Минфин определился: выделять РК из отпускных для НДФЛ не надо. 🥳«Ночной бухгалтер» № 1956

Шок дня: выделять РК из отпускных не надо, так сказала Минфин, а письмо ФНС отменил

Минфин и ФНС наконец-то согласовали свою позицию по районным коэффициентам. В письме от 17.06.2025 № 03-04-07/58993, Минфин говорит, что есть разный средний заработок. Один — это оплата труда, другой — за неотработанное время.

Например, сохранение заработка за время простоя по вине работодателя — это оплата труда.

А отпуска, больничные и т.п. — это оплата за неотработанное время. К таким выплатам РК не применяются.

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Бухгалтеры были предусмотрительны, многие и так не заморачивались и ничего не выделяли. Слишком хорошо знают наш Минфин)) Хорошо, что ведомство раскачалось до подачи отчетов за полугодие.