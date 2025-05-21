Виды банкротства

Статус банкрота показывает, что юридическое лицо финансово несостоятельно — у него нет денег на покрытие долгов и исполнение обязательств. К таким компаниям нужно относиться с осторожностью или не сотрудничать вовсе. Разберемся, какие есть виды банкротства.

Реальное. Компания теряет источники дохода и не в состоянии расплатиться по долгам с кредиторами. Чтобы рассчитаться, компания может принять решение о продаже активов.

Техническое. Компания временно не может рассчитаться с кредиторами — например, из-за задержек платежей. В этом случае компания не признается финансово несостоятельной, так как решить проблему можно путем реструктуризации долга или мирного соглашения с кредиторами.

Преднамеренное. Компания вступает в стадию банкротства умышленно, чтобы не платить кредиторам. Этот вид банкротства имеет криминальные признаки — незаконный вывод активов, фиктивные сделки, подставные лица.

Фиктивное. У компании есть средства на покрытие долгов, но она умышленно скрывает их от кредиторов, чтобы создать видимость своей несостоятельности.

Реальное и техническое банкротство говорят о плохом финансовом состоянии компании — процедура банкротства в этом случае неизбежна.

Преднамеренное и фиктивное — относятся к криминальным видам банкротства, ответственность по ним указана в ст. 195–197 УК.