Утренний бухгалтер № 5889. Бухгалтерам-аутсорсерам нужны правила внутреннего контроля — иначе штраф до 100 тыс. рублей

Бухгалтерам, которые работают на аутсорсе, нужно создать правила внутреннего контроля. Документ должен полностью соответствовать требованиям постановления от 14.07.2021 № 1188.

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