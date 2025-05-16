Сегодня в выпуске:
Зачем сотрудникам отгулы?
В 2026 году просят длинные майские выходные.
Если неверно указать счет для возврата НДФЛ — деньги не вернут.
Предлагают дополнительный налог на роскошь для богатых.
Главред рекомендует.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Большинство сотрудников хоть иногда, но придумывали причину для отгула
Чаще всего работники отпрашиваются по причине визита к врачу, из-за плохого самочувствия или по бюрократическим делам (сходить в банк или МФЦ и т.п.).
И целых 88% участников опроса от Работа.ру признались, что 10% отгулов в 2024 году были с выдуманной причиной.
Еще интересные цифры тут. А вы берете отгулы?
💥 Майская распродажа! Лучшие онлайн-курсы для бухгалтера по 3 500 руб.
В мае мы завершили поштучную продажу онлайн-курсов, теперь они доступны только вместе с подпиской Клерк.Премиум. Но на этих выходных у вас есть возможность купить наши флагманские онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, учету на УСН, маркетплейсам и управленке отдельно, не оформляя подписку.
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Минтруду предложили в 2026 году непрерывные выходные с 1 по 9 мая
Депутат Игорь Антропенко предложил сформировать производственный календарь на 2026 год так, чтобы промежуток между майскими праздниками тоже оказался одним большим выходным. Ведь часто работники и так берут в промежуток между праздниками в мае отпуск, чтобы, например, съездить на дачу.
А производственный календарь на 2025 года вы можете посмотреть тут.
При возврате НДФЛ проверяйте, какой указали счет
Чтобы вернуть налог по декларации 3-НДФЛ налоговикам нужны реквизиты счета налогоплательщика. В этих реквизитах нередко допускают ошибки. Указывают:
неверные реквизиты счета (БИК банка, номера счета);
закрытый счет;
чужой счет;
валютный счет.
Банк также может ограничивать возможности кредитного счета, так что и его указывать для возврата нежелательно.
Чтобы поскорее получить свои деньги, убедитесь, что указанные реквизиты верные и по ним вы точно сможете получить возврат.
✍ Совет от редакции
Что изменилось в законе об обработке персональных данных? Расскажем на вебинаре, как компаниям соблюдать основные требования 152-ФЗ.
Депутат считает, что для богатых мало прогрессивной ставки НДФЛ
Депутат Сергей Миронов считает, что нужно расширить прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых, чтобы они платили 25% на доходы от 250 до 500 млн рублей, а все что больше будет облагаться по ставке 35%. Также лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предлагает поднять до 35% налог на дивиденды и сбор от доходов с крупных выигрышей.
А вы тоже считаете, что прогрессивная шкала недостаточно прогрессивна?
Главред рекомендует
Дашборды в управленческом учете: сбор и построение — вебинар
Ответы на вопросы бухгалтеров от Анны Тетерлевой, к.э.н., доцента, аттестованного аудитора, почетного члена АССА.
Таможенная декларация: виды и формы таможенного декларирования
Пятничный «Клерк»
Напрягаем мозги с Владиславом Савушкиным — ищем отличия на картинках.
Чем могут грозить команде слухи на работе — читаем и делаем выводы.
Мем дня
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Ваша всем приятных выходных редакция
Комментарии1
Прощай "Политико"! Что остаётся? Ожидание может сделать людей нетерпеливыми. Если вы долго ждете чего-то, со временем ваши ожидания могут стать чрезмерными. Именно это случилось и со мной. Расковыривание кожи. Сообщение? Едва ли. Сегодня особенный день, который, с одной стороны, приносит мне радость, а с другой — вызывает небольшую грусть. Все мосты, похоже, сожжены. Меня, конечно, огорчает, что я не могу выразить свои мысли более подробно. В итоге получается странное и лаконичное предложение: "Расковыривание кожи". Прочитав его, сложно понять, о чем идет речь. А ведь за этим скрывается целая вселенная. Вчера я, поддавшись непреодолимой глупости, безжалостно уничтожил последние четыре фотографии из своего прошлого, на которых я был запечатлен. Это важно услышать и осознать. Это были снимки, на которых я в годовалом возрасте нахожусь с родителями в ЗАГСе. Я написал это на немецком, и она тоже его понимает. Теперь у меня не осталось ни одной фотографии, только формальные изображения в документах или банках. Это напомнило мне о 31 марта 2019 года. Её внимание вызвало любопытство. Я вспомнил этот адрес электронной почты благодаря дате — 27 сентября 2031 года. О, так это последний день моего сорокалетия! Это важно услышать и осознать. В 2025 году у моего брата, Пухова Антона Олеговича, наступит последний день его сорокалетия — 9 июля. Где еще можно найти мои фотографии недавнего прошлого? Они есть в паспорте и военном билете, и это всё. Кстати, в этом году моему брату исполняется 15 000 дней. Мой брат, мой старший брат Пухов Антон Олегович.
Сильно ударить кулаком по столу! Это хороший повод для размышлений. Например, можно посоветовать ему отказаться от вредных привычек, таких как курение, переедание, кусание губ и расковыривание кожи. Хотя в письме это всего лишь ассоциативный пример, он не имеет к нему никакого отношения. Хотя в письме это всего лишь ассоциативный пример, он не имеет к нему никакого отношения. Безусловно, нет необходимости возвращаться к этому. Это просто красивые женщины на изображении, которое осталось в прошлом. Евгения Алексеевна Шеина из Кронштадта, Наталья Сергеевна Новожилова из Санкт-Петербурга и Юлия Валерьевна Шкуро, ныне носящая фамилию Севрова. На снимке мне всего год, и я уничтожил эти фотографии. Теперь у меня нет фотографий из детства, юности и даже молодости. Я написал это на немецком, и она тоже его понимает. Это просто красивые женщины на изображении, которое осталось в прошлом. Извини, но я не смог написать о солнечной энергетике. Я вспоминаю Евгению Алексеевну Шеину из нулевых годов. Она была невероятно красивой женщиной, но для меня это всего лишь образ. Я думаю о ней не только в этом контексте. И тут же меня снова зацепило. И тут же меня снова зацепило. Здесь, 16 мая, завершается история. Здесь, 16 мая 2025 года, завершается история. Где еще можно найти мои фотографии недавнего прошлого? Они есть в паспорте и военном билете, и это всё.
Мой брат, Антон Олегович Пухов, живет в городе Кронштадт. Я снова пишу. Снова обращаюсь к нему. Это ваш первый вход в систему. Я задумался о том, что никогда в жизни не встречал людей с фамилиями Антизитров и Политико. Но зачем я вообще об этом размышляю? Я вырос с Интернетом. 16 мая 2025 года. Таким образом, формально. В этом мае накопилось множество проблем, эмоций и жизненных изменений. Я столкнулся с невыученными уроками и неожиданными испытаниями, из-за чего порой чувствовал себя очень уставшим и подавленным. Всё это можно описать как асексуальное состояние. Таким образом, формально. Есть дела более важные, хотя и менее романтичные. Здесь больше ничего не осталось. В конечном итоге всё сводится к этой неудачной прическе, которую можно изменить в новой жизни. 16 мая 2025 года. Сегодня я представил, как в Кронштадте увидел молодую девушку в светлом коричневом плаще. Снова обращаюсь к нему. Как я себя чувствую? На ее лице было много прыщей, и она выглядела как наркоманка. Казалось, что ей некомфортно в обществе. Она обвинила меня в том, что я заставил ее поехать в Кронштадт вместе со мной. В конечном итоге всё сводится к этой неудачной прическе, которую можно изменить в новой жизни. К счастью, это все позади. С искренним желанием хочу завершить это. Женщина, напоминающая Светлану Васильевну, стояла в свитере с номером 43. Здесь больше ничего не осталось. Мне всегда нравились женщины с волосами средней длины, зачесанными назад, создающими впечатление, будто они только что вышли из душа или использовали гель для укладки. Живя каждый день, мы сталкиваемся с моментами, полными неопределенности и страха. Я представил, что больше никогда не вернусь в Кронштадт, чтобы стричься у Светланы Васильевны. Далее всё завершается. Далее всё окончательно. Около 3,38 фунта стерлингов. В конечном итоге всё сводится к этой неудачной прическе, которую можно изменить в новой жизни. Проехал автомобиль с номером У468СА 797. 16 мая 2025 года. У магазина «Пятёрочка» я выбросил последний пластырь, который был сделан из влажной салфетки. Не скажу, что я не пытался, обратите внимание. Сегодня 16 мая. Неужели я достиг той границы, когда мне следует прекратить подсчеты? Сегодня 16 мая. Что-то, что всегда поддерживает меня, даже если это всего лишь немного, — это маленькие моменты искренней доброты между незнакомцами. Мне очень понравились черные волосы этой женщины, зачесанные назад. Снова обращаюсь к нему. elizabeth.yarbrough@gmail.com
"Я помню это..." — одна из моих любимых интеллектуальных формулировок, которые я использую в своих онлайн-текстах. Я безусловно ценю их как неисчерпаемый источник вдохновения для своего творчества, но, вероятно, среди них нет и не было лишних фраз, которые я мог бы применить в своих работах. По крайней мере, я в это верю. Это всего лишь воспоминания. Молодость. Любовь. Эти женщины. Мой брат, Антон Олегович Пухов, мог жениться на Шеиной в нулевых, а я — немного позже на Новожиловой. Интересно, как бы тогда сложились наши жизненные обстоятельства. Я рад, что всё завершается именно здесь. Мой брат — Пухов Антон Олегович. Аэроград. Я поделился тем, как стал таким, каким я есть. Эта тонкая, но необычная хронология не является каталогом воспоминаний, а скорее представляет собой разрозненные страницы. Каждая запись, если не начинается со слов "Так вышло", то содержит их. Фраза же "Я помню" при этом вновь и вновь активирует механизм памяти. Новожилова, безусловно, замечательная и интеллигентная женщина. Однако ее родители были совершенно против меня. Иногда необходимо использовать несколько завуалированных методов, чтобы косвенно "войти в поток письма", который точно отражает задуманное. Извините, текст снова трудно воспринимается. Но мне еще сложнее его писать. Если бы существовала машина времени, я без сомнений выбрал бы Новожилову в качестве своей жены. Если бы существовала машина времени, я без сомнений выбрал бы Новожилову в качестве своей жены. Это сейчас главное в моих мыслях, и я говорю об этом открыто. Я хочу позвонить по номеру 89313508400, но сомневаюсь. Иногда пахнет как в квартире моей бабушки. Или ту чушь, которую они совершили.
/ Продолжаем знакомство!😀🎉
Встречаем Новожилову Наталью Сергеевну, педагога и методиста высшей квалификационной категории, руководителя районного методического объединения, профессионального экскурсовода и переводчика, учителя английского языка и рисования, автора научных статей, образовательных программ и методик преподавания.
Наталья Сергеевна имеет высшее педагогическое образование, опыт работы в общеобразовательных школах и дополнительном образовании более 17 лет.
В студии Радость преподаёт: английский язык, музыкальный театр на английском языке (совместно с концертмейстером). Планируются к реализации целенаправленные краткосрочные и долгосрочные курсы: "Интуитивное чтение на английском языке", "Разговорный клуб" и т.д.
Наталья Сергеевна использует на занятиях, как классические, проверенные временем методики, так и авторские!
Игровые моменты и творческая, дружеская атмосфера помогают полюбить процесс изучения английский языка, добиться поставленных целей.
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Если у Вас ещё остались сомнения, то предлагаем ознакомиться с отзывами родителей! И от всего сердца благодарим их за столь добрые и искренние слова!!!
Приглашаем на занятия к Наталье Сергеевне! Есть места в группах, продолжающих обучение и в новых группах (обучение с нулевого уровня): пн., сб.
Подробное расписание с 20 августа, не пропустите😉🔥
Запись по тел. 89313508400 (можно отправить sms с возрастом ребенка и уровнем знаний, с вами свяжутся для записи в группу). /
Однако, к сожалению, это только частично верно: Аэроград. Мы гуляли по кругу под восходящим утренним солнцем, позволяя одуванчикам взлетать к облакам. Время прошло, но не забылось. Значит, оно осталось с нами. Но это действительно было. Мы сорвали горох и убежали с поля. Это было весело. Это была молодость. Это было счастье. Сегодня я задумался о том, что это всего лишь две удивительные женщины из Санкт-Петербурга, и я имел счастье их знать. Сегодня я задумался о том, что это всего лишь две удивительные женщины из Санкт-Петербурга, и я имел счастье их знать. На моей памяти это время прошло без трудностей и забот. Все происходило именно так. Наш мозг действует весьма изобретательно. Воспоминания со временем трансформируются. Яркие и приятные моменты запоминаются гораздо лучше, чем негативные. Мы интерпретируем свои воспоминания, и со временем склонны игнорировать трудные моменты, придавая им романтический оттенок. Но разве это плохо? Я хочу позвонить по номеру 89313508400, но сомневаюсь. 9 мая 2025 года я завершил написание, и она освятила квартиру, зажегши свечу и пройдя по всем комнатам. Всё обязательно пройдет. Это поможет, без сомнения. Но сегодня я пишу о периоде с одного дня рождения в 2014 году до другого в 2025. Мысли уносят меня в разные стороны. Вспоминая свое детство, я неизменно думаю о бабушке и маме. Бабушка всегда была занята покупками, поэтому я предпочитал проводить время с мамой, гуляя по городу. Утром, уютно завернувшись в пледы, мы смотрели телевизор. Мы часто отправлялись на отдых в Финляндию, Польшу или Германию. Зуд и высыпания на ногах? Потому что я также проводил много времени на улице, бегая с друзьями. Ароматы, эмоции и мелкие детали — все эти незаметные вещи создают глубокое впечатление.
// Объект воспоминаний: Шеина Евгения Алексеевна
Дата рождения: 10 февраля 1983 г.
Город проживания: Кронштадт
Штурм. Потерять всякую неуверенность. Текст, написанный мной в здравом уме и относительно твердой памяти. Будет просто материальной проекцией... Итак, вместе со своими шальными эмоциями и переживаниями. Начать движение. Тревога (над усталыми руками). Ваш мозг фокусируется на какой-то точке зрения, например, на очень странной мысли, которая проплыла где-то в будущем подсознании. Как снаружи с приступом тревоги. В обычный и ничем не примечательный день я просто решил написать о ней (Шеина Евгения Алексеевна). Я даже и не знаю, почему вдруг меня неожиданно волнуют воспоминания о ней. Воспоминания далёкие и в то же время не такие уж и ретроспективные. Воспоминания настолько увлекательные и проникновенные, что даже вызывают ощущения на грани невралгии. Воспоминания непреднамеренные. Они со временем не становятся легкими, а только сгущаются. Умственно, физически, эмоционально ощущаются. Научились проникать в окружающую среду и "провисать" в воздухе - без расписания или временных рамок, словно маршрут автобуса 101 (Санкт-Петербург/Кронштадт). Такая вот персональная повышенная чувствительность к этой, без всякого сомнения, интересной и красивой женщине (Шеина Евгения Алексеевна). Возможно слишком худая, слишком чувствительная, иногда не понимающая шуток. Мощнейшая харизма. Удивительный характер. Упорство в каждой действии. Сдержанная любовь. Холодная маска. Быть замаскированной львицей. Некоторые ложные представления о ней тоже будут иметь важное значение в моих воспоминаниях. Расстраиваться из-за этого точно не следует. Я даже и не знаю, почему вдруг сегодня ночью она мне внезапно приснилась. После подобного выброса адреналина Я не мог некоторое время даже размеренно дышать и почувствовал, что на душе совсем уж грустно. Совершенно несвойственные для меня эмоции и чувства. Что меня сейчас беспокоит, так это то, что, как это ни парадоксально, она ближайшей ночью вновь может мне приснится. Мне бы этого искренне не хотелось. По этому поводу придется отныне активно следить за своими повседневными мыслями и воспоминаниями, чтобы они вновь не соблазнили и не втянули в очередную бессонницу. Скорректироваться с локальной грустью в ожидаемой перспективе. Если что-то из написанного мною кажется вам странным, то вы всё прочитали правильно.
Произвести впечатление на друга. Коренастый и спортивный. Выразительный взгляд. Карие глаза. Шикарная представительница женской фауны. Лак для ногтей идеально сочетается с красными туфлями-лодочками, замечает он. И говорит ей в ответ почти такую же по содержанию фразу с почти такими же приклеенными вдогонку словами: "А-а, ну и привет! Рад вас вновь увидеть. Потом она взглянула на него и невзначай улыбнулась, словно удивившись красоте исторического момента. Искренне улыбался в ответ и благодарил ее только лишь по имени. Она так и не назвала свою фамилию... С идеей намеренно поразить своим умом и остроумием, в конце концов неплохим, относительно неплохим социальным положением. Для этого нужна сцена и сценарий. Вчерашний сон. Отчасти, лишь отчасти основанный на реальных событиях прошлого. История знакомства с ней (Шеина Евгения Алексеевна) берет свое начало в родном для меня Кронштадте. Без всяких "Островов фортов" и прочих глобальных культурных кластеров Кронштадт времён знакомства с ней (Шеина Евгения Алексеевна) был даже ещё более прекрасен, к слову, да и Я тоже был намного более бодрым и подтянутым. Искренне так полагаю. Это была (во вчерашнем сновидении) воображаемая картина мира, которую Я никогда не делал, но определенно мог бы. Это тот момент, когда заканчивается совсем уж затянувшийся флирт и начинается нечто большее, момент в результате действий, придающий по результату совсем иное моральное измерение. Полёт переполненной фантазии сконструировал странную историю, чтобы раскрыть, что осуществляется к этому упомянутому моменту и что за этим моментом раскрывается. История с заметными следами. "Если у вас есть какие-либо вопросы или вам что-то нужно, не стесняйтесь звонить мне", - по-моему удачная фраза сказанная ей...
Автор: Пухов Антон Олегович из города Кронштадта / год 2023 //
В воздухе витает аромат пива Berliner Weisse и сладких молочных конфет Milchmädchen, но это всё же Санкт-Петербург в середине мая. Я хочу сказать, что мой брат не женился на Евгении Алексеевне Шеиной. Я бы не стал встречаться с ней после того, что произошло в его отношениях с ней. Шеина Евгения Алексеевна была просто невероятно привлекательной. Черт возьми, это действительно так. Сегодня. А что сегодня? Я перевел несколько биткоинов с одного счета на другой. Работаю над проектом. Как же это все мелочно. Совсем другое дело — молодость. Я писал тогда за своего брата, Антона Олеговича Пухова, поскольку он иногда не может связать и двух слов. Слава Богу, что в молодости у меня не было денег. Так бывает. Я снова позволил своим мыслям унестись в прошлое и вспомнил свое детство и юность, проведенные в конце девяностых и начале нулевых. Я ощутил удивительную легкость и свободу того времени. На мгновение мне действительно захотелось вернуться в те дни. Тогда все казалось простым. Мир не был таким стремительным и сложным, как сейчас. Новожилова. Умная, интеллигентная, красивая. Она вряд ли полюбила бы меня таким, какой я есть. Да, в детстве у меня определенно было меньше обязательств. 9 мая 2025 года я завершил написание, и она освятила квартиру, зажегши свечу и пройдя по всем комнатам. Всё обязательно пройдет. Это поможет, без сомнения. Но сегодня я пишу о периоде с одного дня рождения в 2014 году до другого в 2025. Сегодня день рождения Валерьяна Нугзаровича. Я задумался о том, что прошло уже тридцать лет. Что происходило в 1995 году? Я занимался писательством. Нет. Сегодня я осознал, что с чемпионата мира по футболу 1994 года в США прошел целый год. А сейчас 2025-й, и до следующего чемпионата мира по футболу в США остается всего год. Жизнь, похоже, повторяет саму себя. Я представил, что если бы я родился в 1984 году, как мой брат Пухов Антон Олегович, то в 1995-м мне было бы 11 лет. Спустя 30 лет я бы отметил еще одиннадцать и оказался бы в 2036-м. Оставалось бы только умереть в 52 года. Неужели у моего брата в актовой записи о рождении стоит "5236"? Шутка! Конечно. Я не имею в виду необходимость постоянно создавать новые впечатления, ездить в отпуск в Санкт-Петербург каждые три месяца или отправляться в деловые поездки практически каждую неделю. Я не считаю это обязательным. Когда я вспоминаю события из далекого прошлого, в памяти возникают скорее отдельные образы, а иногда и эти удивительные запахи. Я провел там много летних сезонов.
/// Объект воспоминаний: Шеина Евгения Алексеевна.
Дата рождения: 10 февраля 1983 г.
Город проживания: Кронштадт.
Адрес электронной почты: sheina.karat@mail.ru.
Канал на YouTube: user-pz3uy5js5j.
Instagram: jenniesheina
ВКонтакте: id213971557 / crazypinky
Дополнительная электронная почта: marionol@mail.ru
Дополнительная электронная почта: jenniesheina@gmail.com ///
Сегодня, вероятно, день рождения Валерьяна. Поздравляю его с этим событием! С того момента - дня рождения моего брата Антона в 2014 году и до сегодняшнего дня, когда отмечает свой день рождения Валерьян Нугзарович. Он написал мне в WhatsApp, что побрил лобок и область вокруг полового члена. Это сейчас в тренде у состоятельных и современных людей. В общем, метросексуалы. Я сейчас говорю не о Валерьяне, а о другом человеке. Я рад, что всё завершается именно здесь. Мой брат — Пухов Антон Олегович. Я рад, что всё завершается именно здесь. Мой брат — Пухов Антон Олегович. Я рад, что всё завершается именно здесь. Мой брат — Пухов Антон Олегович. И большое спасибо за дружеский отзыв! Новожилова. Умная, интеллигентная, красивая. Она вряд ли полюбила бы меня таким, какой я есть. Я хочу позвонить по номеру 89313508400, но сомневаюсь. Прощай "Политико"! Что остаётся?