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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5889. Бухгалтерам-аутсорсерам нужны правила внутреннего контроля — иначе штраф до 100 тыс. рублей

Чтобы не получить штраф за несоблюдение 115-ФЗ, бухгалтерам на аутсорсе нужно определиться с правилами внутреннего контроля, а также создавать анкеты клиентов.

Бухгалтерам, которые работают на аутсорсе, нужно создать правила внутреннего контроля. Документ должен полностью соответствовать требованиям постановления от 14.07.2021 № 1188.

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Утренний бухгалтер

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Новый закон: за операциями с цифровыми рублями будет двойной антиотмывочный контроль.

Подросткам хотят ограничить размер переводов по картам в 200 тысяч рублей.

Роструд: выплата за наставничество относится к выплатам стимулирующего характера.

ФНС назвала ключевые ошибки при внесении изменений в ЕГРЮЛ или уставные документы.

Какие восемь функций платежных систем помогают увеличить доход, узнаете из статьи.

Минфин: сумму компенсации за использование работником своей машины можно учесть в налоговой базе по УСН, но нужно учитывать установленные законом нормы расходов.

Налоговики перечислили риски, которые несет нелегальная занятость и зарплата в конверте.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45207 от 06.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/3/42957 от 28.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/94790 от 01.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/94790 от 01.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-15-10/128264 от 18.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27422 от 19.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27668 от 20.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/42789 от 28.04.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/43831 от 30.04.2025

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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