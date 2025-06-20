Как ИИ сэкономит бухгалтеру 3 часа в день и что такое фотография рабочего времени. 📷«Ночной бухгалтер» № 1955

Сегодня в выпуске:
Как сэкономить с ИИ и зачем что-то там фотографировать.
Платить по счетам можно будет с помощью умной колонки.
Бухгалтер не может сообщить клиенту, что передал о нем сведения в РФМ.
У аутсорсингов тоже изымают документы.
Об(с)уждение дня и пятничный «Клерк».
Главред рекомендует.
Мем дня.
Что такое «Фотография рабочего времени» и почему ИИ не конкурент, а помощник для бухгалтера
Ирина Слободян — предприниматель, основатель и руководитель бухгалтерской компании рассказала на конференции о том, как правильно считать цену своих услуг бухгалтерам-аутсорсерам.
Она также предложила использовать такой инструмент как «Фотография рабочего времени» – это когда фиксируется любая работа по любому клиенту. Сколько времени и на что тратиться, учитывается также время, необходимое на отдых, отпуск, возможный больничный.
Аналитику стоит собирать постоянно, тогда будет понятно на какого клиента сколько времени уходит и на какие именно операции.
А вот другой спикер — Алисия Цайлер, маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, привела основные преимущества использования ИИ бухгалтерией в 2025 году. Сравнила несколько популярных ИИ и их возможности.
По данным Алисии использовании ИИ бухгалтером дает 3+ часа/день за счет автоматизации рутины, а также снижает ошибки на 40%.
Нишевый аутсорсинг востребован выше!
На конференции один из экспертов — Елена Шедис рассказала, что телефон ее аутсорсинговой компании буквально разрывается в период подачи «алкогольных» деклараций. Да и в целом нишевые услуги бухгалтера — для определенной сферы, направления, даже конкретной услуги, очень востребованы.
Не надо быть бухгалтером на все руки. Лучше найдите свою специализацию.
Одно из топовых сейчас направлений — бухгалтерия маркетплейса.
Сообщил о клиенте в РФМ — не разглашай!
Аутсорсеры, оказывающие услуги в сфере бухучета и права, не вправе разглашать клиентам и иным лицам факт передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информации об операциях и сделках, замораживании средств и др.
Такие данные передают через ЛК Росфинмониторинга, когда есть любые основания полагать, что возможно отмывание преступных доходов. Поэтому предупреждать потенциального нарушителя о передаче сведений нельзя.
Об этом рассказала на конференции эксперт Юлия Белякова — к.э.н., аудитор, адвокат.
Топ-выступление дня. Дмитрия Ряховский
Аутсорсер может нести уголовную и субсидиарную ответственность, а также отвечать за убытки и ущерб. На практике есть случаи признания аутсорсера контролирующим должника лицом или даже участвующим в управлении.
Документы у аутсорсеров изымают — практика уже есть. При этом выемка документов налоговой у аутсорсинговой фирмы – это давно уже реальность. Пример — постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.12.2024 по делу № А55-30340/2023.
О том, как бухгалтеру-аутсорсеру защищаться от ФНС и выстроить безопасные с т.з. ФНС и закона отношения с клиентом, как отвечать на требования, об этом рассказал Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве.
Также он привел признаки фиктивного аутсорсинга, которые станут красным флагом для налоговиков.
Об(с)уждение дня: ненормативная лексика или все же норма?
Очень жаркое обсуждение идет под постом нашего фаундера Бориса Мальцева про Роскомнадзор и нецензурные слова. Почти 40 комментариев и это явно не предел.
А для консерваторов у нас традиционный мозгонапрягатель — ищем на картинке предметы. Обычно «клерки» соревнуются между собой - кто нашел все быстрее и заодно проверяют зрение и внимательность))
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Мем дня
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