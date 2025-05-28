Командировка сотрудника на ГПХ: можно или нет

Сотрудник по договору ГПХ, выезжает в командировки. Разбираем, можно ли платить ему суточные и расходы по командировке принимать в учете?

Если заключен договор ГПХ, то командировки быть не может. В командировку можно направлять только штатных работников, в том числе совместителей.

Основания:

Порядок начисления и выплат командировочных, особенности сотрудничества по договорам ГПХ, разбираем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь работать в 1С:ЗУП и получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. Сейчас курс можно купить со скидкой 71% за 8 900 рублей.

Если надо компенсировать какие-то суммы исполнителю по ГПХ, то все это можно прописать в договоре. Но речь не должна идти про командировку и про суточные.

То есть вся сумма расходов исполнителя по договору ГПХ будет входить в его вознаграждение.

Основание: ст. 421, ст. 783, п. 2 ст. 709 ГК.

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