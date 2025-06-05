ЦОК КПП УСН 03.06 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Фиксированные взносы на УСН будут считать по-другому. 🔢«Ночной бухгалтер» № 1946

Не все расходы будут учитываться при расчете взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Сегодня в выпуске:

  • Меняют формулу расчета взносов 1% при УСН и ЕСХН.

  • Изменили форму сведений для оплаты больничных.

  • Налог за проданную квартиру и машину вам насчитают без 3-НДФЛ через Госуслуги.

  • Главред рекомендует.

  • Готов проект ФСБУ «Расходы».

  • Хотят ввести НДФЛ-вычет за детские путевки.

  • Мем дня.

1%: взносы не уменьшают базу для взносов

При расчете взносов 1% на доходно-расходной УСН и ЕСХН сейчас учитывают налоговую базу (разницу между доходом и расходом), отраженную в декларации.

С 2026 году будет по-другому – в расходах не будут учитывать фиксированные взносы. То есть база для налога и для взноса 1% у ИП будет разная.

Такое правило уже действует для ИП на ОСНО. Его распространят и на упрощенцев. Какие еще поправки внесут в НК по фиксированным взносам, мы рассказываем тут.

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Новые бланки для СФР

Отправлять в СФР сведения о застрахованных лицах бухгалтеры будут на новых бланках. Изменения вступят в силу с 15 июня.

Поменяли и другие бланки для пособий, в том числе:

  • заявление о назначении пособия по уходу ‎за ребенком;

  • уведомление о прекращении права застрахованного лица ‎на пособие по уходу за ребенком.

НДФЛ-вычет без 3-НДФЛ

С 2026 года заявлять имущественный вычет при продаже жилья или автомобиля можно будет без подачи 3-НДФЛ.

Все можно будет оформить через Госуслуги. Там реализуют получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта.

Главред рекомендует

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Новый ФСБУ

Минфин обнародовал проект ФСБУ «Расходы». Расходы будут делить на включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток). Первые нужно будет подразделять на расходы по обычным видам деятельности и остальные.

Для составления информации о расходах их нужно будет сгруппировать по экономическим элементам и статьям затрат, перечень которых организация определяет самостоятельно.

А вы привели в порядок документы по персданным?

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НДФЛ-вычет на путевки

При покупке путевки в загородный детский лагерь родители смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Такой законопроект разработали депутаты. Максимальная сумма вычета — 150 тыс. рублей.

Мем дня

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Ваша заявляет свои вычеты по НДФЛ в декларации 3-НДФЛ редакция

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