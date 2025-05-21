Самозанятых подстерегают два штрафа: за чеки и от Роскомнадзора. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1935

Сегодня в выпуске:
Самозанятых тоже штрафуют.
Бухгалтеры — самые вредные на работе.
Пополнить ЕНС все равно, что баланс телефона, считает замглавы ФНС.
Сменили юрадрес? Придется перевыпустить электронную подпись.
Главред рекомендует.
Мем дня.
❗ Самозанятые рискуют нарваться на штрафы
Нам задают много вопросов про персональные данные и РКН, в том числе и том, кто именно должен «вставать на учет». Так вот — самозанятые, если они обрабатывают персональные данные, должны уведомлять об этом Роскомнадзор.
Например, вы занимаетесь на дому маникюром или печете на заказ торты, или шьете одежду. Вы ведете записи о клиентах, заказах, куда включаете ФИО, телефоны, адреса электронной почты и, возможно, другие данные. Вуаля — вы должны подавать уведомление в РКН!
Отправить уведомление можно по почте или через сайт Госуслуг — тогда не понадобится ЭЦП. Если у вас есть электронная подпись — заполнить уведомление можно прямо на сайте РКН. как это сделать, можно почитать здесь.
Если у вас есть сайт, то стоит проверить его на возможные риски работы с ПД.
Но самозанятых подстерегает и еще одна опасность, о которой они могут не знать — штраф за невовремя выданный чек.
Согласно ч. 3 ст. 14 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, самозанятый должен сформировать чек и передать его покупателю в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа (например, если клиент рассчитался картой). При безналичной оплате чек нужно сформировать и передать заказчику не позднее 9-го числа месяца, который следует за месяцем расчета.
Если самозанятый нарушит срок, его ждет штраф — 20% от суммы расчета без сформированного чека. Если не выдать чек повторно в течение полугода, то оштрафуют на всю сумму расчета. Но есть исключения, когда штрафа можно избежать.
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С 30 мая 2025 года вступают в силу изменения закона о персональных данных. Компаниям и ИП грозят огромные оборотные штрафы и уголовная ответственность.
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😛 Самые большие вредины — бухгалтеры
В исследовании сервиса SuperJob первое место по проблемам с общением на работе заняли бухгалтеры.
Второе место у менеджеров по продажам и клиентскому обслуживанию, а третье у IT-специалистов.
Но мы считаем, что бухгалтеры общительные, коммуникабельные и найдут язык с любым сотрудником, согласны?
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📞 Замглавы ФНС сказал, что расчеты с бюджетом стали простыми и понятными, а вот бухгалтеры не согласны
Замруководителя ФНС Константин Чекмышев отметил, что до появления ЕНС система начисления и уплаты налогов была довольно сложной, а теперь платежная дисциплина улучшилась.
Чекмышев провел аналогию между ЕНС и платой за телефон — просто кладешь деньги на баланс, а дальше их уже распределяют как надо.
Но бухгалтеры в комментариях напоминают, что ФНСЧ распределяет платежи не просто так, а по уведомлениям и декларациям.
Смена юрадреса — повод поменять ЭЦП
В квалифицированном сертификате электронной подписи один из обязательных атрибутов — юридический адрес организации. Если он изменился, то нужно менять и сертификат.
Согласно ст. 18 закона № 63-ФЗ сертификат должен содержать только достоверную информацию. Внести изменения можно после того, изменения были отражены в ЕГРЮЛ.
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Мем дня
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