Утренний бухгалтер № 5910. НДФЛ с районного коэффициента в командировке: что ответил Минфин

Четкого ответа не последовало, но вывод из разъяснений ведомства таков: оплата среднего в командировке – это не оплата труда, и выделять РК из этой суммы не надо.

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