Утренний бухгалтер № 5910. НДФЛ с районного коэффициента в командировке: что ответил Минфин

Четкого ответа не последовало, но вывод из разъяснений ведомства таков: оплата среднего в командировке – это не оплата труда, и выделять РК из этой суммы не надо.
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Документы
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-249/2025 от 31.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/47623 от 15.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/2/47623 от 15.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/47592 от 15.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/47592 от 15.05.2025
МВД России: Приказ № 536 от 30.07.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5750@ от 11.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 27-05-09/36406 от 11.04.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/40909 от 23.04.2025
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