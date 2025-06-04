Введут стандарт для оценки вклада бизнеса в общество. 📊«Ночной бухгалтер» № 1945

Сегодня в выпуске:
Введут стандарт общественного капитала бизнеса.
Районный коэффициент не идет в лимит для стандартного вычета.
Правила о трудовых проверках уточнят.
Введут новый порядок обмена электронными счетами-фактурами.
Главред рекомендует.
Плюс новые реквизиты в кассовом чеке.
Мем дня.
Общественный капитал бизнеса
Будут оценивать не только выручку компаний, но и их вклад в общество, экологию и достижение национальных целей.
Для этого разработали стандарт. Документ стандартизирует подход к оценке нефинансовых показателей бизнеса.
Наши читатели опасаются, не появится ли очередная дополнительная отчетность и штрафы за нее.
1 раз в год на 10 дней проверка по ТК
К высокорисковым работодателям трудинспекторы раз в год наведаются с обязательным профилактическим визитом. Продолжительность такого визита будет не более 10 дней (сейчас – 8 часов).
Такие уточнения внесут в правила трудовых проверок.
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РК и вычет
В лимит дохода для стандартных вычетов по НДФЛ не входят районные коэффициенты, поясняет Минфин.
То есть для лимита надо учитывать только зарплату.
А вот сам вычет к РК применяется, ранее разъяснял Минфин.
То есть доход в виде РК уменьшается на вычет, но в лимит для вычета не идет.
Электронные счета-фактуры по-новому
При передаче счетов-фактур по ЭДО компании будут обмениваться универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении. Новая норма заработает с 1 октября 2025 года.
Можно будет прописать дополнительные правила к кодам причин отправки универсальных сообщений.
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Чек ККТ
В кассовых чеках будет еще больше реквизитов. С 1 сентября там надо будет указывать часовую зону и новые теги по оплате безналом.
Кассовый чек будет еще длиннее.
Мем дня
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