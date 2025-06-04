Введут стандарт для оценки вклада бизнеса в общество. 📊«Ночной бухгалтер» № 1945

Общественный капитал бизнеса

Будут оценивать не только выручку компаний, но и их вклад в общество, экологию и достижение национальных целей.

Для этого разработали стандарт. Документ стандартизирует подход к оценке нефинансовых показателей бизнеса.

Наши читатели опасаются, не появится ли очередная дополнительная отчетность и штрафы за нее.