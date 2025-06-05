Фиксированные взносы на УСН будут считать по-другому. 🔢«Ночной бухгалтер» № 1946

1%: взносы не уменьшают базу для взносов

При расчете взносов 1% на доходно-расходной УСН и ЕСХН сейчас учитывают налоговую базу (разницу между доходом и расходом), отраженную в декларации.

С 2026 году будет по-другому – в расходах не будут учитывать фиксированные взносы. То есть база для налога и для взноса 1% у ИП будет разная.

Такое правило уже действует для ИП на ОСНО. Его распространят и на упрощенцев. Какие еще поправки внесут в НК по фиксированным взносам, мы рассказываем тут.