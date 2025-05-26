Утренний бухгалтер № 5890. Новый формат пояснений по НДС требует особого внимания при заполнении

Налоговики обновили формы приложений к требованию о представлении пояснений, если камеральная проверка нашла ошибки и неточности в НДС-декларации, в том числе у упрощенцев.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
СФР: компенсация расходов сотрудникам на проезд в офис облагается взносами на травматизм.
Всю важную информацию для бухгалтера на маркетплейсах, предпринимателя и руководителя: от особенностей ведения торговли до интеграции с 1С, найдете здесь.
В июне 2025 года будем отдыхать 4 дня подряд: когда выгодно взять отпуск, читайте в новости.
До 2 июня 2025 года нужно отчитаться о зарубежных электронных кошельках.
Студенткам увеличат размер пособия по беременности и родам. В среднем общая сумма разовых выплат вырастет до 90 тыс. рублей по стране.
Гостиницам продлят нулевой НДС до конца 2030 года.
Заявление для получения льготы по налогу на имущество лучше подать до 1 июня 2025.
Как заключить сделку с новым контрагентом без риска: 10 правил для бизнеса, узнаете из статьи.
Кабмин одобрил новые поправки Минфина в НК РФ. Планируется увеличить помощь семьям с детьми и снизить налоговую нагрузку для некоторых сфер бизнеса.
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Разборы законов
— Бухгалтер на аутсорсе: услуги, договор, Росфинмониторинг. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные вопросы бухгалтерского аутсорса: особенности договора с клиентами, где найти клиентов и как бухгалтеру продвигаться и повышать стоимость своих услуг. Отдельно рассматриваем тему Росфинмониторинга: нужно ли регистрироваться там бухгалтеру и как это сделать по шагам.
— Бухгалтерский учет по счету 68 по налогам и сборам: проводки и примеры
В бухгалтерском учете счет 68 используется для отражения расчетов по налогам и сборам, в соответствии с инструкцией по применению плана счетов (приказ Минфина № 94н от 31.10.2000). На этом счете отражается как начисление налогов и сборов, так и их уплата, а также возврат излишне уплаченных сумм.
— Кто обязан применять ПБУ 18/02 в 2025 году, а кто нет, и зачем он нужен. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.
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— Военно-транспортная обязанность: кто исполняет и в чем она заключается. Мини-курс
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Новости
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2 ФНС напоминает: отчет по зарубежным электронным кошелькам — до 2 июня
3 Малый бизнес из новых регионов получил контракты от госкомпаний почти на 14 млрд рублей
4 СФР объяснил, начисляются ли страховые взносы на компенсацию расходов на проезд в офис
5 Универсальный QR-код начнут внедрять с января 2026 года
6 Студенткам будут платить за беременность по 90 тысяч рублей
7 Для новых ИП на УСН и патенте в Волгоградской области действуют налоговые каникулы
8 Страховку по сберегательным сертификатам увеличат до 2,8 млн рублей
9 На поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили еще 618 млн рублей
10 Обратиться за компенсацией расходов по охране труда в СФР теперь можно онлайн
11 Экспортеров обязали продавать валютную выручку до 30 апреля 2026 года
12 Торговые сети не смогут штрафовать партнеров на недопоставку товаров, если поставщик не подтвердил, что все привезет
13 В прайс-листе бухгалтера на аутсорсе важно зафиксировать базовую ставку за обслуживание и учесть дополнительные услуги
14 📅 В июне 2025 года будем отдыхать 4 дня подряд: когда выгодно взять отпуск
15 За нарушение ПДД водители заплатили рекордные 23 млрд рублей в первом квартале 2025 года
16 Бизнес массово отправляет в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных
17 Штрафы Роскомнадзора с 30 мая 2025: на «Клерке» появился инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ
18 Как работать с персональными данными с 30 мая 2025: эксперт подготовил 4 шаблона уведомлений в РКН
19 Чернышенко: гостиницам продлят нулевой НДС до конца 2030 года
20 🎰 Налоги на игорный бизнес хотят поднять в два раза
21 ⏳ Заявление на льготу по налогу на имущество лучше подать до 1 июня 2025
22 Как учесть в базе налога на прибыль субсидию, полученную при реорганизации
23 Кабмин направил еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию разлива нефтепродуктов
24 Роструд: работника нужно заранее уведомить о переводе в другую смену
25 Если переходите на налоговый мониторинг — не забудьте сдать дорожную карту до 1 июля 2025 года
26 ❗ Минфин предлагает расширить налоговые льготы для бизнеса и населения
27 Если российская организация платит иностранной через посредника – она все равно налоговый агент
28 Налоговики: новый формат пояснений помимо плюсов требует особого внимания
29 ⚡ Новый онлайн-курс по работе с персональными данными-2025 поможет вам защититься от выросших штрафов Роскомнадзора
30 Цифровой рубль интегрируют в бюджетный процесс – законопроект
31 С 30 мая 2025 собирать персданные можно только после регистрации в Роскомнадзоре
32 Проценты по вкладам ИП должны указывать в декларации. Но Минфин частично опровергает это
33 ❓ Какие трудности возникают при отправке уведомления в Роскомнадзор и как их решить: пользователи делятся опытом
❗Новые правила по защите персданных — 2025
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41962 от 25.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/29318 от 25.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45207 от 06.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/37141 от 14.04.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Как учесть в базе налога на прибыль субсидию, полученную при реорганизации
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/39337 от 22.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/38845 от 21.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/39158 от 22.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/38622 от 21.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/38825 от 21.06.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/3/42957 от 28.04.2025
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