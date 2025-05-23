Утренний бухгалтер № 5889. Бухгалтерам-аутсорсерам нужны правила внутреннего контроля — иначе штраф до 100 тыс. рублей

Бухгалтерам, которые работают на аутсорсе, нужно создать правила внутреннего контроля. Документ должен полностью соответствовать требованиям постановления от 14.07.2021 № 1188.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/29318 от 25.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45207 от 06.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/3/42957 от 28.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/94790 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/94790 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-15-10/128264 от 18.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27422 от 19.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27668 от 20.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/42789 от 28.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/43831 от 30.04.2025
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