Виды банкротства
Статус банкрота показывает, что юридическое лицо финансово несостоятельно — у него нет денег на покрытие долгов и исполнение обязательств. К таким компаниям нужно относиться с осторожностью или не сотрудничать вовсе. Разберемся, какие есть виды банкротства.
Реальное. Компания теряет источники дохода и не в состоянии расплатиться по долгам с кредиторами. Чтобы рассчитаться, компания может принять решение о продаже активов.
Техническое. Компания временно не может рассчитаться с кредиторами — например, из-за задержек платежей. В этом случае компания не признается финансово несостоятельной, так как решить проблему можно путем реструктуризации долга или мирного соглашения с кредиторами.
Преднамеренное. Компания вступает в стадию банкротства умышленно, чтобы не платить кредиторам. Этот вид банкротства имеет криминальные признаки — незаконный вывод активов, фиктивные сделки, подставные лица.
Фиктивное. У компании есть средства на покрытие долгов, но она умышленно скрывает их от кредиторов, чтобы создать видимость своей несостоятельности.
Реальное и техническое банкротство говорят о плохом финансовом состоянии компании — процедура банкротства в этом случае неизбежна.
Преднамеренное и фиктивное — относятся к криминальным видам банкротства, ответственность по ним указана в ст. 195–197 УК.
Признаки банкротства юридических лиц
О несостоятельности юрлица можно сделать выводы, руководствуясь п. 2 ст. 3 закона 26.10.2002 № 127.
Признаки несостоятельности — у компании нет денег, чтобы отдать долги кредиторам, выплатить зарплату работникам, перечислить в бюджет налоги и сборы.
В таблице ниже собрали признаки, которые часто встречаются на практике:
Признак
Как выглядит на практике
Фиктивная сделка
Компания продает активы по сниженной стоимости аффилированному лицу. По сделке происходит взаимозачет.
Пример — продажа имущества на покрытие юридических услуг.
В некоторых случаях компания формально реализует активы «своему» покупателю, а по факту их не передает.
Выход из общества
Участники выходят из ООО и забирают свои доли. Это приводит к банкротству юридического лица и невозможности рассчитаться перед кредиторами.
Вывод активов
Компания применяет махинации в отношении своих активов — например, выводит средства на счета подставных лиц, чтобы не расплачиваться с кредиторами.
Манипуляция долгами
Компания намеренно обрастает долгами перед аффилированным лицом, которое затем забирает имущество. До «законных» кредиторов очередь не доходит.
Этапы банкротства юридических лиц
Инициировать банкротство юридического лица может сам должник, кредитор или уполномоченный орган. Рассмотрим, какие этапы включает в себя процедура.
Этап 1. Подача заявления
В зависимости от того, кто инициатор, список документов отличается (ст. 38, 40 и 41 закона № 127-ФЗ).
Например, если о банкротстве заявляет сам должник, то он должен предоставить в Арбитражный суд основания для запуска процедуры и подтвердить свою несостоятельность документами.
Кроме того, вместе с заявлением должник подает следующий комплект документов — учредительные документы, сведения о кредиторах, бухгалтерский баланс на отчетную дату, отчет оценщика о стоимости имущества и т.д.
Этап 2. Решение Арбитражного суда
Суд принимает решение — отказать или запустить процедуру банкротства.
Этап 3. Рассмотрение дела о банкротстве
В ходе судебного разбирательства используются процедуры, указанные в п. 1 ст. 27 закона № 127:
Наблюдение — дело проходит по судебным стадиям (от возбуждения до решения суда).
Финансовое оздоровление — действия по восстановлению финансовой состоятельности юридического лица (суд назначает административного управляющего за эту процедуру). Срок процедуры — не более двух лет.
Внешнее управление — меры по укреплению платежеспособности должника. Срок процедуры — не более полутора лет (есть возможность продления еще на два года).
Конкурсное производство. На этом этапе происходит ликвидация юридического лица и реализация активов для покрытия долговых обязательств. Срок процедуры — один год (есть возможность продления еще на полгода).
Мировое соглашение. Стороны договариваются о мирном урегулировании спора.
Последствия признания банкротства
Перечислим, какие последствия ожидают компанию после получения статуса «банкрот»:
ликвидация юридического лица;
административные меры, а в некоторых случаях — уголовная ответственность (за преднамеренное или фиктивное банкротство);
продажа активов;
запрет на сделки, финансовые риски по которым превышают 5% баланса;
руководители и собственники не могут принимать решения и действовать от лица компании;
оспаривание конкурсным управляющим ранее заключенных сделок (потеря репутации перед партнерами и контрагентами).
Иногда компания просто не может действовать иначе и запускает процедуру банкротства, чтобы спасти бизнес — защитить активы от судебных взысканий, снять арест с имущества, перенести расчеты с кредиторами и т.д.
В каких случаях требуется проверка на банкротство
Компания может пройти процедуру банкротства, если одновременно имеют место два условия — совокупный долг юрлицу не менее 2 млн руб., который не выплачивается в течение трех месяцев (п. 2 ст. 33 закона № 127).
Внешне компания может не выглядеть как финансово неустойчивая, поэтому в некоторых случаях нужна проверка на банкротство.
При подборе поставщиков
Проверьте поставщика перед заключением договора — на состоятельность и готовность к исполнению обязательств. Если поставщик не будет поставлять товар, то это может отразиться и на вас — потеря вложенных денег, срыв контрактов, подрыв репутации.
При подборе новых клиентов
Проверьте клиента на платежеспособность — способен ли он вовремя оплачивать счета. В этом случае предусмотрительность убережет вас от потенциальных рисков — судов, убытков, поиска внезапно исчезнувших клиентов.
При активации старых клиентов
Узнайте, какие изменения произошли у клиента с момента вашего последнего сотрудничества. За это время у него многое может измениться — снизились доходы, уменьшились активы. Еще несколько месяцев назад у клиента могло быть все хорошо, а перед вашей сделкой он будет находиться в стадии ликвидации. Не полагайтесь «на авось» — периодически перепроверяйте старых клиентов.
Как проверить банкротство юридического лица по ИНН
Рассмотрим, где и как по ИНН проверить юрлицо на признаки финансовой несостоятельности. Узнать о банкротстве можно на популярных ресурсах, в реестре банкротства, из официальных новостей.
Картотека арбитражных дел
Картотека арбитражных дел содержит информацию об арбитражных процессах и сторонах-участниках. В том числе на сайте можно найти информацию о том, принимает ли компания участие в процедуре банкротства в качестве ответчика. Для этого достаточно ввести ИНН и изучить данные от системы. Если в отношении юридического лица инициирована процедура банкротства, то на сайте появится соответствующий акт.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
ЕФРСБ (реестр банкротства) показывает сведения о компаниях-банкротах. По ИНН можно узнать, на какой стадии банкротства находится контрагент.
Важно — сведения о банкротстве появляются в реестре не сразу, информация о процедуре может появиться только через несколько дней.
Федеральная налоговая служба (ФНС)
«Прозрачный бизнес» — сервис ФНС, в котором можно узнать о банкротстве контрагента по ИНН. Если компания проходит процедуру банкротства, то система предоставит данные о дате и этапе этого процесса.
На сайте ФНС можно запросить выписку из ЕГРЮЛ и узнать, действующее ли юрлицо.
Сайт «Коммерсантъ»
На сайте «Коммерсантъ» регулярно публикуются новости о несостоятельности физических лиц. Поиск можно выполнить по номеру объявления, ключевым словам или ИНН физлица. Информация стекается из ФНС, Минюста, Роспотребнадзора и др.
Сайт «Коммерсантъ» — это не реестр банкротства, а актуальная лента новостей от официального издания (распоряжение Правительства от 21.07.2008 № 1049-р).
Сервис проверки контрагентов Клерк.Ру
«Проверка контрагентов Клерк.ру» — в сервисе можно отследить финансовые показатели компании и сделать выводы о ее состоятельности. На дату запроса сервис проинформирует, является ли юридическое лицо действующим.
Информация о выручке и чистой прибыли представлена в виде графиков. Если линия уходит вниз, то компания близка к несостоятельности — решение о сотрудничестве с ней нужно принимать с осторожностью.
Как подстраховаться при сотрудничестве с компаниями-должниками
Сотрудничество с компанией-должником напрямую влияет на бизнес. Можно самому остаться с долгами и понести финансовые убытки. Предотвратить легче, чем «лечить», поэтому перед сделкой нужно всегда проверять контрагента.
Как подстраховаться:
Залоговое обеспечение. Кредитор получает первостепенное право на погашение долга по залоговому объекту. При этом залог вправе предоставить не только контрагент, но участник структурной группы, куда входит контрагент.
Поручительство. В сделке между бизнесом и контрагентом участвует третья сторона — поручитель. В случае задолженности кредитор вправе требовать с него взыскания долга.
Независимая гарантия. В случае финансовой несостоятельности контрагента за него отвечает гарант. Кредитор получает свои деньги, а гарант взыскивает долг с компании-должника.
Каждый из этих способов не дает 100%-ной гарантии покрытия долга должником. Процедура банкротства может надолго затянуться, не исключены судебные разбирательства. Поэтому контрагента лучше проверять заранее.
Риски сотрудничества без проверки контрагента
Бизнес должен проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов перед сделкой. Стороны несут ответственность за риски, возникшие в ходе сотрудничества. Узнать о банкротстве юрлица нужно заранее, чтобы не столкнуться с рисками.
Налоговые. Сотрудничество с несостоятельными компаниями может привести к ошибкам в финансовой отчетности и бухучете. Налоговая может потребовать уточненный отчет — поиск ошибок займет время, а счет бизнеса могут заблокировать.
Репутационные. Сотрудничество с неблагонадежным контрагентом негативно отражается на бизнесе. Допустим, компании объединяются для участия в торгах. Одна из компаний становится финансово несостоятельной и не может исполнить контракт. Денег и мощностей второй компании попросту не хватает. Обе попадают в РНП и теряют деловую репутацию в глазах заказчиков, партнеров и клиентов.
Финансовые. Кредитор не получает вовремя свои деньги и не может качественно вести бизнес. Процесс судебного разбирательства и взыскания долга может затянуться на годы, и не факт, что дело дойдет до мирного соглашения с организацией-банкротом.
Подведем итоги
Проверка контрагента на банкротство — это обязанность бизнеса перед сотрудничеством. Необходимо проявлять должную осмотрительность и оценивать реальность сделки.
Сделать выводы о несостоятельности контрагента можно по разным признакам — падение выручки, участие в суде по банкротному делу в качестве ответчика, связь с аффилированными компаниями, вывод активов и т.д.
Сам контрагент вряд ли признается, что его компания теряет позиции и не в состоянии будет рассчитаться по обязательствам. Но можно попробовать напрямую запросить бухгалтерскую (финансовую) отчетность и сведения о бухгалтерском балансе. Если контрагент не хочет предоставлять эти сведения, то это должно стать для вас тревожным сигналом.
Выявить признаки несостоятельности можно в сервисе «Проверка контрагентов Клерк.ру». Достаточно ввести ИНН компании и изучить данные. Информация предоставляется в структурированном виде, разделена на удобные разделы, выводится в виде графиков и перечней.
Отслеживайте финансовые показатели контрагента за несколько лет, сравнивайте их и принимайте взвешенное решение о сотрудничестве. Сервис собирает информацию из 40+ источников и помогает бизнесу избежать сделок с недобросовестными контрагентами, исключить штрафы и налоговые риски.
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