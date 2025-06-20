Как ИИ сэкономит бухгалтеру 3 часа в день и что такое фотография рабочего времени. 📷«Ночной бухгалтер» № 1955

Что такое «Фотография рабочего времени» и почему ИИ не конкурент, а помощник для бухгалтера

Ирина Слободян — предприниматель, основатель и руководитель бухгалтерской компании рассказала на конференции о том, как правильно считать цену своих услуг бухгалтерам-аутсорсерам.

Она также предложила использовать такой инструмент как «Фотография рабочего времени» – это когда фиксируется любая работа по любому клиенту. Сколько времени и на что тратиться, учитывается также время, необходимое на отдых, отпуск, возможный больничный.

Аналитику стоит собирать постоянно, тогда будет понятно на какого клиента сколько времени уходит и на какие именно операции.

А вот другой спикер — Алисия Цайлер, маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, привела основные преимущества использования ИИ бухгалтерией в 2025 году. Сравнила несколько популярных ИИ и их возможности.

По данным Алисии использовании ИИ бухгалтером дает 3+ часа/день за счет автоматизации рутины, а также снижает ошибки на 40%.