Самозанятых подстерегают два штрафа: за чеки и от Роскомнадзора. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1935

❗ Самозанятые рискуют нарваться на штрафы

Нам задают много вопросов про персональные данные и РКН, в том числе и том, кто именно должен «вставать на учет». Так вот — самозанятые, если они обрабатывают персональные данные, должны уведомлять об этом Роскомнадзор.

Например, вы занимаетесь на дому маникюром или печете на заказ торты, или шьете одежду. Вы ведете записи о клиентах, заказах, куда включаете ФИО, телефоны, адреса электронной почты и, возможно, другие данные. Вуаля — вы должны подавать уведомление в РКН!

Отправить уведомление можно по почте или через сайт Госуслуг — тогда не понадобится ЭЦП. Если у вас есть электронная подпись — заполнить уведомление можно прямо на сайте РКН. как это сделать, можно почитать здесь.

Если у вас есть сайт, то стоит проверить его на возможные риски работы с ПД.

Но самозанятых подстерегает и еще одна опасность, о которой они могут не знать — штраф за невовремя выданный чек.

Согласно ч. 3 ст. 14 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, самозанятый должен сформировать чек и передать его покупателю в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа (например, если клиент рассчитался картой). При безналичной оплате чек нужно сформировать и передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, который следует за месяцем расчета.

Если самозанятый нарушит срок, его ждет штраф — 20% от суммы расчета без сформированного чека. Если не выдать чек повторно в течение полугода, то оштрафуют на всю сумму расчета. Но есть исключения, когда штрафа можно избежать.