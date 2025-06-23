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Минфин определился: выделять РК из отпускных для НДФЛ не надо. 🥳«Ночной бухгалтер» № 1956

Минфин определился: выделять РК из отпускных для НДФЛ не надо. 🥳«Ночной бухгалтер» № 1956

А неделя не так уж плохо началась. Минфин выразил свою позицию насчет выделения от отпускных районного коэффициента для НДФЛ и отменил письмо ФНС от 28.01.2025 N БС-4-11/739@.

Сегодня в выпуске:

  • Торжество разума: бухгалтерам не придется выделять РК из отпускных.

  • Егоров: риски – это не значит, что кто-то нарушил. Глава ФНС высказался про маркетплейсы и майнинг.

  • Прогноз по ключевой ставке от Сбера.

  • Роспотребнадзор и ЦРПТ запустят новый инструмент для контроля за оборотом товаров.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Шок дня: выделять РК из отпускных не надо, так сказала Минфин, а письмо ФНС отменил

Минфин и ФНС наконец-то согласовали свою позицию по районным коэффициентам. В письме от 17.06.2025 № 03-04-07/58993, Минфин говорит, что есть разный средний заработок. Один — это оплата труда, другой — за неотработанное время.

Например, сохранение заработка за время простоя по вине работодателя — это оплата труда.

А отпуска, больничные и т.п. — это оплата за неотработанное время. К таким выплатам РК не применяются.

⚡ Не пропустите вебинар Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года.

Бухгалтеры были предусмотрительны, многие и так не заморачивались и ничего не выделяли. Слишком хорошо знают наш Минфин)) Хорошо, что ведомство раскачалось до подачи отчетов за полугодие.

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Глава ФНС рассказал о планах взаимодействия с маркетплейсами и судьбу криптовалюты в РФ

ФНС вместе с маркетплейсами запустила проект, который позволит на ранних стадиях предупреждать дробление бизнеса. Переводим: теперь маркетплейсы не только будут передавать данные о выручке, но и находить искажения и риски в работе селллеров и сообщать о них налоговикам.

Как сказал один из спикеров нашей конференции: «Большой Брат не спит». Егоров, правда, намекает, что все эти телодвижения направлены для предотвращение рисков и профилактическую работу с бизнесом. Верим?

А еще Даниил Вячеславович рассказал о дальнейшем развитии майнинговой отрасли. Он считает, что нужно создать собственную инфраструктуру для торговли криптовалютой.

Первая реакция наших читателей:

ЦБ вряд ли пойдет на это: первый зампредседателя Правления Сбербанка про изменение ставки

Александр Ведяхин, первый зампредседателя Правления Сбербанка, заявил, что по его ощущениям ставка ключевая ставка к концу года может быть в районе 17%. Резкого снижения не будет, так как ЦБ опасается роста инфляции. В комментариях, судя по тону обсуждения, считают, что тут ноль аналитики — одна сплошная «угадайка».

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Самая любимая распродажа, это когда хочешь купить одну вещь, но оказывается, что к ней вторая идет в подарок. Вот и «Клерк» запустил акцию 1+1.

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И «Честного знака» нам мало

Роспотребнадзор (РПН) и ЦРПТ в 2025 году займутся разработкой нового инструмента для повышения эффективности контроля за оборотом товаров.

ЦРПТ разработает специальный модуль, с помощью которого РПН сможет мониторить состояние рынков маркированных товаров по всей стране и в отдельных регионах. Это позволит выявлять риски и оперативно реагировать на возможные нарушения.

Полноценный запуск нового инструмента запланирован на апрель 2026 года.

А бухгалтеры сразу поинтересовались — за чей счет банкет?

Главред рекомендует

Мем дня

А как вы сегодня обирались утром на работу?

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