенсации за задержку зарплаты можно применить стандартный вычет на детей.

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