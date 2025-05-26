Утренний бухгалтер № 5890. Новый формат пояснений по НДС требует особого внимания при заполнении

Налоговики обновили формы приложений к требованию о представлении пояснений, если камеральная проверка нашла ошибки и неточности в НДС-декларации, в том числе у упрощенцев.

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