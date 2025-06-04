ЦОК КПП ЗП 04.06 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Введут стандарт для оценки вклада бизнеса в общество. 📊«Ночной бухгалтер» № 1945

Организации будут добровольно раскрывать информацию, показывающую их вклад в стратегическое развитие и модернизацию страны.

Сегодня в выпуске:

  • Введут стандарт общественного капитала бизнеса.

  • Районный коэффициент не идет в лимит для стандартного вычета.

  • Правила о трудовых проверках уточнят.

  • Введут новый порядок обмена электронными счетами-фактурами.

  • Главред рекомендует.

  • Плюс новые реквизиты в кассовом чеке.

  • Мем дня.

Общественный капитал бизнеса

Будут оценивать не только выручку компаний, но и их вклад в общество, экологию и достижение национальных целей.

Для этого разработали стандарт. Документ стандартизирует подход к оценке нефинансовых показателей бизнеса.

Наши читатели опасаются, не появится ли очередная дополнительная отчетность и штрафы за нее.

1 раз в год на 10 дней проверка по ТК

К высокорисковым работодателям трудинспекторы раз в год наведаются с обязательным профилактическим визитом. Продолжительность такого визита будет не более 10 дней (сейчас – 8 часов).

Такие уточнения внесут в правила трудовых проверок.

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РК и вычет

В лимит дохода для стандартных вычетов по НДФЛ не входят районные коэффициенты, поясняет Минфин.

То есть для лимита надо учитывать только зарплату.

А вот сам вычет к РК применяется, ранее разъяснял Минфин.

То есть доход в виде РК уменьшается на вычет, но в лимит для вычета не идет.

Электронные счета-фактуры по-новому

При передаче счетов-фактур по ЭДО компании будут обмениваться универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении. Новая норма заработает с 1 октября 2025 года.

Можно будет прописать дополнительные правила к кодам причин отправки универсальных сообщений.

Главред рекомендует

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Чек ККТ

В кассовых чеках будет еще больше реквизитов. С 1 сентября там надо будет указывать часовую зону и новые теги по оплате безналом.

Кассовый чек будет еще длиннее.

Мем дня

Предприниматель размышляет о вкладе в экологию

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