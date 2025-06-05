Фиксированные взносы на УСН будут считать по-другому. 🔢«Ночной бухгалтер» № 1946

Сегодня в выпуске:
Меняют формулу расчета взносов 1% при УСН и ЕСХН.
Изменили форму сведений для оплаты больничных.
Налог за проданную квартиру и машину вам насчитают без 3-НДФЛ через Госуслуги.
Главред рекомендует.
Готов проект ФСБУ «Расходы».
Хотят ввести НДФЛ-вычет за детские путевки.
Мем дня.
1%: взносы не уменьшают базу для взносов
При расчете взносов 1% на доходно-расходной УСН и ЕСХН сейчас учитывают налоговую базу (разницу между доходом и расходом), отраженную в декларации.
С 2026 году будет по-другому – в расходах не будут учитывать фиксированные взносы. То есть база для налога и для взноса 1% у ИП будет разная.
Такое правило уже действует для ИП на ОСНО. Его распространят и на упрощенцев. Какие еще поправки внесут в НК по фиксированным взносам, мы рассказываем тут.
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Новые бланки для СФР
Отправлять в СФР сведения о застрахованных лицах бухгалтеры будут на новых бланках. Изменения вступят в силу с 15 июня.
Поменяли и другие бланки для пособий, в том числе:
заявление о назначении пособия по уходу за ребенком;
уведомление о прекращении права застрахованного лица на пособие по уходу за ребенком.
НДФЛ-вычет без 3-НДФЛ
С 2026 года заявлять имущественный вычет при продаже жилья или автомобиля можно будет без подачи 3-НДФЛ.
Все можно будет оформить через Госуслуги. Там реализуют получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта.
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Новый ФСБУ
Минфин обнародовал проект ФСБУ «Расходы». Расходы будут делить на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Первые нужно будет подразделять на расходы по обычным видам деятельности и остальные.
Для составления информации о расходах их нужно будет сгруппировать по экономическим элементам и статьям затрат, перечень которых организация определяет самостоятельно.
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НДФЛ-вычет на путевки
При покупке путевки в загородный детский лагерь родители смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Такой законопроект разработали депутаты. Максимальная сумма вычета — 150 тыс. рублей.
Мем дня
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Ваша заявляет свои вычеты по НДФЛ в декларации 3-НДФЛ редакция
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