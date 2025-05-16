Сотрудники берут отгулы даже по выдуманным причинам. 👀«Ночной бухгалтер» № 1932

Большинство сотрудников хоть иногда, но придумывали причину для отгула

Чаще всего работники отпрашиваются по причине визита к врачу, из-за плохого самочувствия или по бюрократическим делам (сходить в банк или МФЦ и т.п.).

И целых 88% участников опроса от Работа.ру признались, что 10% отгулов в 2024 году были с выдуманной причиной.

Еще интересные цифры тут. А вы берете отгулы?