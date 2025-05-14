Утренний бухгалтер № 5882. Работники могут получить компенсацию, если простыли в холодном офисе

Каждый сотрудник, который простудился по вине работодателя, может получить компенсацию. Но нужны доказательства.
Поправки в НК: закрепят правила уплаты страховых взносов для ИП — адвокатов и нотариусов.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Обсуждают бухгалтеры: есть два правильных варианта учета МПЗ на УСН.
Об актуальной практике применения статьи 54.1 НК о необоснованной налоговой выгоде, узнаете здесь.
УФНС: с 1 июля 2025 ИП, которые решили перейти на НПД, смогут уведомить об отказе от УСН через приложение «Мой налог».
Роструд: в некоторых случаях работодатель может передвинуть обеденный перерыв.
Минфин: расходы на служебную квартиру, где живут работники, можно учесть в базе по налогу на прибыль организаций.
Опубликованы данные о налоговой нагрузке и рентабельности за 2024 год.
Как в летний сезон сотрудничать с несовершеннолетними исполнителями: порядок и правила оформления в 2025 году, узнаете из статьи.
ФНС: к компенсации за задержку зарплаты можно применить стандартный вычет на детей.
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Разборы законов
— Уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать
Операторы персональных данных, прежде всего фирмы, которые собирают и обрабатывают персональные данные частных лиц, должны уведомлять об этом Роскомнадзор. Причем до того, как начнут обработку ПД. Рассказываем детали.
— Как получить справку о стаже у работодателя. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какими способами можно получить справку о стаже и в какой форме она выдается.
— Бизнесу придется маркировать звонки, банки ограничат выдачу наличных, ведомствам запретят мессенджеры — обзор нового закона по борьбе с мошенниками
Уже до конца года заработают многочисленные инструменты, которые если не исключат, то существенно затруднят жизнь мошенникам. Также будет создана специальная ГИС для противодействия правонарушениям с использованием информационных и коммуникационных технологий.
— Поправки в 115-ФЗ: что срочно нужно сделать всем аутсорсерам, аудиторам и юристам до 1 июня 2025 года
С 1 июня 2025 г. начнет действовать обновленная версия антиотмывочного закона, а также новые требования к правилам внутреннего контроля (ПВК).
— Как оформить отпуск при сменной работе и рассчитать выплаты. Мини-курс
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Мероприятия
Новые ФСБУ по учету основных средств, транспорта и НМА в 2025 г.: аренда, лизинг, ремонт
Дата проведения: 14 мая, среда
Быстрый рост прибыльности через повышение операционной эффективности
Дата проведения: 14 мая, среда
Как настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля
Дата проведения: 15 мая, четверг
Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля
Дата проведения: 15 мая, четверг
Учет продавца на маркетплейсах: НДС и УСН
Дата проведения: 15 мая, четверг
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Дата проведения: 19 мая, понедельник
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/1102 от 13.01.2025
Правительство РФ: Постановление № 1299 от 24.09.2024
Правительство РФ: Постановление № 186 от 31.03.2006
Правительство РФ: Постановление № 1222 от 04.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/19594 от 28.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-12/12855 от 12.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/113067 от 14.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/81260 от 06.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/81302 от 06.12.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/81272 от 06.12.2017
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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